木造構造設計ソフト「ホームズ君 構造EX」BIM 図面審査に対応したIFC データ出力機能を搭載

株式会社インテグラル(https://www.integral.co.jp/)（茨城県つくば市学園南2-7、代表取締役：藤間明美、以下「インテグラル」）は、国土交通省が推進し2026 年4 月から開始するBIM 図面審査に対応するため、木造構造設計ソフト「ホームズ君 構造EX」に新機能「IFC データ出力機能」※を搭載し、2025 年11 月に公開する予定です。

※ IFC（Industry Foundation Classes）とは、異なるソフトウェア間でBIM モデル情報をやり取りするための国際標準フォーマットです。

「ホームズ君 構造EX」は、2025 年施行の改正建築基準法に対応しており、確認申請用図書の出力が可能なソフトウェアです。これらの確認申請用の計算書・図面（PDF 形式）に加え、「IFC データ出力機能」により出力したIFC データを添付いただくことで、BIM 図面審査に対応した申請が行えるようになります。BIM 図面審査では、審査者は「設計者チェックリスト」に基づく項目について整合性の確認を一部省略可能となり、遠隔拠点やテレワークでの作業が可能となります。申請者にとっては、整合性の高い申請書の作成が容易となり、申請図書の提出や指摘事項の応答が、（一財）建築行政情報センターが提供する「確認申請クラウド」システムを使用して効率よく行え、審査期間の短縮が期待されています。

インテグラルは今後も、確認申請等の業務負担が増加する実務者の皆さまに向けて、業務効率化に寄与するソフトウェアの提供や、DX 支援・AI 活用支援などのサービス提供を継続的に行ってまいります。

■商品概要- ホームズ君「構造EX」- 標準価格：220,000 円（税込）- 商品詳細：https://www.homeskun.com/products/homeskzex/

■新機能の概要- 機能名：ホームズ君「構造EX」 IFC データ出力機能- リリース日：2025 年11 月（予定）

■ホームズ君「構造EX」と「確認申請クラウド」システムの関係図

