TVアニメ『よふかしのうた Season2』より、Rainyをテーマにしたノイタミナアパレル限定描き下ろしイラストを使用した、アパレルやアクリルグッズが新登場！

写真拡大 (全7枚)

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、2025年10月17日（金）から、TVアニメ『よふかしのうた Season2』より、新商品を販売開始いたします。




「七草ナズナ」の描き下ろしイラストが可愛い全5アイテムをラインナップ。

▼商品販売ページ


ノイタミナアパレル (https://www.noitamina-apparel.com/)



▼商品一覧



●TVアニメ『よふかしのうた Season2』 パーカー 七草ナズナ



ブラックボディにライトグリーンとホワイトのプリントが作品の世界観とマッチした、ロングシーズン活躍してくれる1枚。

販売価格：7,480円（税込）


サイズ：


Sサイズ ：約着丈64cm　身幅54cm　肩巾46cm　袖丈61cm


Mサイズ ：約着丈67cm　身幅57cm　肩巾49cm　袖丈62cm


Lサイズ ：約着丈70cm　身幅60cm　肩巾52cm　袖丈63cm


製品素材：綿100％




●TVアニメ『よふかしのうた Season2』 Tシャツ 七草ナズナ



ブラックボディにライトグリーンとホワイトのプリントが作品の世界観とマッチした、ロングシーズン活躍してくれる1枚。

販売価格：3,300円（税込）


サイズ：


Sサイズ ：約着丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm


Mサイズ ：約着丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm


Lサイズ ：約着丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm


製品素材：綿100％




●TVアニメ『よふかしのうた Season2』 メガビッグアクリルフィギュア 七草ナズナ



高さ約38cmのアクリルフィギュアは存在感抜群の仕上がり。見て飾って楽しめるアイテム。

販売価格：13,200円（税込）


サイズ：約H384mm × W298mm × D105mm


製品素材：アクリル




●TVアニメ『よふかしのうた Season2』 アクリルスタンド 七草ナズナ



高さ約16cmのアクリルスタンドはお部屋に飾りやすいサイズ感。見て飾って楽しめるアイテム。

販売価格：1,870円（税込）


サイズ：組立時 約H163mm × W125mm × D39mm


製品素材：アクリル




●TVアニメ『よふかしのうた Season2』 アクユビスタ(R)(アクリルリング) 七草ナズナ



飾って楽しむのはもちろん、指にはめて撮影も楽しめる新感覚の推し活アイテム。


販売価格：880円（税込）


サイズ：組み立て前：70mm × 70mm


製品素材：アクリル




▼購入特典


TVアニメ『よふかしのうた Season2』商品を税抜3,000円以上お買い上げごとに購入特典としてポストカードをランダムで1枚プレゼント！


※キャンペーン期間: 2025年10月17日（金）18:00～2025年10月31日（金）23:59


※特典は無くなり次第終了になります。





(C)2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会



▼販売概要


・予約販売開始 : 2025年10月17日（金）18:00～


・商品お届け時期 : 2025年12月上旬より順次配送開始予定


・販売サイト：ノイタミナアパレル https://www.noitamina-apparel.com




▼「ノイタミナアパレル」とは


2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。


2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。



公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel)


公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）


電話：03-6435-3912


メールアドレス：info@banana-spirits.com


FAX：03-6435-3914