【Excel中級者】テーブル機能や基礎分析など業務に役立つ知識を習得しよう！11/7（金）・11/21（金）無料セミナー「３つに分けて体系を理解するExcelシリーズ データ集計・分析編」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月7日（金）・21日（金）、普段からExcelを使用されている方を対象に無料のオンラインセミナー「『表計算』『データ集計・分析』『視覚化』3つに分けて体系を理解するExcelシリーズ データ集計・分析編 Vol.2/Vol.3」を開催します。

▼Vol.2「小計機能とアウトライン表示」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166211/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166211/?rls)

※締切：2025年11月7日（金） 20：00



▼Vol.3「ピボットテーブル入門」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166215/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166215/?rls)

※締切：2025年11月21日（金） 20：00





Microsoftが提供する表計算ソフト「Excel」。データの加工、集計、データ分析などに必須のツールとなり、これまでにご自身で調べたり、先輩から習ったりしながら必要に応じて知識・技術の習得をされてきた方も多いのではないでしょうか。C&R社では改めてExcelについて学びなおせるよう、Excelの機能を「表計算」「データ集計・分析」「視覚化」の3つのセッションに分けて解説するセミナーシリーズを開催しています。データ集計・分析セッションでは、データ集計の基本であるテーブル機能から、ピボットテーブルによる分析、パワークエリとパワーピボットでの集計をご紹介します。



第2回は「小計機能とアウトライン表示」、第3回は「ピボットテーブル入門」について学びます。講師を務めるのは"Excelのプロ"である古澤 登志美氏。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



＜各回の日程と内容＞

Vol.2：11/7（金）19：00～「小計機能とアウトライン表示」

・小計ダイアログでグループごとの集計

・アウトライン表示で明細と集計を切り替える

・テーブル・小計・ピボットの使い分け



Vol.2：11/21（金）19：00～「ピボットテーブル入門」

・クロス集計の基本（行・列・値・フィルター）

・集計方法（合計・件数・平均など）の切替

・レイアウトと書式の調整で見やすい表を作る



<こんな方におすすめ>

・基本的な操作を既に習得しており、さらにスキルを向上させたい方

・Excelの機能を活用して、日常業務の効率化をはかりたい方

・表計算ソフトとしてだけでなく、データ集計ツールとしてのExcelの可能性を探りたい方



＜今後の予定＞

※月1～2回くらいのペースで実施していきます。

Vol.4 ピボットテーブル活用

Vol.5 パワーピボット入門

Vol.6 パワーピボット活用1（DAX基礎）

Vol.7 パワーピボット活用2（時系列分析）

Vol.8 Power Query入門

Vol.9 Power Query活用

Vol.10 Power Queryとパワーピボットの連携



※講義はWindows、office365で実施します。

※Vol.5/6/7/10 について：Macは不可です。Windowsも2019以降でないと操作不可となります。

※Vol.3/4ピボットテーブルや Vol.8/9/10パワークエリに関する内容について：Macでは操作性が大きく異なる場合があります。

※視覚化編も10回程度に分けて実施予定です。

「表計算」「データ集計・分析」「視覚化」 ３つに分けて体系を理解するExcelシリーズ データ集計・分析編Vol.2【小計機能とアウトライン表示】Vol.3【ピボットテーブル入門】

■日時

Vol.2：2025年11月7日（金） 19：00～20：00

Vol.3：2025年11月21日（金） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

株式会社ワンズ・ワン 代表取締役

中小企業診断士／ＩＴコーディネータ

古澤 登志美（ふるさわ・としみ）氏

2001年、パソコン出張サポート業を起ち上げ、同時にＩＴ系セミナー講師としても活動を開始。Excelを始めとしたOfficeアプリの他、ホームページ作成や画像処理など、初心者にもわかりやすく伝えることを得意とする。現在はＩＴ活用支援を中心に、中小企業向の生産性向上に向けたコンサルティングを行っている。2017年、中小企業診断士登録。2021年ＩＴコーディネータ認定。

＜主な著書＞

『Excelパワークエリではじめるデータ集計の自動化』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1122101155）

『Excelパワーピボットで極める一歩先の集計・分析』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1123101073）

『できるDAX関数 Power BI＆Excelパワーピボット対応』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1124101075）



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼Vol.2「小計機能とアウトライン表示」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166211/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166211/?rls)

※締切：2025年11月7日（金） 20：00



▼Vol.3「ピボットテーブル入門」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166215/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166215/?rls)

※締切：2025年11月21日（金） 20：00



＜関連情報＞

▼古澤 登志美氏に研修や講師を依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5cg(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5cg?rls)



▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「3つに分けて体系を理解するExcelシリーズ」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼全12回で学ぶExcel入門（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150184/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150184/?rls)



▼いまさら聞けないExcelシリーズ（eラーニング／全10回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150925/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150925/?rls)



▼Excelで学ぶデータ集計Vol.1（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150217/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150217/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w)2022-01-14/hrr6w

(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)

▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)



▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから

iOS：https://apple.co/3qLDNbT

Android：https://bit.ly/3dkO2AS



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)