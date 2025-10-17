RePlayce、新経済連盟主催「JX LIVE! 2025」JX CHALLENGEの10社に選出

株式会社RePlayce（リプレイス）

中高生向けキャリア探究サービスを運営する株式会社RePlayce（本社：東京都渋谷区 代表取締役CEO：山本将裕、以下RePlayce）は、新経済連盟主催の「JX(Japan Transformation)」の実現に向けた議論を繰り広げるLIVEイベント「JX LIVE! 2025」において、「JX CHALLENGE」企画のファイナリスト10社に選出されたことをお知らせいたします。

「JX LIVE! 2025」は、新経済連盟が掲げる「JX（Japan Transformation※1）」の実現に向けて、経営者、政治家、専門家による最先端の議論をLIVE形式で可視化・議論するイベントです。

新経済連盟の「JX」をテーマに、多数のビジネスアイデアから厳選なる書類審査を通過した10社がファイナリスト「JX CHALLENGE」に選出されました。

RePlayceは「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに掲げ、中高生向けキャリア探究サービス「はたらく部」の運営や、2025年4月に開校した通信制高校サポート校「HR高等学院」の運営を通じて、次世代人材育成に取り組んでいます。

本コンテストにおいては、「JX×教育」の観点から、次世代を担う若者が変革の主体として社会を動かす力を育む教育ソリューションを提案しています。

従来の知識詰め込み型教育ではなく、変化を恐れず挑戦するアントレプレナーシップを軸に、生徒一人ひとりが自らの興味関心に基づいて学び、社会課題の発見と解決に取り組む体験を重視します。

学びを単なる知識獲得ではなく「社会を変える行動」へとつなげることで、日本の変革を担う人材育成を目指します。

本コンテストを通じて得られる知見とネットワークを活用し、全国の子どもたちが自分らしく、いきいきと学び、成長できる教育環境の実現を目指してまいります。RePlayceは今後も、教育の地域格差の解消、および次世代人材育成の仕組みづくりに貢献してまいります。

最終審査会の詳細および観覧募集については、以下よりご確認ください。

イベント詳細：https://nest.jane.or.jp/jxlive2025

観覧者募集詳細・申込： https://eventregist.com/e/jxlive2025

※1 新経済連盟が打ち出した新たな活動指針。未来を見極める力を持ったアントレプレナー（実業家）たちが主役となり、その力を結集して日本を変えていくことを宣言している。

株式会社RePlayce 執行役員CSO兼営業本部長取締役 小野康佑 コメント

「JX CHALLENGE」チャレンジャー 一覧

日本の数ある中小企業やベンチャーの10社に選出いただき、大変嬉しく思います。 我々のミッションである「今の教育のあり方をアップデートする」という想いを、当日もしっかりと審査員とオーディエンスの皆様に伝えて、グランプリを獲得できるよう全力を尽くします。

ぜひ皆さまの応援のほど、よろしくお願いいたします。

株式会社RePlayce



中高校生向けキャリア探究サービス「はたらく部」をNTTドコモからスピンアウトし、2024年4月創立。2025年にはHR高等学院を開校し、若い世代の探究心に火をつけ、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに、子どもたちの自己実現、今後の日本社会を支える人材育成の事業に取り組む。



・事業内容：中高生向けキャリア探究サービス「はたらく部」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究中心教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

・ミッション：「今の教育のあり方をアップデートする」

・公式サイト：https://replayce.co.jp

・2025年春開校 新たな形の通信制サポート校：https://hr-highschool.com

・中高生から始めるキャリア教育「はたらく部」：https://hatarakubu.jp