TVアニメ『よふかしのうた Season2』より、Rainyをテーマにしたノイタミナアパレル限定描き下ろしイラストを使用した、アパレルやアクリルグッズが新登場！

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、2025年10月17日（金）から、TVアニメ『よふかしのうた Season2』より、新商品を販売開始いたします。

「七草ナズナ」の描き下ろしイラストが可愛い全5アイテムをラインナップ。

▼商品販売ページ

ノイタミナアパレル (https://www.noitamina-apparel.com/)

▼商品一覧

●TVアニメ『よふかしのうた Season2』 パーカー 七草ナズナ

ブラックボディにライトグリーンとホワイトのプリントが作品の世界観とマッチした、ロングシーズン活躍してくれる1枚。

販売価格：7,480円（税込）

サイズ：

Sサイズ ：約着丈64cm 身幅54cm 肩巾46cm 袖丈61cm

Mサイズ ：約着丈67cm 身幅57cm 肩巾49cm 袖丈62cm

Lサイズ ：約着丈70cm 身幅60cm 肩巾52cm 袖丈63cm

製品素材：綿100％

●TVアニメ『よふかしのうた Season2』 Tシャツ 七草ナズナ

ブラックボディにライトグリーンとホワイトのプリントが作品の世界観とマッチした、ロングシーズン活躍してくれる1枚。

販売価格：3,300円（税込）

サイズ：

Sサイズ ：約着丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm

Mサイズ ：約着丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm

Lサイズ ：約着丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm

製品素材：綿100％

●TVアニメ『よふかしのうた Season2』 メガビッグアクリルフィギュア 七草ナズナ

高さ約38cmのアクリルフィギュアは存在感抜群の仕上がり。見て飾って楽しめるアイテム。

販売価格：13,200円（税込）

サイズ：約H384mm × W298mm × D105mm

製品素材：アクリル

●TVアニメ『よふかしのうた Season2』 アクリルスタンド 七草ナズナ

高さ約16cmのアクリルスタンドはお部屋に飾りやすいサイズ感。見て飾って楽しめるアイテム。

販売価格：1,870円（税込）

サイズ：組立時 約H163mm × W125mm × D39mm

製品素材：アクリル

●TVアニメ『よふかしのうた Season2』 アクユビスタ(R)(アクリルリング) 七草ナズナ

飾って楽しむのはもちろん、指にはめて撮影も楽しめる新感覚の推し活アイテム。

販売価格：880円（税込）

サイズ：組み立て前：70mm × 70mm

製品素材：アクリル

▼購入特典

TVアニメ『よふかしのうた Season2』商品を税抜3,000円以上お買い上げごとに購入特典としてポストカードをランダムで1枚プレゼント！

※キャンペーン期間: 2025年10月17日（金）18:00～2025年10月31日（金）23:59

※特典は無くなり次第終了になります。

(C)2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会

▼販売概要

・予約販売開始 : 2025年10月17日（金）18:00～

・商品お届け時期 : 2025年12月上旬より順次配送開始予定

・販売サイト：ノイタミナアパレル https://www.noitamina-apparel.com

▼「ノイタミナアパレル」とは

2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。

2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。

公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel)

公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）

電話：03-6435-3912

メールアドレス：info@banana-spirits.com

FAX：03-6435-3914