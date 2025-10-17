「アドテック東京2025」に株式会社TeNのWeb表示高速化ツール「LandingHub（ランディングハブ）」が出展。

株式会社TeN

株式会社TeN（テン、以下「当社」、所在地：東京都渋谷区、代表取締役：廣瀬由典）のWeb表示高速化ツール「LandingHub（ランディングハブ」は、2025年10月に開催される「アドテック東京2025」に10/23（木）～24（金）の2日間、出展することをご報告いたします。

アドテック東京出展

出展の背景

アドテック東京は広告・デジタル領域で活躍する世界中のマーケターが集まり、最新のテクノロジーと戦略を共有する国際的なマーケティングカンファレンスです。

広告主、代理店、メディアなど多様な業界のプレイヤーが一堂に会し「マーケティングの未来」を議論する場でもあります。

当社は、そんなアドテック東京を「Webの体感速度はコンバージョンもブランド価値も左右する重要な指標である」ことを知っていただく貴重な機会と捉えています。

いまや「早いのが当たり前」に慣れてきたユーザーは、広告クリエイティブの美しさやメッセージだけでなく、「ページがどれだけスムーズに表示されるか」までも体験価値として評価しています。

どんなに優れたコンテンツでも、数秒の遅延で離脱されてしまえば、広告投資やマーケティング努力が成果につながらない――。

この“見えない機会損失”を解消することこそが、私たちがアドテック東京で伝えたいテーマです。

LandingHubは、開発や専門知識を必要とせず、マーケター自身がスピード改善を実現できる「Web高速化SaaS」として誕生しました。

マーケティングDXが進むなかで、「速度」はUX・SEO・CVRのすべてを支える基盤です。

今回の出展では、マーケターが自ら手に取って体験できるデモや事例を通して「スピードがブランド体験からビジネス成果まですべてを変える」という新しい視点を広く共有してまいります。

こんな方におすすめです

LandingHubサービス

・CVR改善の根本的な解決をしたい

・広告LPや製品ページで「読み込みが遅い」と感じている

・Core Web Vitals（LCP / INP / CLS）の改善方法がわからない

・開発リソースが足りず、スピード改善が後回しになっている

・高トラフィック時のサーバー安定性や通信コストに課題を感じている

出展ブースの見どころ

展示場所

１. タグ1つで速度が変わる「体験デモ」

会場では、実際にタグを設置した前後の速度変化をリアルタイムで体験できるデモ環境をご用意しております。わずか数秒の差がユーザー体験にどれほどのインパクトを与えるのか、視覚的に体感いただけます。

２. 導入企業の成果事例を公開

多様な業界での導入実績をご紹介いたします。「読み込み速度が短くなったことでCVRが◯倍」など、具体的な成果をお話しいたします。

３. マーケティング課題相談コーナー

会期中、LandingHubのコンサルタントが常駐いたします。「サイトが重い」「LPOの成果がなかなかでない」「CVR改善の打ち手を探している」など、現場のお悩みについて真摯にご対応いたします。

LandingHubとは

LandingHubはタグを1行追加するだけで、画像・動画を自動圧縮、次世代フォーマット（WebP/AVIF等）への自動変換、CDN最適化と負荷分散など、導入初日からページの読み込み速度を高速化し、直帰率の低下・CVR向上・SEO効果・サーバーコスト削減のサポートを同時に実現いたします。

１. コンテンツ最適化による高速表示コンテンツ自動最適化

画像・動画を自動で圧縮し、画質を保ちながら最大約90％軽量化します。さらに、WebP・AVIFなどの次世代フォーマットに自動変換し最適な表示を実現します。

２. 特許取得の「レイジーロード技術」でストレスゼロの表示体験特許取得技術

LandingHub独自の特許取得済みレイジーロード技術により、画面内に映っている画像・動画を先に読み込みます。高速スクロール時のチラつきやカクつきを防止し、長尺ページでも滑らかに表示します。これにより、ユーザーの離脱を防ぎ、ブランド体験そのものを向上させます。

３.サーバー最適化で安定したパフォーマンス集中時も安定稼働

ユーザーの位置情報に基づいて最適なCDNから自動配信。さらに、複数サーバーによる負荷分散と冗長化で、アクセス集中時も安定稼働します。テレビCMやキャンペーンでの急増トラフィックにも対応しています。

開催概要

展示会名： アドテック東京2025

会期： 2025年10月22日（水）～10月24日（金）

※LandingHub出展は10/23（木）～24（金）の2日間となります。

会場： 東京ミッドタウン & ザ・リッツ・カールトン（東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン ）

LandingHubブース： C-23 ライトブース

★来場者限定特典★

「いまだけの特典」をきっかけに、Web高速化の一歩を踏み出してみませんか。

ブースにお越しいただいた方限定で、特別な導入特典をご用意しております。

詳細は当日、ブーススタッフまでお気軽にお尋ねください。

サービス概要

サービス名：LandingHub（ランディングハブ）

概要：Webサイトの表示速度を最適化し、離脱率の低減とコンバージョン向上を支援するSaaSツール

URL：https://www.landinghub.net/

無料サイト速度診断ツールはこちら：https://www.landinghub.net/diagnosis

会社概要

株式会社TeN

所在地：東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル7階

代表取締役：廣瀬 由典

設立：2019年1月

事業内容：Webマーケティング支援、デザイン制作、テクノロジーソリューション事業等

URL：https://www.andco.group/

本件に関するお問い合わせ

株式会社TeN 広報担当 金井

E-mail：contact@landinghub.net