約200挺のバイオリン・ビオラ・チェロ・コントラバスが一堂に集結

株式会社 黒澤楽器店

弦楽器専門店のクロサワバイオリンでは11月1日からの3日間、大阪・梅田にて約200挺の弦楽器を一堂に展示販売するイベント「弦楽器メッセ in大阪梅田」を開催。

本イベントでは、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスといった多彩な弦楽器を取り揃え、本場イタリアのマエストロによる逸品から、初心者やお子様向けの入門モデルまで、幅広いラインナップを展示いたします。

https://www.kurosawaviolin.com/stringed_messe_umeda/

クロサワバイオリンは長年にわたり、本場イタリアをはじめとする欧州各地で上質な弦楽器を直接買い付け、確かな目で選び抜いた楽器を国内に紹介してまいりました。今回の展示会でも、その豊富な経験と独自のネットワークを活かした選りすぐりのコレクションが揃います。

宮田大を始めとした著名な演奏家による選定品

世界的チェロ奏者の宮田大さんを始め、著名な演奏家による選定品の数々も今回の見どころ。この弦楽器メッセのためにプロが特別に選定した楽器を試奏、購入することが出来るため、楽器選びに迷っている方は必見です。

特別展示-ジュゼッペ・グァルネリ

グァルネリ・デル・ジェスの父である「ジュゼッペ・グァルネリ」の1710年製作のバイオリン展示も開催。

普段は店頭展示をしていないクロサワバイオリン所蔵の貴重なバイオリンです。

各種キャンペーンや企画も充実

本場イタリアのモダン&コンテンポラリーバイオリンを集めた企画や、会場限定の特価品販売、来場者限定クーポンプレゼントなどもご用意しております。

梅田コントラバスメッセも同時開催

また同時開催として、約30挺のコントラバスが並ぶ「梅田コントラバスメッセ」も実施。毎回ジャンルを超えた様々なお客様にご好評をいただいている圧倒的なスケールの展示会です。

https://www.kurosawaviolin.com/stringed_messe_umeda/cb_messe/

弦楽器に興味をお持ちの方から、すでに演奏活動をされている上級者まで、どなたでも自由にご来場・ご試奏いただけます。

この機会に、世界各国の銘器が奏でる音の違いをぜひご体感ください。

特別イベント

高木凜々子 一日店長

開催日：11/1(土)

名実ともに日本を代表するバイオリニストの一人となっている高木凜々子が、会場の一日店長に就任！本展示会の幕開けを記念する「プレコンサート」と、お客様と一緒に楽器を選ぶ「バイオリンの選定会」を開催いたします。どうぞお楽しみに。

NAOTO 一日店長

開催日：11/3(月)

アーティストとして多岐に渡り活躍しているバイオリニストNAOTOが会場の一日店長に就任！完全予約制の「バイオリン・ビオラ選定会」を開催いたします。NAOTO自らが、お客様と一緒に楽器を選び抜く、またとない特別な機会です。どうぞお楽しみに。

開催概要



イベント名：弦楽器メッセ in大阪梅田／梅田コントラバスメッセ

開催期間：2025年11月1日（土）～3日（月・祝）

会場：ブリーゼプラザ・小ホール

住所：大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー7F

出展内容：バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス

入場料：無料

URL：https://www.kurosawaviolin.com/stringed_messe_umeda/

お問い合わせ窓口

クロサワバイオリン大阪梅田店

TEL：06-4796-9638

E-mail：umeda@kurosawaviolin.com

担当：青木

▼コントラバスに関するお問い合わせ

クロサワバイオリン名古屋店

TEL：052-202-1011

E-mail：nagoyavn@kurosawagakki.com

担当：田中