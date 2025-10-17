【40％OFF＆全国送料無料】秋の気まぐれ天気に備えよう！KONCIWA ハロウィンキャンペーン2025 スタート

KONCIWA株式会社

街を歩けば、半袖の人もいれば、軽いジャケットを羽織る人の姿も。 季節はすっかり秋へと移り変わりました。日傘を持つ人は減ったものの、実はこの季節の紫外線量はまだ夏並みに強いのです。 さらに、台風や突然の強風など、天気の変化が読みづらいのも秋の特徴。そんな“気まぐれな秋空”に、1本で頼れるのが KONCIWAの傘。 今年のハロウィンは、最大40％OFF＆全国送料無料でお届けします！

■ハロウィン特別セール概要

実施期間：2025年10月17日（金）～ 10月31日（金）

特典内容：全商品40％OFF＋全国送料無料＋4,500円以上のご購入でさらに500円OFF

対象商品：KONCIWA公式オンラインストア全商品

■ 新商品発売

冬の新商品が登場しました。このたび発売されたのは、冬の暖かさとケアを両立するロング＆ショートルームシューズ、そしてルームソックス。

快適さと清潔さを兼ね備えた冬用コットンスリッパ

髪の毛の約100分の1という極細繊維をロングパイル仕様で仕立て、さらにシャギー加工を施すことで、まるで毛布に包まれるような柔らかさとぬくもりを実現しました。底面は、滑りにくく静音性に優れた3層構造。フローリングでも安心して歩け、夜間や集合住宅でも足音を気にせず快適にお過ごしいただけます。足首までしっかり覆うブーツデザインは、冷えやすい季節にぴったり。

詳細を見る :https://konciwa.com/products/adukor-long-cotton-slippers

足全体を暖かく包み込むルームシューズ

冬の足元を、ふんわり包み込む。滑りにくく、防音性にも優れた底面設計で、フローリングでも安心して歩けるルームシューズです。 柔らかくしっかりとした3層構造のソールが、快適なクッション性を生み出し、冷たい床から足元をやさしく守ります。履き口は大きめに設計されており、着脱もスムーズ。リビングでのリラックスタイムはもちろん、在宅ワークやオフィス履きにもおすすめです。さらに、洗濯ネットを使用すれば洗濯機で丸洗いできるので、いつでも清潔に保てます。

詳細を見る :https://konciwa.com/products/adukor-short-cotton-slippers

寒い季節に欠かせない、あったかルームソックス

外側には柔らかなコットン素材、内側にはふんわりモコモコの裏起毛断熱繊維を使用。空気を含む層が熱を逃がさず、底冷えする冬のフローリングや、デスクワーク中の冷え対策にも最適です。冷え性の方へのギフトとしても人気で、誕生日、母の日、敬老の日、ハロウィーン、クリスマスなど季節の贈り物にもぴったり。寒い冬を快適に過ごすための、あなたの足元の心強い味方です。

詳細を見る :https://konciwa.com/products/adukor-socks

足全体を暖かく包み込み、寒い季節も心地よく過ごせます。 お手入れのしやすさとしっかりした保証体制で、自分用にもギフトにもぴったりです。

■人気シリーズ紹介

🌂 MFU5S - 5秒でたためる折りたたみ傘 ワンタッチでスムーズに開閉。

「使いやすい」「もう他の傘に戻れない」と高評価をいただく、KONCIWAの定番人気モデル。

詳細を見る :https://konciwa.com/products/konciwa-mfu-series

🌂 MFU5S IRON+ - 晴雨兼用・台風対策モデル 完全遮光＆高耐風構造で、秋の紫外線や突然の強風にも対応。 「晴れの日も雨の日も頼れる1本」と口コミで話題です。

詳細を見る :https://konciwa.com/products/konciwa-mfu5s-iron

🌂 MFU3S-StormPro12／ULTRA SMARTCOVER スーツやバッグまでしっかり守る大判タイプ。 通勤・通学にも最適な、安心感のある設計です。

詳細を見る :https://konciwa.com/products/mfu3s-stormpro12-3seconds詳細を見る :https://konciwa.com/products/2025-ultra-smartcover

🌂 Ultra Lightweight - 超軽量モデル 持っていることを忘れるほど軽い人気No.1シリーズ。 豊富なカラーバリエーションで、ファッションの一部としても楽しめます。

🌂 Ultra Light W150 - 手動式・軽量モデル お子さまでも簡単に扱える手動タイプ。 軽くて丈夫な構造で、親子兼用にもおすすめです。

詳細を見る :https://konciwa.com/products/6-bone-solid-umbrella詳細を見る :https://konciwa.com/products/ultra-light-w150

■KONCIWAの安心サポート

30日間返品・返金保証 、丁寧なカスタマーサポート 、多様な決済方法に対応。

お得なこの機会に、ぜひ KONCIWA公式サイト であなたにぴったりの1本を見つけてください。

公式サイトはこちら(https://konciwa.com/)



■ KONCIWAについて

「傘は、毎日の快適をつくる道具。」

KONCIWAは、日本の気候に寄り添い、 実用性と快適さを両立した傘 をお届けしています。

通勤・通学・お出かけ--あらゆるシーンに“心地よい1本”を。

人気商品が口コミで大注目 :https://konciwa.com/pages/konciwa%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F



