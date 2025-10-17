【Sharing Innovations DXウェビナー】2025年11月13日：AI時代の、企業に眠るデータを活かすデータ基盤最前線！

株式会社Sharing Innovations

企業の経営基盤を支えるDXパートナーである株式会社Sharing Innovations（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：信田 人、以下シェアリングイノベーションズ、親会社：株式会社Orchestra Holdings）は、11月13日（木）、ThoughtSpot合同会社（東京本社：東京都千代田区）を招いて、「AI時代の、企業に眠るデータを活かすデータ基盤最前線！」と題してオンラインセミナーを開催します。

2025年11月13日開催ウェビナー：AI時代の、企業に眠るデータを活かすデータ基盤最前線！

■ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79931/table/62_1_19996bd56ac455cb594242cd2e4a6eea.jpg?v=202510180655 ]

ThoughtSpotについて

ThoughtSpotは、あらゆる企業のための次世代エージェント型分析プラットフォームです。ThoughtSpotの社員は、誰もがデータを自由に探索し、どんな疑問にも迅速に答えを見つけられるファクトドリブンな世界を創造することを使命としています。直感的な自然言語検索機能によりビジネスの意思決定時に必要な答えをビジネスユーザーが簡単に導き出すことができます。統合されたプラットフォームとAIアナリスト「Spotter」が連携し、精密で透明性が高くパーソナライズされた実用的なインサイトを、企業レベルの信頼性とセキュリティ、拡張性をもって提供します。Webやモバイルアプリからアクセスでき、いつでもどこでもシームレスな意思決定を支援します。また、開発者向けには、ThoughtSpot Embeddedがあり、ローコードでAI分析を製品やサービスに実装することで、データの収益化と顧客エンゲージメント向上を促進します。NVIDIA、ヒルトン、キャピタル・ワン、Huelなどの業界トップ企業がThoughtSpotを活用することで、従業員や顧客がデータを最大限に使いこなし、より良いビジネス成果を生み出しています。ThoughtSpotで、ぜひ新時代の分析体験をご実感ください。

詳細については、https://www.thoughtspot.com/jp をご覧ください。

Sharing Innovationsについて

株式会社Sharing Innovations（シェアリングイノベーションズ）は、テクノロジーの革新と人材の力を融合させ、企業のデジタルトランスフォーメーションを推進する技術パートナーです。クラウド、データ分析、AIの各分野で実績を持つエンジニア集団が、企業のデジタル化を加速させる高度なソリューションを提供しています。なかでも、先進国における日本のIT人材不足という構造的課題に対し、技術者育成プログラムの展開と革新的なシステム開発の両輪で解決に挑んでいます。最適な技術選択と価値創造を追求する企業として、すべてのステークホルダーとの共創を通じて、日本のIT産業の発展を牽引しています。

社 名：株式会社Sharing Innovations

代表取締役：信田 人

設 立：2008年６月６日

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8階

事業拠点 ：東京、大阪、福岡、大分、ベトナム

株式：東証グロース（証券コード：4178）

公式HP ：https://sharing-innovations.com/