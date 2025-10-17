KCM Trade × TRC チーム、タイの児童養護施設を訪問

KOHLE SERVICES LIMITED

KCM Trade × TRC ドリフトチームは、チームおよび企業の成長を社会的責任と緊密に結びつけ、持続可能なコミュニティの構築に取り組んでいます。私たちは、活動するすべての地域に前向きな変化をもたらすことを目指し、企業の社会的責任をチーム戦略の重要な一部と位置づけ、地域社会に長期的な価値を創出していきます。

多様なステークホルダーが参画する公益モデルの構築

KCM Trade × TRC チームの代表は、ボランティアチームを組織し、タイ・バンコクの児童養護施設を訪問して社会貢献活動を実施しました。ボランティアは、支援を必要とする50名以上の子どもたちに奨学金や生活物資を寄贈したほか、交流のための多彩なプログラムを用意し、子どもたちに寄り添いながら、温かさと希望のメッセージを届けました。

KCM Trade × TRC チーム代表のコメント：

「今回の活動は、タイにおける社会的責任の取り組みの第一歩に過ぎません。今後も継続的にリソースを投じ、特に教育分野とコミュニティの持続可能な発展に注力してまいります。」

公益エコシステムの構築で、持続可能な未来を推進

「金融のその先にある社会的価値を創造する」を成長の指針として、KCM Trade × TRC チームは、社員ボランティア制度や企業の社会的責任プログラムを整備し、社員およびパートナーの公益活動への参加を積極的に促進しています。金融の力で公益の価値を広く届けるとともに、今後も多様な社会貢献アクションを展開し、分野横断・地域横断の連携を一層深め、あらゆる関係者と協力して環境課題に取り組み、グローバルな持続可能な発展に新たな原動力をもたらしていきます。

KCM Trade × TRC (TYPE R CLUB) 香港 ドリフトチームについて

2000年に香港で設立の TRC (TYPE R CLUB) は、モータースポーツ文化の普及を目的とした香港を代表するレーシングチームです。ツーリングカーからドリフトまで幅広い分野で活動し、珠海国際サーキットを拠点に、レーシングマネージャー、企業家、ベテランレーサーなど多彩な人材で構成されています。