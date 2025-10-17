アイユニバース、クチコミ返信コンシェルジュをリニューアル。

株式会社Eye Universe

株式会社Eye Universe（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大、以下「当社」）はこのたび、美容業界向けAIツール「i Producer Salon」の主要機能をアップデートし、従来の「口コミ返信コンシェルジュ」を、「お客様メッセージ返信AI」としてリニューアルいたしました。

これまで、口コミへの返信は顧客満足度やリピート率に直結する重要な対応業務でありながら、現場では「丁寧な返信が難しい」「お客様からの返信にも対応したい」といった声が多く寄せられていました。

さらに近年では、「クチコミだけでなく、LINEやDMなどの返信も考えてほしい」というニーズが増加しており、それらを受けて今回のアップデートに至りました。

■ 特徴

▼ 対応範囲の拡大

従来の「クチコミ返信コンシェルジュ」から、「お客様メッセージ返信AI」へと名称を刷新。口コミ返信にとどまらず、LINEやInstagramのDM、メッセージ対応まで視野に入れて再設計されました。

■ 導入による効果

▼ 日常会話にも使えるAI- 口コミへの返信文の自動作成- お客様からの返信があった場合の返答例提案- LINEやInstagram DMなどチャット型の接客対応にも活用可能▼ 学習モデルの精度向上- 閲覧数やリピート率が高い実際のサロンの口コミを学習- 満足度評価の高いサロンの返信文パターンを参考に、より自然で顧客に寄り添ったメッセージを生成- クチコミ返信の品質向上による信頼構築- LINE・DM対応の業務負担軽減とスピードアップ- 一貫性のある丁寧な接客体験を提供- SNSや予約管理ツールと連携する顧客対応力の向上

■ i Producer

https://apps.apple.com/jp/app/i-producer/id6738260542

■ 今後の展望

今後は、サロンごとのトーンや言葉遣いに合わせたカスタマイズ対応や、スタッフ個別の表現スタイルに最適化したパーソナライズ返信モデル、顧客満足度向上を目的としたAIリマインド提案機能などの追加開発を予定しています。

■ 株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含む様々な分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

会社HP：https://eye-universe.co.jp/