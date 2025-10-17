【動画公開！】ISMS担当者勉強会～最新の審査の動向と情報漏洩対策～の動画を特別公開します！（新橋駅前・2025年9月3日開催）

オプティマ・ソリューションズ株式会社

オプティマ・ソリューションズ株式会社(本社：東京都港区、代表：中康二)は、2025年9月3日(水)に新橋にて「ISMS担当者勉強会～最新の審査の動向と情報漏洩対策～」を開催いたしました。今回はその勉強会の動画を公開いたします。

▼動画全編視聴申し込みページはこちら！

https://www.optima-solutions.co.jp/seminar/isms-workshop-202509/

【学べること】

●ISMS審査の最新動向と、次の審査までにやっておくべきこと

・効率のよいPDCAサイクルの回し方

・最近の審査の動向

・次の審査までにやっておくべきこと

●最近の情報漏洩事件や不正アクセスの傾向と、今取り組むべき情報セキュリティ対策

・最近の情報漏洩事件や不正アクセスの傾向

・それらを踏まえた対策のポイント

・今、取り組むべき情報セキュリティ対策

【勉強会開催の背景】

当社でこれまで数多くの企業様のISMS取得・更新をお手伝いする中で、

また当社の支援で取得・更新されなかった方々ともご縁が広がり、

ISMS担当者の皆さまにお集まりいただいて、

「ISMS担当者勉強会」を何度も開催してまいりました。



新型コロナの感染拡大以降は、リモート開催が中心となり、

全国からご参加いただけるメリットがある一方で、

どうしても一方通行なイベントになりがちでした。



そろそろ以前のような対面での開催を再開したい──

そんな思いから、先日（2025年9月3日）新橋にてリアル開催しましたところ、

全国から大勢の方にお集まりいただきました。



⸻



さて今回のテーマは「最新の動向と、情報漏えい対策」



コンサルタントの上野から審査の最新の動向、

弊社代表のプライバシーザムライ中康二からは

今やるべき情報セキュリティ対策についてお話をさせていただきました。



そして、その内容を受けて、皆さん同士でお話しいただくグループワークも行いました。



その結果、なんと参加者満足度100％という素晴らしい反響をいただきました。



そこで、当日参加できなかった方や、その他の全てのISMS担当者の皆さまのために、

セミナーの様子を撮影して編集した動画を公開いたします。



当日会場参加された方は復習としてご活用いただければと思います。

実際にセミナーで配布した資料もダウンロードしていただけます。

ぜひお申込みください。



【こんな方におすすめ】



・ISMS取得済みの企業の役員、担当者の方

・次のISMS審査に向けて何を準備すればいいのか知りたい

・最近のセキュリティの動向にどう対応すればいいのか知りたい

・もっと効率よくISMSを運用したい。

【動画全編視聴申し込み】

締め切り：随時

対象者：ISMS取得済みの企業の役員、担当者の方

※同業者様、個人、士業事務所の方はご遠慮ください。

【講師】

講師：プライバシーザムライ中康二プライバシーザムライ中康二（なかこうじ）

オプティマ・ソリューションズ株式会社

代表取締役

ソニー出身

マネジメントシステムの専門家

（プライバシーマーク・ISMS）

講師：上野誠也上野誠也（うえのせいや）

オプティマ・ソリューションズ株式会社

コンサルタント・ISMS責任者

lSO構築・システム管理出身

ISMS、ISO9001などのコンサルティングに数多くの実績あり

「情報の新選組」オプティマ・ソリューションズ株式会社について

所在地 ：

東京都港区西新橋1丁目18-6 クロスオフィス内幸町5階

大阪市北区梅田1丁目11-4-923 大阪駅前第4ビル9階

名古屋市中区栄5丁目26-39 GS栄ビル3階

事業内容：個人情報保護／情報セキュリティに関するコンサルティング＆サービス

代表者 ： 代表取締役 中 康二

設立 ： 2005年3月

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.optima-solutions.co.jp/