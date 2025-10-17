ベトナムにおける台風21号の被害に対する緊急災害支援金寄付について

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

2025年10月7日(火)ベトナムにおける台風21号による甚大な被害が発生しました。被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

当財団は、2025年10月7日(火)にベトナムにて発生した台風21号により被災した地域の一日も早い復旧・復興を願い、ベトナムへ緊急災害支援金として50,000米ドルを寄付いたしました。

当財団は、事業の柱の一つとして、緊急災害の発生に際し、いち早く支援金や支援物資をお届けすると ともに、被災地の復興に向けた支援活動を続けてまいりました。今回の台風により被害を受けられた皆さまが、一日も早く平常の生活に戻られることを願っております。

＜贈呈式＞

１.日時

10月17日(金)17:30

２.場所

駐日ベトナム社会主義共和国大使館(〒151-0062東京都渋谷区元代々木町50）

３.出席者

ベトナム社会主義共和国 特命全権大使 ファム・クアン・ヒエウ 閣下

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ 理事長 渡邉 廣之

４.寄付金額

50,000米ドル

5.寄付先

ベトナム社会主義共和国

贈呈式の様子公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

公益財団法人イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、1990年に設立されました。以来35年以上にわたり、お客さまにイオングループをご利用いただいて生まれた利益の１％相当額をもとに、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域とし、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。





