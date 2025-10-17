株式会社旅籠屋開発、2025年上半期の民泊物件相談数が前年総数を突破

株式会社旅籠屋開発

株式会社旅籠屋開発（本社：大阪市西区）は、2025年上半期の民泊運営希望者からの相談件数が前年1年間の総件数を上回ったことを発表しました。

簡単に民泊物件が見つからない市場の中、圧倒的な物件情報量が評価され、今期は前年比150％を見込んでおり、過去最高を記録する見通しです。

民泊市場の再活況と仕込み期

日本政府観光局（JNTO）によると、2025年上半期の訪日外国人数はコロナ前比120％を突破。万博開催の後押しもあり、関西圏では宿泊需要が高まり、ホテル・民泊の稼働率は軒並み上昇傾向にあります。

参照：https://www.jnto.go.jp/news/_files/20250716_1615.pdf

今後の展開

今後は大阪市中心部に加え、東京・名古屋・福岡・神戸・京都・札幌・沖縄などの主要都市部への拡大を視野に入れ、より多様なニーズに応えられるようサポートしてまいります。

大阪内外問わずオーナーからの反響も多数。メディア取材や業界紙への情報提供も歓迎しております。

【会社概要】

会社名：株式会社旅籠屋開発

所在地：大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1F

ウェブサイト：https://yellow556049.studio.site/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社旅籠屋開発 中村

TEL ：06-4400-8046

MAIL ：nakamura961019@gmail.com