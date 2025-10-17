HR情報コンテンツ「Thinking Time」vol.3を公開

Thinkings株式会社

「採用管理システムsonar ATS」を提供するThinkings株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧澤 暁）は、 採用担当者と経営者のためのHR情報コンテンツ「Thinking Time」vol.3を公開しました。2025年10月号では、採用担当者の"多忙"をテーマにアンケート調査を実施しました。AIやツールの活用法と併せて特集し、「余白ある採用活動」のヒントをお届けします。

Thinking Time（2025年10月号）のダウンロードはこちら：

https://hr.sonar-ats.jp/thinking-time03

※ダウンロード期限：2025年10月29日（水）23:59

「Thinking Time」とは

「Thinking Time」は、採用マーケットの最新トレンドや、現場で役立つ実践的なノウハウをお届けする情報コンテンツです。Thinkings株式会社の編集チームが独自取材を行い、信頼性の高い情報を発信しています。2025年10月号では、採用担当者500名への「忙しさ」に関するアンケート調査結果や、採用業務におけるAI活用法など、採用担当者が「今知りたい」情報をまとめた、5つのコンテンツを掲載しています。

Thinking Time（2025年10月号）の概要

【特集】『脱！多忙』採用現場の実情と採用テクノロジー

- 大手・中小・新卒・中途 現役採用担当者に聞いた データで見る多忙の実態- AIに任せたい！ 採用業務活用テクニック8選【前編】（Thinkings株式会社 組織再考ラボ フェロー 小澤 健祐）- 27卒のリアルを調査！ 価値観が見える！ 情報感度・興味・将来観編- 採用管理システム（ATS）は本当に時間を短縮できるのか？ ATSタイムアタックチャレンジ- 見えない苦労や小さな喜びを川柳で！ 採用あるある４コマ漫画

情報コンテンツ公開の背景

国内企業の採用活動は、有効求人倍率にも表れるように年々厳しさを増しています。こうしたマーケット環境に加え、AIなどの新たなテクノロジーの登場や採用手法の多様化を受け、採用現場では、日々の業務改善やアイデアの実現に役立つ「本物の知識」を求める声が高まっています。

Thinkingsはこれまで「採用管理システムsonar ATS」を通じて、日本企業の採用・組織づくりに貢献する中で、多くのHRテック企業や人事プロフェッショナルとのネットワークを築いてきました。こうした当社のリソースを最大限に活用し、「より良い採用活動を実現したい」と願う人事・採用担当者や経営者の皆さまの想いに応えるため、HR情報コンテンツ「Thinking Time」を制作・公開しています。

sonar HRテクノロジーについて（ https://thinkings.co.jp/service/(https://thinkings.co.jp/service/) ）

「sonar HRテクノロジー」は、人材の採用から活躍まで一気通貫で対応可能な組織づくりのプラットフォームです。その中心となる採用管理システム「sonar ATS」は、採用業務のデジタル化を通じて、各種オペレーションの自動化や、データ分析による効率化を実現。採用担当者の業務負荷を大幅に削減します。2012年よりサービス提供を開始し、株式会社NTTデータグループ、全日本空輸株式会社、ダイキン工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、法務省、文部科学省、LINEヤフー株式会社など、累計2,300社を超える企業や官公庁に利用されています。

・sonar ATSについて https://hr.sonar-ats.jp/20251017_thinkingtime03

・sonar ATSご紹介1分動画 https://www.youtube.com/watch?v=zsP6iTaiQz0

Thinkings株式会社について

組織づくりの方法を変え、より創造的に働ける社会をつくる

グローバル化やデジタル化をはじめとする事業環境の変化に伴い、企業の人材採用とそれを含む組織のあり方が変わり続けています。働き手としても、少子高齢化や価値観・ライフスタイルの多様化が進む中で、働き方に対する意識の変革が加速しています。人と組織が最適にマッチングされることで、より創造的に、より生産的に働くことができる社会を実現すること。Thinkingsは、テクノロジーとデザインの力で、これからの組織づくりの方法を提案します。

会社名 ： Thinkings株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 瀧澤 暁

設立 ： 2020年1月

所在地 ： 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル5階

URL ： https://www.thinkings.co.jp

事業内容： HR Tech事業（採用管理システム「sonar ATS」の企画・開発・運営・販売など）