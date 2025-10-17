【待望の新色ホワイトが登場】秋冬の主役はこのボディバッグで決まり！軽やかに、そして上品に。洗練された機能美を纏うホワイトであなたの毎日を軽やかに彩る。
MADDEN EQUIPMENT（メデンイクイップメント）TMPI-04
バッグの企画・製造・販売メーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、ご好評いただいておりますボディバッグに、待望の新色ホワイトが誕生しました。重くなりがちな秋冬のコーディネートに、このホワイトが「抜け感」と「軽やかさ」を演出し、スタイル全体を洗練させます。このボディバッグは、見た目以上の収納力で、500mlペットボトルや折り畳み傘もしっかり収納できるサイズ感でお出かけに必要なものがすべて収まるだけでなく、長時間背負っても蒸れにくいクッション付き背面メッシュや、切り替え可能な左右対応ショルダーベルトなど、機能性も抜群。
大人の休日をよりスマートに、より快適に彩るこのボディバッグの新色ホワイトをこの機会にぜひお楽しみください。
【楽天公式サイト】商品はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/t-two-o/tbpi-12/
【公式サイト】商品はこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/madden-eq/tmpi-04
洗練された上質な白を纏い、大人の余裕を演出する大容量ボディバッグ
単色にはない、深みのある模様が、シンプルながらも上品で豊かな表情を演出します。また、
500mlペットボトルや折り畳み傘もしっかり収納できるサイズ感です。メイン収納部はB5サイズに対応し、タブレット収納にも便利なクッション材ポケットも内蔵。メイン収納部に加え、手前側にも収納スペースを備え、小分け収納も便利に行えます。ショルダーストラップは左右両側に取付可能です。
長時間背負っても蒸れにくいクッション付き背面メッシュ
背中への負担を軽減するクッション付きの背面メッシュを採用。通気性も良く、長時間背負っても蒸れにくいので、快適な着け心地が続きます。
品よく、身軽に。大人の休日スタイルを格上げするボディバッグ
商品情報
サイズ : (W)20×(H)36×(D)7cm
重量：約 570グラム
仕様
[外側]
・マグホックポケット×1
・ファスナー付きポケット×2
[内側]
・クッション材ポケット×1
素材 : 合成皮革、ポリエステル
容量
メイン収納：約 5リットル
前ポケット：約 1リットル
■価格：9,790円(税込)
「このボディーバッグを購入するのは、4度目ですが凄く気に言っています。
」などその他のカラーも大好評で販売！
同商品はロングセラーとして人気集める商品として今回の新色以外にも合成合皮素材のブラックやネイビー、WEB限定のオークベージュなど「見た目もかっこよく、荷物がたくさん入るので買って良かったです！」や「オークベージュの色がステキで、見た目のデザインがかっこよく気に入ったようです。」（商品レビューの通り記載）といった反響をいただいているカラーも数を多く取り揃えています。
●お客様のレビューコメント
https://review.rakuten.co.jp/item/1/342525_10000298/1.1/
その他、MADDEN EQUIPMENT(メデン イクイップメント)は大人気のボディバッグやリュックやショルダーバッグ、トートバッグなど日常使いにもビジネスシーンにも大活躍な商品を多く取り揃えています
MADDEN EQUIPMENT（メデンイクイップメント）ELBERT EQPK-06
商品はこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/madden-eq
●MADDEN EQUIPMENT(メデン イクイップメント)
1974年アメリカ・コロラド州ボルダーにて、Dan Madden（ダン・メデン）氏によって創業されたアウトドアバッグブランドです。登山やアウトドア活動に適したバックパックは、多くの冒険家から支持を受けてきました。近年では、都市生活に適した「シティプロダクトレーベル」として再構築され、ビジネスシーンから日常使いにも適したアイテムを多数展開しています。シンプルで高品質、不変的なスタイルや耐久性に優れたデザインが特徴です。
詳しくはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/madden-eq
■会社概要
商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー
代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐
所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル
設立 ： 1987年5月
事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売
資本金 ： 10,000,000円
URL ： https://www.ttwoo.jp/