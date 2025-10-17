[Polk Audio キャンペーン情報] 「2025オータム&ウィンター ベストセラーケーブル・プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ

株式会社ディーアンドエムホールディングス

Polk Audioは、2025年10月17日（金）より「2025オータム&ウィンター ベストセラーケーブル・プレゼントキャンペーン」を実施いたします。2025年10月17日（金）から2026年1月12日（月）までのキャンペーン対象購入期間中にPolk Audioの「Reserveシリーズ」または「Signature Eliteシリーズ」のステレオスピーカーをご購入の上、キャンペーンにご応募いただいた方全員にAudioQuestの高音質スピーカーケーブル、またはオーディオケーブルをプレゼントいたします。

応募条件

対象購入期間中に対象製品をご購入いただいた方

対象製品

- Reserveシリーズフロアスタンディング・スピーカー：R700、R600、R500ブックシェルフ・スピーカー：R200、R100- Signature Eliteシリーズフロアスタンディング・スピーカー：ES60、ES55、ES50ブックシェルフ・スピーカー：ES20、ES15

※ 対象製品1組のご購入につき1回の応募とさせていただきます。

※ 対象のフロアスタンディング・スピーカー1台のみのご購入はキャンペーンの対象外です。

プレゼント賞品

R700、R600、R500をご購入いただいた方

- スピーカーケーブル：Q2（3m / ペア / バナナプラグ仕様希望小売価格：26,400円（税込）- オーディオケーブル（RCA）：Golden Gate（1.5m / ペア / RCA）希望小売価格：18,700円（税込）

R200、R100、ES60、ES55、ES50、ES20、ES15をご購入いただいた方

- スピーカーケーブル：Q2（2m / ペア / 裸線仕様）希望小売価格：8,928円（税込）- オーディオケーブル：Tower（1m / ペア / RCA）希望小売価格：8,580円（税込）



対象購入期間

2025年10月17日（金）～ 2026年1月12日（月）

応募締切

2026年1月19日（月） 23時59分



応募方法

下記の応募フォームに必要事項をご記入いただき、１.ご購入時の領収書またはレシートと、２.対象製品の保証書の画像を撮影してアップロードしてください。

キャンペーン応募フォームURL：https://req.qubo.jp/soundunited/form/Autumn2025



応募時に必要なもの

- 対象製品購入時の領収書またはレシート- 対象製品の保証書

※ 対象製品購入時の「領収書またはレシート」と「保証書」を購入製品の「型名」、「製造 No.」、「購入日付」が分かるように並べて１枚の写真になるように撮影してください。

※ フロアスタンディング・スピーカーは2枚、ブックシェルフ・スピーカーは1枚の保証書が必要です。



ご注意

- 対象製品1組のご購入につき1回の応募とさせていただきます。- 対象のフロアスタンディング・スピーカー1台のみのご購入はキャンペーンの対象外です。- 日本国内に在住の方からのご応募に限ります。また、賞品の日本国外への発送はできません。- 個人売買、オークションサイト、フリマアプリ等で購入された製品はキャンペーンの対象外です。- 中古品・B級品・アウトレット品は当キャンペーンの対象外です。- 賞品は、2026年1月下旬よりご応募順に順次発送いたします。3月末までに全ての発送を完了する予定ですが、諸事情により発送が遅れる場合があります。- お申し込み内容に不備があった場合は、応募は無効とさせていただきます。- 弊社にて不正な応募と判断した場合は、応募は無効とさせていただきます。- ご応募の際にお預かりしたお客様の個人情報は当キャンペーンの対応にのみ使用いたします。また、弊社が定めた個人情報保護方針に則り適正に管理いたします。個人情報保護方針については当キャンペーンの応募フォームをご覧ください。

製品情報

Reserveシリーズ

https://jp.polkaudio.com/category/polkaudio-reserve

※ReserveシリーズのセンタースピーカーR400、R350、R300、およびハイトモジュールR900は本キャンペーンの対象外です。

※スピーカースタンドは製品に付属しておりません。

Signature Eliteシリーズ

https://jp.polkaudio.com/category/homeaudio/polkaudio-signatureeliteseries

※Signature EliteシリーズのセンタースピーカーES35、ES30、サラウンドスピーカーES10、およびハイトモジュールES90は本キャンペーンの対象外です。

※スピーカースタンドは製品に付属しておりません。

キャンペーンに関するお問い合わせ先

Polk Audioお客様相談センター

TEL. 0570-666-112 / 050-3388-6801