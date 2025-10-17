ボカロP×歌い手×声優「僕たちは夜な夜な」新曲『ずっと、ずっと、ずっと。』MV公開！　¿?・いゔどっとからのコメント到着！

株式会社リブレ

本当の自分を解放する共感性ドラマコンテンツ『僕たちは夜な夜な』（通称『僕よな』）。

キャラクターが抱えている「生きづらさ」を声優ボイス付きショートストーリー動画で吐露し、

ボカロP×歌い手によって「感情」が歌になる今作。

2ndシーズン第4弾の楽曲を飾るキャラクターは、雑司ヶ谷イツキ。

「自信なんかない、ずっと…！」

誰ともつるまず、独自の世界観を持っている異端で孤高の芸術家。「絵を描くこと」だけが自分の取り柄だと信じてきたが、高校の美術部でライバルの才能に圧倒され鬱屈した思いを抱えながらも努力を続けている。

ある日、イツキは自分の絵が学校のゴミ捨て場に捨てられているのを目撃する。いっそ絵を描くこと自体を辞めてしまおうかと葛藤し、思いつめた結果倒れてしまう。

心配したれんま達に声をかけられたイツキは「自信なんてない、惰性でやってるだけだ」と本音をこぼす。

そんな自分の無力感に押しつぶされそうな気持ちを【ボカロP・¿? × 歌い手・いゔどっと】が歌に昇華!!

惨めでやるせない感情を全力で叫んだ楽曲『ずっと、ずっと、ずっと。』は10月17日(金)よりMV公開、サブスク＆DL配信は10月18日(土)より開始！

MVのイラストは與田、動画をよたばいとが担当。

キャラクターの苦悩を廣瀬大介が演じたショートストーリー動画も公開中。

YouTube・サブスクを今すぐチェック！

■雑司ヶ谷イツキ（cv廣瀬大介）ショートストーリー動画

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMZX9Nfyaul8p4buGJpmJaSJf8Hx8d8k

■楽曲『ずっと、ずっと、ずっと。』MV

いゔどっとver. https://youtu.be/p6ViHCMsmPw

flower ver. https://youtu.be/fjvjjEv3Vuk

■楽曲『ずっと、ずっと、ずっと。』サブスク＆DL配信

いゔどっとver. https://linkco.re/NDngfZVE

flower ver. https://linkco.re/1tqH60N8

クリエイター＆アーティストからのコメントが到着！

- 【Music】¿?

X: @Shimon0518(https://x.com/Shimon0518)

YouTube: @Shimon0518(https://youtube.com/@Shimon0518)

TikTok: ＠shimon_____(https://www.tiktok.com/@shimon_____)

2020年より動画共有サイトにオリジナル楽曲を投稿しボカロPとしての活動を開始。「偽物人間40号」で注目を集める。

思わず目を背けたくなるネガティブな感情を、鋭くえぐるダークな世界観で人気を博す。

セルフカバーやオリジナルラップ曲でみせる、繊細でエモーショナルな歌唱もリスナーを魅了している。

2024年8月からはロックバンド「'97,Kids」のボーカルとしても活躍中。

- 【Vocal】いゔどっと

X: @_763_(https://x.com/_763_)

YouTube: @ivudot(https://www.youtube.com/@ivudot)

TikTok: ＠_763_(https://www.tiktok.com/@_763_)

2018年3月に投稿した「flos」(Cover)がYouTubeにて約3200万回再生を筆頭に、YouTube動画の総再生回数は約1.5億回再生を突破。

同年から歌い手としての活動と並んで本格的に楽曲制作をスタートし、「余薫」を皮切りにシンガーソングライターとしても存在感を放つ。

2022年12月にアルバム「POP OUT」でメジャーデビュー。

同年10月放映の日本テレビドラマ「ぴーすおぶけーき」のOP主題歌を担当。

2023年5月放映のMBS/TBSドラマイズム枠「明日、私は誰かのカノジョ シーズン2」OP主題歌を担当。

2024年1月よりテレ東/テレビ大阪etc...にて放映中の「休日のわるものさん」のOP主題歌を担当。

2024年4月にアルバム「ARCANA」をリリース。

- 【Illustration】與田

X: @urkt_1010(https://x.com/urkt_1010)

心の奥底まで覗き込んでくるような、強い意思を持った瞳が非常に印象的なイラストを多数発表。ハイセンスな世界観や色遣いは業界でも注目を集め、数々のMVイラストや、人気コンテンツのPRイラストを手掛けるなど幅広いジャンルで活動している。多方面から大注目の実力派イラストレーター。

- 【Movie】よたばいと

X: @YB_uta(https://x.com/YB_uta)

YouTube: @YB_uta(https://www.youtube.com/@YB_uta)

TikTok: @yb_uta(https://www.tiktok.com/@yb_uta)

楽曲の持つ世界感や、歌詞に込められた心情を丁寧に、繊細につづる映像が人気の映像作家。どこか切なさの残る余韻や、想いを強く訴えかけてくるような表現で見る者の心を掴む。

MVをはじめとした映像制作を多数手掛ける中、作詞作曲、編曲、ボカロPとマルチに活動し、音楽と映像の両面から作品の世界を深める多才なクリエイター。

