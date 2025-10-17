【GREEN SPOON】里田まいとのコラボメインディッシュを発売！ ワインに合う大人のメインディッシュ3種を数量限定販売

写真拡大 (全6枚)

株式会社Greenspoon




株式会社Greenspoonが企画・製造・販売する、たっぷり野菜のヘルシーおうちごはん「GREEN SPOON」は、里田まいさん監修のコラボメインディッシュを2025年10月17日（金）より発売いたします。ひとりで過ごす時間に、ワインを片手にGREEN SPOONを楽しむことが多いという里田さんが、リアルに食べたい味わいにこだわった大人のメニュー3種類が数量限定で登場です。



特設サイトURL：https://green-spoon.jp/collaboration/mai-satoda



コラボレーションテーマは「My Time, My Love.」
ワインを片手に楽しむ大人なメインディッシュ



たのしい食の刺激と発見を届ける、コラボレーションプロジェクト「GREEN SPOON by」。その第4弾として、GREEN SPOONのヘビーユーザーである里田まいさんとともに、3種のメインディッシュを開発しました。



日頃から、GREEN SPOONを楽しむひとりの時間が欠かせないという里田さん。ワインを片手にゆったりと過ごす大人のひとときにふさわしい、ハーブやスパイスが香る、奥深い味わいのメインディッシュが誕生しました。



商品概要



ガーリック仕立ての


大人のアラビアータミートボール


「A Quiet Moment」



香り豊かなハーブミートボールに、ケールや揚げナス、ブラックオリーブを合わせ、特製のアラビアータソースで仕上げた洋風メニュー。唐辛子のシャープな辛味と風味豊かなガーリックが効いた大人の旨辛仕立てです。



《里田まいさんからのメッセージ》


トマトの旨みと唐辛子の辛さをギュッと効かせた、まるでレストラン！な、アラビアータミートボール。ガツンとした美味しさで、とくに赤ワインにぴったりな一品です。






マスタード香る大人のエビマヨネーズ


「Reset Time」



ぷりぷりのエビフリットにスナップエンドウやカリフラワー、黄パプリカなどの彩り野菜と、クリーミーで香りのよいマスタードソースを絡めた、大人のごちそうエビマヨ。食感がよい粒マスタードと上品な香りのフレンチマスタードをW使いし、贅沢なコクを引き出しました。



《里田まいさんからのメッセージ》


家では作りづらいエビマヨを、重たくなりすぎないようにアレンジ！マスタードがたっぷり入って、大人な味わいなので白ワインにぴったりです。






レモングラス引き立つ


大人のグリーンキーマカレー


「Slow Day」



爽やかなレモングラスや青唐辛子の香りに、ココナッツの甘みが調和した本格エスニックカレー。ヤングコーンの食感やクラッシュアーモンドの香ばしさがアクセントの、大人好みのグリーンキーマです。



《里田まいさんからのメッセージ》


青唐辛子がピリっと効いた、大人なキーマカレー。 菜の花のほろ苦さやアーモンドの食感が楽しく、ご飯がなくてもいけちゃいます。スパークリングワインと一緒にどうぞ！




里田まいさんコメント



こんにちは、里田まいです。 この度、GREEN SPOONさんとのコラボが実現しました。 普段のごはんは、こども優先で甘口・王道な味つけ。 わが家の定番の味もおいしいけど、スパイシーな大人味のおつまみも食べたい！ そんな思いからワインに合う大人おかず3種を作りました。 どれもハーブやスパイスが効いた大人味でほんとうにおいしく出来上がりましたので、ぜひ食べてほしいです！



里田まい・プロフィール


1984年3月29日、北海道生まれ。「カントリー娘。」新メンバーとしてデビュー、バラエティ番組などで活躍。2012年、プロ野球選手・田中将大さんと結婚。2014年より7年間のニューヨーク生活を経て、2021年日本へ帰国。1男1女の母。愛犬はオスのトイプードル、ハル君。




【会社概要】


会社名　： 株式会社Greenspoon


所在地　： 東京都渋谷区広尾5-19-9


　　　　　 広尾ONビル2F


代表者　： 代表取締役CEO 田邊友則


資本金　：1億円


事業内容： 素材がそのまま届く、たっぷり野菜のヘルシーおうちごはん「GREEN SPOON」の企画・製造・販売


URL： https://greenspoon.co.jp/


公式Instagram：


https://www.instagram.com/greenspoonjp/


公式X：


https://twitter.com/greenspoonjp