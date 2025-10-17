株式会社トライハッチ、無料ホワイトペーパー「LP改善の決定版｜次世代スワイプ型LP完全攻略ガイド」を公開

株式会社トライハッチ

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社で、SaaS事業及びデジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社トライハッチ（東京都新宿区、代表取締役社長、武藤 尭行、以下「当社」）は、モバイル時代のLP戦略を刷新する「スワイプ型LP」の制作・改善ノウハウを体系化した無料ホワイトペーパー「LP改善の決定版｜次世代スワイプ型LP完全攻略ガイド」を公開いたしました。

本資料では、従来の縦型LPが抱える課題を整理し、CVR最大化に向けた最新トレンドと実践手法を解説しています。

▼ダウンロード方法

資料は下記よりお申し込みのうえ、無料でダウンロードいただけます。

『LP改善の決定版｜次世代スワイプ型LP完全攻略ガイド』

URL：https://lab.tryhatch.co.jp/whitepaper/swipe-lp-guide/(https://lab.tryhatch.co.jp/whitepaper/swipe-lp-guide/)

背景｜多くの企業が直面する、モバイル時代のLP改善の”壁”

スマートフォン普及により情報収集は「短時間・断片化」が進み、モバイル最適化は喫緊の課題となっています。

特にLPでは、情報過多や長大なスクロールによる離脱が発生しやすく、機会損失につながります。

一方で、専門知識や検証体制の不足から改善が進みにくい現状があります。

最新トレンド「スワイプ型LP」とは？ なぜ今、LP戦略の決定版となるのか

当社はそれらの解決策として、直感的な操作体験を提供する「スワイプ型LP」に注目しています。

スワイプ型LPは「1画面1メッセージ」のシンプルな構成で要点を明確化し、ユーザーの集中力を高め 、「スワイプ操作」というインタラクティブな体験で”次を見たい”という好奇心を刺激することで、連続閲覧を促進します。

無料ホワイトペーパー「LP改善の決定版｜次世代スワイプ型LP完全攻略ガイド」では、スワイプ型LPの実装・改善の勘所を具体的に整理し、スワイプ型LPを成功に導くための核心的な戦略として、以下のノウハウを具体的に解説しています。

CVR2.4倍、直帰率33%改善。数字が証明する次世代LPの実力

- 「3秒で伝わる」ファーストビュー最適化の設計ポイント- 3C分析を用いた訴求メッセージ設計- 成約へ導くストーリー設計の基本原則- クリック率を左右するマイクロコピー最適化の具体例- 明日から使える制作・改善チェックリスト

スワイプ型LPの導入は、具体的な数値として圧倒的な成果をもたらしています。

ある事例では、スワイプ型LP導入及びターゲットを明確化したコピー改善により、直帰率は85％から52％へと改善。当社実績ではCVR2.4倍の成果も確認しています。

誰でも簡単に「次世代スワイプLP」を実現する「SwipeKit」

「SwipeKit」は、スワイプ型LPをノーコードで制作・分析・改善できるプラットフォームです。改善サイクルの短縮を支援し、マーケティング成果の最大化に貢献します。

これまで多大な工数がかかっていた改善サイクルを超高速で回し、企業のマーケティング成果を最大化します。

本資料は、SwipeKitの活用を検討している企業はもちろん、自社LPの成果に課題を感じている全てのマーケティング担当者にとって必読のガイドとなるでしょう。

▼ダウンロード方法

資料は下記よりお申し込みのうえ、無料でダウンロードいただけます。

『LP改善の決定版｜次世代スワイプ型LP完全攻略ガイド』

URL：https://lab.tryhatch.co.jp/whitepaper/swipe-lp-guide/(https://lab.tryhatch.co.jp/whitepaper/swipe-lp-guide/)

【SwipeKitについて】

SwipeKitは、スマートフォンに最適化されたスワイプ型LPをノーコードで簡単に制作・分析できるクラウド型プラットフォームです。国内外で多数の企業が導入し、CVR向上や広告パフォーマンス改善に貢献しています。

株式会社トライハッチについて

2018年1月5日創業。本社、東京都新宿区。営業所、大阪府大阪市、香川県高松市、代表取締役（Founder）、武藤 尭行。2018年1月に創業し、同年3月よりMEO事業を開始。2019年にGoogleビジネスプロフィールの管理・分析ツール「MEOチェキ」をリリース。Googleビジネスプロフィールを主軸とした集客支援・業務効率化・ブランド管理を一貫して支援し、現在は国内外70,000店舗以上に導入されるSaaSへと成長。運用支援も含めるとこれまでに80,000店舗以上のO2O・店舗DXに従事。2023年3月に役員陣で保有していた株式の一部を株式会社ベクトルに売却し連結子会社化。2025年4月にスワイプLP制作・分析ツール「SwipeKit」をリリース。"マーケティングを、もっとスマートに。成果をもっと確実に”をミッションに掲げ、マーケティングSaaSの開発からマーケティング支援までをテクノロジーとヒトで解決し続けるためのサービス開発・提供を行っています。

▼主要サービス

SwipeKit(https://swipekit.link/)

トライハッチマーケティングラボ(https://lab.tryhatch.co.jp/)

MEOチェキ(https://meo.tryhatch.co.jp/meocheki/)

MEOチェキ for 複数店舗(https://meo.tryhatch.co.jp/meochekilp2/)

MEOチェキ HP(https://meo.tryhatch.co.jp/meochekihp/)

MEOチェキforレビュー(https://meo.tryhatch.co.jp/hoshikakutokun)

インバウンドMEO(https://inboundmeo.tryhatch.co.jp/)

MEOチェキBLOG(https://meo.tryhatch.co.jp/)