TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』のスペシャルポップアップ「BLEACH THE BLOOD WARFARE × DAIMARU MATSUZAKAYA」が10/22(水)からスタート！

株式会社ウエニ貿易（代表取締役社長 : 宮上光喜）は、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』と「大丸松坂屋百貨店」による限定ポップアップストア「BLEACH THE BLOOD WARFARE × DAIMARU MATSUZAKAYA」を、10月22日(水)より大丸東京店、11月5日(水)より大丸梅田店にて開催いたします。

TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』にフォーカスし、作品からインスパイアされたアパレルや世界観を落とし込んだ雑貨など、多彩なアイテムを展開。モチーフを施した本ポップアップオリジナルのジャケットや線刺繍スウェットをはじめとするハイクオリティなアパレルに加え、零番隊もラインアップされた全32種のアクリルスタンドなど、限定デザインのみを揃えた特別なコレクションです。

さらに、百貨店とのコラボレーションならではの洗練された空間演出やビジュアルパネルもご用意。作品の世界観に浸れる、スペシャルなポップアップストアをお届けします。

なお、オンラインストアにて事後通販も予定しております。詳細は特設ページをご覧ください。

特設サイト :https://caltla.com/pages/bleach_daimarumatsuzakayaBLEACH THE BLOOD WARFARE × DAIMARU MATSUZAKAYA

■ アイテムラインアップ（一部抜粋）

モチーフジャケット \41,800 tax in線刺繍スウェット 涅マユリ \17,600 tax in

グラフィックＴシャツ 山本元柳斎重國 \7,700 tax inモチーフバケットハット \5,500 tax in

レタリングスカーフ \4,400 tax inシーンアクリルスタンド〈全32種〉各\2,420 tax in

※掲載写真は製作中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■ ポップアップショップ 開催概要

【大丸東京店】

開催期間: 2025年10月22日（水）～10月28日（火）

開催場所: 大丸東京店 1階イベントスペース

【大丸梅田店】

開催期間: 2025年11月5日（水）～11月18日（火）

開催場所: 大丸梅田店 1階イベントスペース

※ポップアップ終了後、大丸東京店 10階「CALTLA STORE」にて一部商品を販売予定。

※オンラインストアにて事後通販を予定しております。

■ 公式サイト・SNS

Official Site https://caltla.com/pages/bleach_daimarumatsuzakaya

Official X https://x.com/BLEACH_DAIMARU

■『BLEACH』

『BLEACH』は、集英社が発行する少年漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で2016年 38号まで連載していた、超人気剣戟バトルアクションコミックです。2001年の連載より絶大な支持を集め、コミックスは全74巻で全世界シリーズ累計1億3000万部を超えています。TVアニメーションは2004年から2012年3月まで放送され、これまでに劇場版も計4作が公開されました。

前シリーズの放送からキャラクターデザインも一新し、パワーアップした最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月から放送が開始され、昨年10月に第3クールとなる『BLEACH 千年血戦篇ｰ相剋譚ｰ』が放送されました。そして2026年にはいよいよ最終クールとなる『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』の放送が予定されています。

日本だけでなく世界的に熱烈な支持を受けており、その人気はまだまだ広がり続けています。

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ