TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』、第16話「街の平和はまかせたい」先行カット＆あらすじ公開！

グリーエンターテインメント株式会社


TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クール・第16話「街の平和はまかせたい」の先行カットとあらすじを公開したことをお知らせします。



TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』は、槻影氏による異世界コメディファンタジー小説『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』を原作としています。作品人気は日々勢いを増し続け、早くもシリーズ累計240万部を突破しています。2024年10月よりTVアニメ第1クールが放送され、各配信サイトのランキングでも上位を記録し幅広く視聴されました。



TVアニメ第2クールは毎週月曜日23:30よりTOKYO MX 、BS日テレ 、サンテレビ、MBS、AT-Xほかにて順次放送中です。さらにABEMA、dアニメストアでは毎週土曜日23:30より、テレビ放送に先行して配信されます。その他配信サービスでも順次配信中です。



最新情報は、引き続き公式サイト（https://nageki-anime.com）や公式X（@nageki_official(https://x.com/nageki_official)）から配信します。



第16話「街の平和はまかせたい」あらすじ



楽しいバカンスのため温泉を目指して進むクライたち一行。道中を平穏に過ごしたいクライは、リィズにしごかれるティノを見かね「訓練禁止」を言い渡す。バカンス中は戦闘を一切しないこと。そう決めたクライに従うリィズ達は、ゆく先々で起こる大事件をスルーしていく。街を襲う雷精、街道に出現するオークの大群に火精――クライ達に端を発するその全ての厄災は、後を追いかけるアーノルド達に降りかかるのであった。














第16話放送・配信情報



▼放送局／放送日時


TOKYO MX・BS日テレ ／ 2025年10月20日（月）23:30～


サンテレビ ／ 2025年10月20日（月）24:00～


MBS ／ 2025年10月21日（火）27:30～


AT-X ／ 2025年10月23日（木）23:30～　※リピート放送（毎週月曜日11:30～/毎週水曜日17:30～）



■配信情報


【見放題配信】


▼1次先行配信　2025年10月18日（土）23:30～


ABEMA／dアニメストア


▼2次先行配信　2025年10月21日（火）24:00～


Lemino／アニメタイムズ／DMM TV／U-NEXT／アニメ放題


▼一般配信　2025年10月22日（水）24:00～順次


Prime Video／バンダイチャンネル／FOD／Hulu／J:COM STREAM／TELASA／milplus／Pontaパス／AnimeFesta／Disney＋／TVer／ニコニコ生放送



【レンタル配信】


2025年10月21日（火）24:00～順次


Rakuten TV／ニコニコチャンネル／クランクイン！ビデオ／HAPPY!動画／MOVIE FULL＋／バンダイチャンネル／J:COM STREAM／TELASA／milplus



※放送・配信日時は予告なく変更となる場合がございます。



第16話台本プレゼント感想投稿キャンペーンを開催！





第16話の放送を記念して、ファイルーズあいさん（リィズ・スマート役）、小原好美さん（シトリー・スマート役）の直筆サイン入り台本やAmazonギフトカード1,000円分が当たるキャンペーンを開催します。



【応募方法】


１.公式Xアカウント（@nageki_official(https://x.com/nageki_official)）をフォロー


２.「#嘆きの亡霊」をつけて、第16話の感想を投稿


※すでに対象の公式Xアカウントをフォローされている方は、２.のみで応募完了となります



【応募期間】


2025年10月20日（月）23:00 ～ 2025年10月26日（日）23:59



【景品内容】


・ファイルーズあいさん（リィズ・スマート役）、小原好美さん（シトリー・スマート役）の直筆サイン入り台本　2名様


・Amazonギフトカード1,000円分　3名様



イントロダクション



トレジャーハンターになろうぜ


目指すはただひとつ、世界最強の英雄だ



かつてそんな誓いを交わした六人の中でひとりだけ圧倒的に才能がなかった少年がいた。



ある日挫折を口にした彼に、幼馴染は言った。「クライ、お前、特に役割ないんだからリーダーやれよ」



才能があり過ぎる怪物達（=幼馴染達）で結成されたパーティ《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》は数年にしてその名を帝都中に轟かせ、そのてっぺんに据えられた彼はあれよあれよという間に最強パーティのリーダーとして祭り上げられた。



跳ね上がる周囲からの期待により彼の言動はいつだって勘違いされ、事態は予想もしない展開に…。



これは、最強パーティのリーダーにして最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの栄光と苦悩に満ちた英雄譚である！



作品情報



▼スタッフ


原作：槻影（GCノベルズ／マイクロマガジン社刊）


キャラクター原案：チーコ


監督：たかたまさひろ


第2クールオープニング主題歌：安野希世乃


第2クールエンディング主題歌：i☆Ris


アニメーション制作：ゼロジー



▼キャスト


クライ・アンドリヒ：小野賢章


ティノ・シェイド：久保田未夢


リィズ・スマート：ファイルーズあい


シトリー・スマート：小原好美


アンセム・スマート（ナレーション）：杉田智和


ルーク・サイコル：天崎滉平


ルシア・ロジェ：古賀葵


エヴァ・レンフィード：大地葉


ルーダ・ルンベック：関根明良


ギルベルト・ブッシュ：前田誠二


ガーク・ヴェルター：大塚明夫


カイナ・ノス：道井悠


クロエ・ヴェルター：天野聡美



▼WEB


公式サイト：https://nageki-anime.com


公式X：@nageki_official(https://x.com/nageki_official)（推奨ハッシュタグ：#嘆きの亡霊）



▼権利表記


(C)槻影・チーコ／マイクロマガジン社／「嘆きの亡霊」製作委員会



原作小説・コミカライズ情報



▼原作小説1~13巻が好評発売中！


『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』


（マイクロマガジン社／GCノベルズ刊）


著者／槻影　 イラスト／チーコ


★原作特設サイト：https://gcnovels.jp/nageki/



▼コミカライズ1~11巻が好評発売中！


『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』


（KADOKAWA／電撃コミックスNEXT）


著者／蛇野らい　原作／槻影　キャラクター原案／チーコ　


https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM00000016010000_68/



