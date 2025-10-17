名護市 5Gを活用したAIカメラ人流調査について

ジャパンインテグレーション株式会社

この度、弊社は5G通信の普及推進の一環として、名護市の市役所庁舎にAIカメラを設置し、

来庁者の人流調査における実証試験を開始したことをお知らせいたします。

AIカメラ設置の報告に、名護市長 渡具知 武豊様に表敬訪問（中央左：新田代表、中央右：渡具知市長）

今回の実証試験は、庁舎東棟来訪者の実態を把握し窓口の混雑解消等、今後の行政サービス向上に向けた情報収集となります。

本実証試験では、5Gの通信インフラをソフトバンク株式会社様、

AIカメラでは株式会社TARA様の「メバル」を活用させていただき、ご協力をいただいております。

渡具知市長には、途中経過として9月の人流調査実績をご確認いただき、今後も引き続きお願いいたしますと御礼のお言葉をいただきました。

弊社ではAIカメラに限らず、今後も地方自治体の課題に対してDX推進にお役に立てるよう尽力してまいります。

【実施場所】

名護市役所 沖縄県名護市港一丁目1番1号

1F：４ヶ所（西館向け入口、前庭入口）

【実施期間】

令和7年8月29日（金曜日）から11月28日（金曜日）

※日時は予告なしに変更する事がございます。

▼株式会社TARA（タラ）／AIカメラサービス『メバル』

https://www.tara.co.jp/mebaru/

【会社概要】

ジャパンインテグレーション株式会社

設立：2013年10月

本社所在地：沖縄県宜野湾市大山6-8-1 NHオフィスビル 2F

代表者：新田純也

事業内容：自治体コンサルティング，BWAサービス、PKIシステム構築、ソフトウェア開発、 無線接続インターネットサービス

公式サイト：https://www.japan-int.com