【映画『港のひかり』× BREW CLASSIC】タイアップクラフトビール「ミナト ノ ヒカリ（Imperial Hoppy Saison）」10月22日（水）発売開始

合同会社ブルークラシック

【映画『港のひかり』× BREW CLASSIC】

合同会社ブルークラシック（石川県金沢市、代表社員：酒尾壮典）は、11月14日（金）公開の映画『港のひかり』とのタイアップクラフトビール「ミナト ノ ヒカリ（Imperial Hoppy Saison）」を2025年10月22日（水）より発売いたします。

映画『港のひかり』が石川県で撮影された作品であることから、石川県金沢市に醸造所を構えるBREW CLASSICとのタイアップクラフトビールが実現しました。缶のラベルは映画の印象的なワンシーンをそのまま採用しており、ビアスタイルはImperial Hoppy Saisonとなります。クラシカルなビアスタイルであるSaisonをベースに、現代的なホップを組み合わせて柑橘や青リンゴ・マスカットを思わせるような多様なフルーティーさを楽しめる爽やかな飲み口かつ、アルコール度数８％の飲みごたえのある仕上がりです。

【商品概要】

・商品名：ミナト ノ ヒカリ

・ビアスタイル：Imperial Hoppy Saison

・アルコール度数：8％

・発売日：2025年10月22日（水）

・販売形態：350ml缶、10L樽、15L樽

・取扱店舗：BREW CLASSICオンラインストア、BREW CLASSIC直営店舗、全国のBREW CLASSIC取扱店

【映画『港のひかり』について】

■監督・脚本：藤井道人

■企画：河村光庸

■撮影：木村大作 ■美術：原田満生 ■音楽：岩代太郎

■出演：舘ひろし 眞栄田郷敦 尾上眞秀 黒島結菜 斎藤工 ピエール瀧 一ノ瀬ワタル MEGUMI 赤堀雅秋 市村正親 宇崎竜童 笹野高史 椎名桔平

■公開表記：２０２５年１１月１４日（金）全国公開

■配給：東映 スターサンズ

■コピーライト：(C)2025「港のひかり」製作委員会

【イントロ】

数々の映画賞を総なめにした映画『正体』にて、第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した藤井道人監督とキャメラマン・木村大作が初タッグを組み、北陸の港町を舞台にした完全オリジナル脚本で描く、感動のエンターテインメント大作。

主人公の元ヤクザの“おじさん”を演じるのは7年ぶりの単独主演作となる舘ひろし。歌舞伎界の新星として注目を集める尾上眞秀が盲目の少年・幸太を、成長した青年・幸太を人気と実力を兼ね備えた眞栄田郷敦がそれぞれ演じます。過去を捨てた元ヤクザと目の見えない少年との十数年の絆を描く、年の差を超えた友情と再会のものがたり。

【ストーリー】

漁師として暮らす元ヤクザの三浦は、ある日事故で視力を失った少年・幸太を見かける。幸太は両親を交通事故で亡くし、引き取った叔母らに虐待されていた。どこにも居場所がなかった者同士、いつしか年の差を超えた特別な友情を築いていくが、幸太の目を治すための手術の費用を残して、突如三浦は姿を消してしまう。時は流れ、１２年後。無事に目が見えるようになった幸太は、警察官として活躍する傍ら、恩人である三浦を探していくうちにある秘密を知る。

【BREW CLASSICについて】

いつか“クラシック”と呼んでもらえるような、地域・人々に長く愛されるクラフトビールを目指して日々醸造に取り組んでいます。新鮮な酵母による、雑味のない繊細でクリアな味わいを追求しており、2023年には創業2年目にして世界大会WORLD BEER CUPにて金賞を受賞しました。石川県金沢市にある直営店舗「Taproom BREW CLASSIC」では、常時6種類の樽生クラフトビールとお持ち帰り用の缶をご用意しております。

会社名：合同会社ブルークラシック

本社所在地：〒920-0333 石川県金沢市無量寺2-80

店舗所在地：〒920-0981 石川県金沢市片町1-3-3

代表者：酒尾壮典（代表社員）

事業内容：クラフトビールの製造・販売

【取材・報道等に関するお問い合わせ先】

Email：brewclassicbeer@gmail.com