クリニークの保湿シリーズ「モイスチャー サージ」から、肌荒れと乾燥、両面にアプローチする、薬用うるツヤドロップ美容液が誕生。

ELCジャパン株式会社

皮膚科学発想の化粧品ブランド「クリニーク」は、2025年12月5日(金) に新・薬用保湿美容液を発売。

わずか0.02mmの角質層に備わる「モイスチャーバリア」。

紫外線や空調、ストレスなど、さまざまな要因で角質が乱れると、水分が逃げやすくなり肌の乾燥が進みます。乾燥することでバリア機能が弱まり、肌荒れを引き起こし、さらに乾燥するという負のループに陥りがち。

乾燥や外的刺激で、乱れがちな肌を健やかに整える、2種の「肌荒れ防止有効成分*1」と、

潤いの循環設計で、みずみずしく肌を満たす乳酸やビタミンC誘導体など10種の保湿成分をブレンドした「モイスチャー ドロップ カクテル*2」を配合。

肌も心も潤いの泉に満たされるような、ぷるんとした“うるツヤ肌”へ。

■ “乾燥⇆肌荒れ” 両面にアプローチする成分

2種の肌荒れ防止有効成分*1

乾燥や外的刺激で、乱れがちな肌を健やかに整えます。

・酢酸トコフェロール

肌を健やかに保つビタミンＥ誘導体

・β-グリチルレチン酸

古くから肌荒れケアに用いられる甘草由来成分

10種のモイスチャー ドロップ カクテル*2

潤いの循環設計で、みずみずしく肌を満たす10種の潤い成分*2 をブレンド。

・乳酸

発酵由来角質ケア、潤い成分

・ビタミンC誘導体*3

安定性に優れた潤いサポート成分

・アロエ液汁、ヒアルロン酸

潤いの源となる成分

■ 肌馴染みのいい乳白色のミルキー テクスチャー

しっとり角質をやわらげ、肌荒れを防ぎながら、潤いを巡らせ、みずみずしさをキープします。

■ 日本人の肌を見つめた設計

■ 製品詳細

- 日本人のために研究・開発- 日本人女性の肌で皮膚刺激性テスト済*4- 敏感肌対応*5- 香料不使用*6- アレルギーテスト済*7

2025年10月1日（水）@cosme*8 先行発売中

2025年12月5日（金）全国発売

モイスチャー サージ グロウ リファイン セラム〈医薬部外品〉 (薬用保湿美容液）

30mL 6,600円（本体 6,000円）

クリニークについて

1968年にNYで皮膚科学発想の化粧品ブランドとして誕生したクリニーク。

600万回のアレルギーテスト済み*7。香料不使用*6という約束を守り続けています。

https://www.clinique.jp

【クリニーク公式】

・公式オンラインショップ：https://www.clinique.jp

・インスタグラム：@cliniquejp(https://www.instagram.com/cliniquejp/?locale=ja_JP)

・X：@CliniqueJp(https://x.com/CliniqueJp)

読者からのお問い合わせ及びクレジットは

クリニーク お客様相談室 TEL: 0570-003-770

お貸出しのご依頼、この資料に関するお問い合わせ

株式会社メディア・グローブ clinique-pr@mediaglobe.co.jp

*1 有効成分：酢酸トコフェロール、β-グリチルレチン酸

*2 10種の潤い成分 : 乳酸、リン酸アスコルビルMg、アロエ液汁、ヒアルロン酸Ｎａ-２、濃グリセリン、BG、ＰＯＥ（２６）グリセリン、ポリアスパラギン酸Ｎａ液、白糖、トレハロース

*3 リン酸アスコルビルMg

*4 すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

*5 すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

*6 フレグランス「クリニーク ハッピー」関連製品を除く

*7 すべての方に皮膚トラブルが起きないというわけではありません。

*8 @cosme SHOPPING、＠cosme TOKYO、＠cosme OSAKA、＠cosme NAGOYA、＠cosme STORE ニュウマン横浜店、＠cosme STORE ルミネ池袋店、＠cosme STORE イオンモール高崎店、＠cosme STORE イオンモール高岡店、@cosme STORE ニュウマン高輪店でのお取り扱いです。