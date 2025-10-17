クリニークの保湿シリーズ「モイスチャー サージ」から、肌荒れと乾燥、両面にアプローチする、薬用うるツヤドロップ美容液が誕生。
皮膚科学発想の化粧品ブランド「クリニーク」は、2025年12月5日(金) に新・薬用保湿美容液を発売。
わずか0.02mmの角質層に備わる「モイスチャーバリア」。
紫外線や空調、ストレスなど、さまざまな要因で角質が乱れると、水分が逃げやすくなり肌の乾燥が進みます。乾燥することでバリア機能が弱まり、肌荒れを引き起こし、さらに乾燥するという負のループに陥りがち。
乾燥や外的刺激で、乱れがちな肌を健やかに整える、2種の「肌荒れ防止有効成分*1」と、
潤いの循環設計で、みずみずしく肌を満たす乳酸やビタミンC誘導体など10種の保湿成分をブレンドした「モイスチャー ドロップ カクテル*2」を配合。
肌も心も潤いの泉に満たされるような、ぷるんとした“うるツヤ肌”へ。
■ “乾燥⇆肌荒れ” 両面にアプローチする成分
2種の肌荒れ防止有効成分*1
乾燥や外的刺激で、乱れがちな肌を健やかに整えます。
・酢酸トコフェロール
肌を健やかに保つビタミンＥ誘導体
・β-グリチルレチン酸
古くから肌荒れケアに用いられる甘草由来成分
10種のモイスチャー ドロップ カクテル*2
潤いの循環設計で、みずみずしく肌を満たす10種の潤い成分*2 をブレンド。
・乳酸
発酵由来角質ケア、潤い成分
・ビタミンC誘導体*3
安定性に優れた潤いサポート成分
・アロエ液汁、ヒアルロン酸
潤いの源となる成分
■ 肌馴染みのいい乳白色のミルキー テクスチャー
しっとり角質をやわらげ、肌荒れを防ぎながら、潤いを巡らせ、みずみずしさをキープします。
■ 日本人の肌を見つめた設計- 日本人のために研究・開発
- 日本人女性の肌で皮膚刺激性テスト済*4
- 敏感肌対応*5
- 香料不使用*6
- アレルギーテスト済*7
■ 製品詳細
2025年10月1日（水）@cosme*8 先行発売中
2025年12月5日（金）全国発売
モイスチャー サージ グロウ リファイン セラム〈医薬部外品〉 (薬用保湿美容液）
30mL 6,600円（本体 6,000円）
クリニークについて
1968年にNYで皮膚科学発想の化粧品ブランドとして誕生したクリニーク。
600万回のアレルギーテスト済み*7。香料不使用*6という約束を守り続けています。
https://www.clinique.jp
【クリニーク公式】
・公式オンラインショップ：https://www.clinique.jp
・インスタグラム：@cliniquejp(https://www.instagram.com/cliniquejp/?locale=ja_JP)
・X：@CliniqueJp(https://x.com/CliniqueJp)
読者からのお問い合わせ及びクレジットは
クリニーク お客様相談室 TEL: 0570-003-770
お貸出しのご依頼、この資料に関するお問い合わせ
株式会社メディア・グローブ clinique-pr@mediaglobe.co.jp
*1 有効成分：酢酸トコフェロール、β-グリチルレチン酸
*2 10種の潤い成分 : 乳酸、リン酸アスコルビルMg、アロエ液汁、ヒアルロン酸Ｎａ-２、濃グリセリン、BG、ＰＯＥ（２６）グリセリン、ポリアスパラギン酸Ｎａ液、白糖、トレハロース
*3 リン酸アスコルビルMg
*4 すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
*5 すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。
*6 フレグランス「クリニーク ハッピー」関連製品を除く
*7 すべての方に皮膚トラブルが起きないというわけではありません。
*8 @cosme SHOPPING、＠cosme TOKYO、＠cosme OSAKA、＠cosme NAGOYA、＠cosme STORE ニュウマン横浜店、＠cosme STORE ルミネ池袋店、＠cosme STORE イオンモール高崎店、＠cosme STORE イオンモール高岡店、@cosme STORE ニュウマン高輪店でのお取り扱いです。