【BWJ大阪出展】眠っている間に肌革命！S clara（エスクララ）、韓方クリニックと連携-体の内側から美を整える再活スパプログラムついに日本上陸「HANBANG SPA」通常1万円相当が無料！

S CLARA株式会社

S CLARA株式会社（代表取締役：宋 淑京／Song Clara）は、2025年10月20日（月）～10月22日（水）に開催される「Beauty World Japan Osaka 2025」 に出展いたします。代表である宋 淑京は

２児の母でお肌を第一に考えた化粧品の研究をもとに、化粧品の製造販売、スキンケアキュレーターの養成を行なって参りました。

S CLARAのロングセラーアイテム「オーバーナイトウォーターフールバリアセラム」はこれまで多くのエステサロンに導入され、キレイは眠っている間につくられるをコンセプトに日中の疲れたお肌を寝る前に入念にお手入れして、「忙しい女性に夜綺麗になってほしい」「瑞々しく輝く素肌で新しい１日をスタートしたい」そんな想いから生まれた美容液です。

BWJ大阪では代表の宋が長年構築してきた「韓方の知恵 × 四象体質スパ」HANBANG SPA(ハンバン スパ）は韓国の韓方クリニックと提携、再活スパプログラムとして上陸、講座の申込を開始します。サロン施術者のみならず、これからの高齢化社会に向けた、スパコースはどなたでもご受講頂けます。サロンワークからインストラクター、マスター課程まで体系的に学べます。また10月21日（火）にパク・ジホ（朴志浩）院長、セラピストのチェ・ソンジュさんが来日、ご来場者の皆様に本場韓国の韓方医療の診断、スパ、ノウハウをトークショー形式でお伝えします。会期中は1万円相当の施術が無料でご案内など、見どころ沢山、どなたでもお肌について、学びがあるコーナーや体験をエスクララからお届けします。ご来場心よりお待ちしております。

会場イメージ

公式HP：https://www.sclara.com/(https://www.sclara.com/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/s_clara3/(https://www.instagram.com/s_clara3/)

■S CLARAについて



S CLARA株式会社

代表取締役 宋淑京（Song Clara）

日本在住33年目韓国人美容起業家、美容業界に携わり、最新の化粧品情報をYouTube、InstagramなどのSNSで提供。機能性化粧品Vivus reginasシリーズの監修を経て、独自ブランドS CLARAを研究開発。



管理美容師

化粧品検定1級コスメコンシェルジュ

化粧品開発・OEM・ODMプロデュース

CLAREIN ACADEMY理事長

「美しさ＝私らしさ」から生まれるブランド

淑明女子大学院香粧品学科修士

都内美容専門学校講師



■S clara（エスクララ）の理念について

お肌を第一に考えた化粧品

私には愛する夫との間に２人の子供がいます。家族のための時間を大切にしながら、自分の仕事【美容】に使う時間も欲しい。でも１日は24時間。「睡眠時間を美容のために使う時間に変えるアイテムがあれば、時間に余裕ができるから...家族や仕事の時間がもっと充実するんじゃないかしら」美しいお肌を手に入れるための基本は洗浄と保湿。お肌は24時間乾燥の危険にさらされています。「お肌の健康のためには、潤いを保つのが一番大事。寝てる間にも保湿できるアイテムは無いのかな？無いのなら私が作ればいいのね！」Overnight serumの種が生まれた瞬間です。そして現在、実を結んだOvernight serum は、あなたのお手元へお届けできるようになりました。あなたの瑞々しい素肌と輝く笑顔のために、お役立てできれば幸いです。

■BWJ大阪 見どころポイント

1)「韓方の知恵 × 四象体質スパ」HANBANG SPA(ハンバン スパ）上陸

韓国から特別講師の医師が来日。スペシャルトークショー開催。韓方の知恵から生まれた新しいウェルネスのかたち。「リバイブ（Revive）」＝美しさと回復の技術。韓国のトップ講師が日本で直接指導するプレミアム韓方スパ・スペシャルトークセッションです。

（トークショー内容）予定

K韓方（K-Herbal Beauty)

・ 体質の重要性

・ 四象体質（ししょうたいしつ）

【韓国韓方クリニック提携】

体の内側から美を整える再活スパプログラム。サロンワークからインストラクター、マスター課程まで体系的に学べるプログラム。

コース概要）

講座名：Salon Work Course

開催日： 2025年10月20日～22日

会場： 大阪ビューティーワールド（3日間特別講座）

特別受講料： 165,000円~ → 110,000円（期間内申込み・決済に限り特別価格）

講座開始スケジュール：第1回：2025年11月5日（東京）第2回：2026年2月～

【トークショー 概要】

・会期：2025年10月21日（火）

・会場：ビューティーワールドジャパン大阪 エスクララブース

・時間：第一部14:00~15:00

第二部16:00~17:00

登壇者紹介）

パク・ジホ（朴志浩）院長

【BWJ大阪にて四象体質スパ診断予定】

現職

・ 自然安内韓方病院 代表院長

前職

・ 松栢韓医院 代表院長

・ 小淡韓医院 代表院長

・ 自然安内韓医院 副院長

・ 統営市 サランド韓方科長

・ 密陽市 保健所 韓方科長

学歴・経歴

・ 東医大学校 韓医学科 卒業

・ 慶熙大学校 韓医学大学院 修士課程修了（総合韓医学専攻）

・ 大韓医師協会 副会長

・ 脊椎神経痛研究会 理事

・ 大韓薬鍼学会 正会員

・ 大韓韓方内科学会 正会員

・ 大韓韓方美容皮膚科学会 正会員

特別講師の医師/四象体質のカウンセリング（医師または韓国トップ講師）

チェ・ソンジュ氏

HANBANG SPA 実演）

チェ・ソンジュ

KHA 会長

PLUTO 代表

CLAREIN ACADEMY 技術顧問

（前）KNA韓国ネイル協会 副会長

Korea Nail Association Vice-President

IBA国際ボディアート美学協会 日本支会会長（Japan President）

IBA International Body Art Aesthetic Association Japan President

SBS放送アカデミービューティースクール

教育理事

SBS Director

日本本部長（Chief of Japanese H.Q）

２）HANBANG SPA(ハンバン スパ）合計1万円のスパが無料！

施術日）10月20日、21日、22日（22日は午後1名）

▷全日6名様まで先行予約受付中。

1)AM10:00-、11:00-、12:00

2)PM 1:00、 3:00-、5:00-

各回 30分程度

施術予定者）韓国から当日直接診断、施術予定

内容）

四象体質スパ診断）パク・ジホ（朴志浩）院長

HANBANG SPA 実演） チェ・ソンジュ氏

▷事前予約はこちら

Googleフォームでのご予約

詳細を見る :https://forms.gle/s41TBxXemoQdSjkX8

https://forms.gle/s41TBxXemoQdSjkX8

3）BWJ 初お披露目 エスクララ新商品 香水La Promessa di Roma（ローマの約束）新発売

コンセプト：

化粧品会社が作る香水は違う。肌を知るブランドが生んだ、“肌で感じる香り”。

約束は、香りになる。

「本当の美しさは、自分との約束を守り抜く勇気から生まれる。」あなたが自分にした約束が、

人生を香りで描く瞬間。La Promessa di Roma ― One of One 美しい

約束は、香りとして甦る。この香りの売上の一部は、未来を夢見る学生の奨学支援として寄付されます。

「この香水の売上の一部を、経済的に困難な学生たちのために寄付しよう。」

この約束は、今 S CLARA奨学会として受け継がれています。『La Promessa di Roma』は、

一人の記憶から生まれた香りでありながら、次の世代の夢を照らす“希望の香り”でもあるのです。

S CLARA - 美しさを通して、未来への約束を。La Promessa di Roma ― One of One 美しい

【発売情報】

販売本数限定888本

BWJ特別価格：サイン入り8,800円（税込）（通常価格 13,200円 税込）

香りの構成）

TOP：ジンジャー - 澄んだ冬の空気の中で灯る、静かな情熱の香り。

MIDDLE：チュベローズ & オレンジブロッサム - 光をまとう白い花々が、自由と再生をやさしく語りかける。

BASE：サンダルウッド & バニラ - 祈りのように穏やかで、時を越えても残る温もり。

4）3日間限定の特別SET 販売 「オーバーナイトダブルケアSET」

セット内訳）

Collaretience Night Repair（コラレチエンス ナイトリペア）１個

＋ Mesh Veil（メッシュヴェール）１個 のセットをご購入で、 Mesh Veil（メッシュヴェール）をもう１個プレゼント！

（数量限定・なくなり次第終了）

セット概要）

肌再生ダブルケア肌の夜を、もっと美しく。

夜は、肌が生まれ変わる時間。コラレチエンスとメッシュヴェール、この２つで“再活美容”の夜をサポート。どちらもナイトケア専用。一晩の中で「再生＋鎮静」のWサポート。プレゼントのメッシュヴェールで、“翌朝の肌仕上げ”も叶う。

PRポイント：夜に使う2つの意味

夜の肌は「再生」と「鎮静」が同時に起こる時間。

その２つを支えるのが、レチノールナイトクリーム「コラレチエンス」とトレーニングナイトクリーム「メッシュヴェール」。

（商品紹介）

商品名：メッシュヴェール

販売価格：BWJ大阪限定価格にて販売予定（通常価格13,200円）

塗って寝るだけで、翌朝実感する弾力美肌

特徴）寝ている間に厳選された美容成分が肌を包み込み、乾燥を防ぎながらハリ・ツヤを与えるナイトパック美容液。保湿に特化した“超密着バリアコラーゲンセラム”処方。

主な美容成分）

フカヒレコラーゲン（III型・ベビーコラーゲン）：ハリ・弾力・柔軟性をサポート

SNMDナノダイヤモンド：有効成分を肌奥まで浸透

SHデカペプチド：乾燥による小ジワをケア

センシンレン幹細胞：保湿・肌バリアサポート

8種ヒアルロン酸：層ごとに潤い補給

6種青いハーブエキス（ボリジ、カモミール、矢車菊、ラベンダー、ヒヤシンス、クラリセージ）

ナイアシンアミド＆アデノシン：美白・弾力サポート

（商品紹介）

商品名：タイムレスコラレチエンスナイトリペアクリーム

販売価格：BWJ大阪限定価格にて販売予定（通常価格16,500円）

レチノール×ペプチドで再生・ハリ・弾力をサポート

画像コラレチエンス

特徴）

コラレチエンスは、レチノールを高濃度で配合した攻めのエイジングケア美容液。肌のターンオーバーを強力に促進し、ハリや透明感を引き出します。その反面、使用初期は乾燥やヒリつきを感じやすいため、しっかりとした保湿ケアが重要です。

◆ 注目の美容成分を高濃度配合 ◆

・高濃度ピュアレチノール（整肌成分）

年齢肌の根本にアプローチ。肌の生まれ変わりをサポート。

・バクチオール（保湿・整肌サポート）

レチノールと相性◎。やさしく肌を整え、うるおいもキープ。

・ 4種のコラーゲン＋エラスチンを配合

ハリ・弾力を与える土台をサポート。内側からふっくらと。別名、コラーゲン爆弾！

・4種のペプチド

年齢サインに働きかけ、肌印象を若々しく。

・8種のヒアルロン酸

肌のすみずみにうるおいチャージ。乾燥によるくすみにも。

５）ご来店感謝企画 InstagramフォローUPキャンペーン開催

当日会場でエスクララ公式Instagramフォローでレチノールナイトクリーム「コラレチエンス」サンプル贈呈

（なくなり次第終了）

【出展概要】

会期：2025年10月20日（月）～22日（水）

時間：10:00 - 18:00（最終日は16:30まで）

会場：インテックス大阪 ホール３ ブース番号：C032

主催：メッセフランクフルト ジャパン（株）

【お問い合わせ先】

S CLARA株式会社

東京都荒川区町屋1-3-1-3階

平日 : 10:00-18:00

Tel: 81-3-3892-6624 Email: sclarajp@gmail.com