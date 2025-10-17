無料オンラインカンファレンス登壇のお知らせ【The Moment 2025】AI時代の“選ばれる体験”をどう作るか？変化する“BtoB意思決定プロセス”の最前線

株式会社ネオマーケティング

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、株式会社OPTEMO（本社：東京都千代田区、代表取締役：小池 桃太郎）主催のカンファレンスに登壇いたします。

https://optemo.co.jp/lp/conference_20251119/neo-m/(https://optemo.co.jp/lp/conference_20251119/neo-m/)

お申し込みは上記のURLからお願いいたします。

イベント概要

※同業他社様のお申込み、個人でのお申込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。

【概要】

BtoBの意思決定は、もはやロジックだけでは動かない。

テクノロジーの進化により、AIが営業・マーケティング活動を効率化する一方で、BtoBの顧客行動と意思決定プロセスは、より複雑かつ繊細になりつつあります。

資料や機能、数値的な優位性だけでは差別化が難しくなった今、「なぜこのサービスを選ぶのか？」という問いに対して、企業は“感情”や“共感”を含む多面的なアプローチを求められています。

ウェビナー、資料DL、サイト閲覧、商談--

顧客がどのように情報に触れ、どこで心が動き、どのように意思決定に至るのか。

点ではなく“線”として顧客行動を捉え、意思決定プロセスそのものを設計・改善していくことが、これからのBtoBマーケティングの鍵となります。

本カンファレンス【The Moment 2025】では、変化の激しい業界のマーケ・営業・経営企画部門を対象に、AI時代における「選ばれる体験」と「意思決定の過程」にどう向き合うかを紐解きます。

“無機質”なマーケティングに終止符を。

テクノロジーと人間の接点が交差する時代に、“最後の一押し”を生み出す戦略とは。

※セッション内容は予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

お申し込みは以下のURLからお願いいたします。

https://optemo.co.jp/lp/conference_20251119/neo-m/(https://optemo.co.jp/lp/conference_20251119/neo-m/)

【ネオマーケティング登壇情報】

■概要

・登壇日時

2025年11月19日（水）10:30-10:55

・タイトル

AI時代に“選ばれる体験”をつくる

──5Cマーケティング(R)で紐解く共感と信頼のデジタルマーケティング

・登壇内容

デジタル広告や営業活動がAIで高度化する一方、BtoBの意思決定は「情報」だけでなく「共感」や「信頼」によって大きく揺れ動きます。これら共感を得るためには、いかに顧客の心理を捉え、最適な導線設計とクリエイティブで“最後の一押し”を生み出せるかが重要になると考えています。本講演では、弊社独自のメソッドである「5Cマーケティング(R)」の考え方を紹介し、AI時代における“選ばれる体験”の作り方を紐解きます。

■登壇者

加藤 賢大

株式会社ネオマーケティング

コミュニケーションプランニング部 BtoBマーケティンググループ マネージャー

マーケティングリサーチャ―としてキャリアをスタートし、BtoB、BtoCかかわらず戦略立案や施策実行を支援。

自社マーケティングにおいても、戦略提案や業務提携、ウェビナー登壇やコラム執筆などを担当。

その後、自社D2Cのブランドマネージャーを経て、現在はBtoBマーケティンググループのマネージャーとしてクライアントのBtoBマーケに伴走。

【開催概要】

開催日時｜2025年11月19日 (火) 10:00-17:15

アーカイブ配信｜2025年11月20日(木) 10:00-17:15

参加料 ｜無料

視聴方法｜オンライン（Zoom）

■株式会社OPTEMOについて

所在地：東京都千代田区内神田3-17-8小山第1ビル3階

代表者：代表取締役 CEO 小池桃太郎

事業内容：アポイントを取らずにその場で商談するWEB接客ツール「OPTEMO」の開発、運営

URL：https://optemo.co.jp/

■株式会社ネオマーケティングについて

所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本光伸

資本金：8,574万円

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://corp.neo-m.jp/

【マーケティングリサーチ/市場調査】

マーケティングリサーチメニュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/

5分でわかる！マーケティングリサーチとは：https://corp.neo-m.jp/service/for-bigginer/

【カテゴリーエントリーポイント(CEP)事例】

わかる！カテゴリ―エントリーポイント：https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/

カテゴリーエントリーポイント(CEP)リサーチ：https://corp.neo-m.jp/service/original/category-entry-point/

【インサイト マーケティング事例】

インサイトドリブン(R)：https://corp.neo-m.jp/service/original/insight-driven/

ビジネスにおけるインサイトの意味・重要性と効果的な創り方とは？：https://corp.neo-m.jp/column/marketing-research_080_insight-marketing

【定量調査：インターネットリサーチ/web調査】

インターネットリサーチ/web調査：https://corp.neo-m.jp/lp/service/net-research/

【定性調査：インタビュー調査】

デプスインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/deps-interview/

グループインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/group-interview/

訪問観察調査(エスノグラフィー)：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/visit/

【海外調査】

海外定量調査：https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-oversea/

海外調査強み：https://corp.neo-m.jp/lp/service/global-research/

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当：今泉

Tel：03-6328-2881

E-Mail：press@neo-m.jp