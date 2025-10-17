カリモク家具、「JAPAN FURNITURE SHOW by IFFT2025」に出展

カリモク家具株式会社

カリモク家具株式会社（本社：愛知県知多郡東浦町 取締役社長：加藤正俊 以下、当社）は、2025年11月1日（土）から開催される「JAPANFURNITURESHOWby IFFT2025」に出展いたします。

本イベントは、メイン会場となる東京ミッドタウンに加え、出展企業各社の都内ショップ、ショールームを会場とし特別なプログラムを展開するもので、当社は両会場に出展します。今回の出展では「長く愛される家具」をテーマに、普遍的で美しいデザインを持つ代表的なモデルやブランドを展示します。木が持つ温もりや表情を最大限に引き出し、熟練の職人が手掛けた家具は、日々の暮らしに溶け込み愛着深い存在となります。

当社は、本展示会を通じて、暮らしに寄り添う家具づくりを国内外に向けて広く発信してまいります。

「JAPAN FURNITURE SHOW by IFFT 2025」は、日本各地の家具ブランドの魅力を再発見し、その可能性を新しい視点で体感できるエキシビジョンです。

初開催となる今回は、東京ミッドタウン（六本木）のミッドタウン・ガーデンをメイン会場に、屋外展示やトークセッションを展開。齋藤精一・倉本仁がクリエイティブディレクション、溝端友輔が空間デザイン、6D木住野彰悟がグラフィックデザインを手掛けます。

さらに、都内のショップ・ショールームでは、特別展示や販売など、多彩な体験を通じて「JAPAN FURNITURE」の価値を体感していただけます。

・メイン会場出展商品

期間：2025年11月1日（土）・2日（日）

会場：東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン

アームチェア WB9000モデル（KUNST）



当社のプレミアム家具シリーズ「KUNST（クンスト）」より、アームチェアを出展します。デンマーク語で「美術」・「アート」を意味する「KUNST」。ミラノを拠点とする、猪田恭子氏と、デンマーク出身のニルス・スバイエ氏のチームがデザインを手掛け、最高の美を追求。当社が培ってきた技術力を活かし、このアートの様な作品の製品化を可能にしました。2020年にグッドデザイン賞を受賞しています。

アームチェア A-DC02モデル（KarimokuCase）

「Karimoku Case（カリモクケース）」ブランドより、アームチェア A-DC02モデルを出展します。建築家・プロダクトデザイナーの芦沢啓治氏によって、渋谷のカフェのためにデザインされたダイニングチェアです。

ゆったりと座って、誰かと話したり、食事を摂ったり、コーヒーを飲んだりするアクティビティをサポートしながら、豊かな素材感と当社のクラフトマンシップが、使う人の気持ちをより前向きにしてくれることを意識してデザインされています。

座面のマテリアルと無垢材を削り出した背面が柔らかい印象を与えます。

・都内ショップ会場開催特別プログラム「カリモク60アーカイブ展」

期間：2025年11月1日（土）～9日（日）

会場：カリモク60自由が丘店

住所：東京都目黒区自由が丘2-15-4 JIYUGAOKA de aone 2F

カリモク60ブランドを販売するオフィシャルショップ「カリモク60自由が丘店」において、「カリモク60アーカイブ展」を開催いたします。

代表的モデル「Kチェア」のオールド仕様の展示や、時代背景を感じさせる歴代のカタログ、販促グッズなど、「ブランドの歩み」となるアイテムを多数展示。ブランドの歴史と共に「長く愛され続ける家具」の魅力をお楽しみいただけます。

■カリモク家具株式会社



1940年に加藤正平が愛知県刈谷市で木工所を創業。木製品の加工業を営み、そこで培った技術を元に、1960年代に自社製の木製家具の販売を開始した家具メーカーです。 「100歳の木を使うなら、その年輪にふさわしい家具をつくりたい」 をモットーに機械による高度な加工と職人の技を融合させる 「ハイテク & ハイタッチ」 で家具づくりに取り組んでいます。また安心・安全・環境配慮の観点から、（一社）日本家具産業振興会が定める国産家具表示認定基準を満たしています。



Web：https://www.karimoku.com/

公式HP プレスリリース一覧はこちら :https://www.karimoku.com/newsroom/press.html