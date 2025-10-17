【新経営体制】DORIRU株式会社の創業者、小林竜大氏がCOELU株式会社の取締役に就任

COELU株式会社

COELU株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦航太)は、経営体制強化を図るため2025年8月1日付で小林竜大氏が取締役として参画いたしましたことをお知らせいたします。

取締役就任の背景

COELU株式会社は、創業4期目を迎え、企業の成長を支援する“カンパニーグロース事業”を中核に、営業・マーケティング・人事の各領域を横断した事業支援を展開しています。

事業拡大に伴い、実行と戦略の両輪を備えた組織構築が急務となる中で、経営体制の強化を図ることを目的に、新たに小林竜大氏を取締役に迎える運びとなりました。

小林氏は、営業代行・人材育成領域で急成長を遂げたDORIRU株式会社の創業者として、組織構築力・人材開発・営業戦略のいずれにおいても卓越した実績を持ち、創業初期から現場主導で事業をスケールさせてきた経営者です。

COELUが掲げる「挑戦する企業の先頭に立ち、飛躍の核となる」という理念と、小林氏の“現場から事業を創る”スタイルが強く共鳴したことから、今回の経営参画が実現しました。

小林氏は今後、COELUの取締役として、営業戦略領域の再構築と組織拡大フェーズにおける実行推進を担い、全社の成長ドライバーとなる事業運営体制の確立をリードしていきます。

小林竜大氏について

◼︎プロフィール

専門学校中退後、フリーインストラクターとして4年間活動し、法人化したのちに埼玉県吉川市にて地域密着型ダンススタジオを開業。



その後、輸入車及び不動産領域で個人向け営業を経験し2017年にDORIRU株式会社（旧ギグセールス株式会社）を創業。6億円超の資金調達、180名規模までの組織拡大を達成し、2023年に『SaaS企業のための「BDR戦略」入門』を出版。

2023年に上場企業へDORIRU株式会社を株式譲渡し、2025年8月にCOELU株式会社へ参画。

◼︎コメント

この度、COELU株式会社の取締役に就任いたしました。

取締役という立場からこれまでの経験や知識、ネットワークをフルに活用し、既存事業の更なる拡大・プロダクトの品質強化及びアップデート・従業員満足度の向上・企業価値の最大化に強く貢献できればと考えております。

加えて、BPO業界・営業アウトソーシング業界の更なる発展に向けて、当社が国内を代表するグロースカンパニー企業への成長の一助となるよう努めてまいります。

代表コメント

このタイミングでの経営体制刷新は、COELUが“非連続な成長”を実現するための大きな転換点です。

小林氏は、自らも創業者として泥臭く現場を走り、組織をゼロから築き上げてきた経営者です。

彼が持つ“人と現場を動かす力”、そして本質的な成長への執念は、COELUがこれからのフェーズでさらに飛躍していくために、強く共鳴するものでした。

これまで培ってきたCOELUの基盤に、小林氏の経験と胆力が重なり合うことで、私たちはよりスピード感を持って、再現性のある成長を実現していけると考えています。挑戦する企業の先頭に立ち続けるために、私たち自身も変化を恐れず、新たな挑戦を重ねていきます。

会社概要

社名：COELU株式会社

本社：東京都渋谷区渋谷二丁目9番8号 CIRCLES渋谷8階

代表者：代表取締役社長 三浦航太

事業内容：カンパニーグロース支援事業

TEL：03-6822-2268（代表番号）

URL：https://www.coelu.co.jp/