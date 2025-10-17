無料オンラインカンファレンス登壇のお知らせ【The Moment 2025】AI時代の“選ばれる体験”をどう作るか？変化する“BtoB意思決定プロセス”の最前線

株式会社ネオマーケティング

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、株式会社OPTEMO（本社：東京都千代田区、代表取締役：小池 桃太郎）主催のカンファレンスに登壇いたします。



https://optemo.co.jp/lp/conference_20251119/neo-m/









イベント概要


※同業他社様のお申込み、個人でのお申込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。



【概要】


BtoBの意思決定は、もはやロジックだけでは動かない。



テクノロジーの進化により、AIが営業・マーケティング活動を効率化する一方で、BtoBの顧客行動と意思決定プロセスは、より複雑かつ繊細になりつつあります。



資料や機能、数値的な優位性だけでは差別化が難しくなった今、「なぜこのサービスを選ぶのか？」という問いに対して、企業は“感情”や“共感”を含む多面的なアプローチを求められています。



ウェビナー、資料DL、サイト閲覧、商談--


顧客がどのように情報に触れ、どこで心が動き、どのように意思決定に至るのか。


点ではなく“線”として顧客行動を捉え、意思決定プロセスそのものを設計・改善していくことが、これからのBtoBマーケティングの鍵となります。



本カンファレンス【The Moment 2025】では、変化の激しい業界のマーケ・営業・経営企画部門を対象に、AI時代における「選ばれる体験」と「意思決定の過程」にどう向き合うかを紐解きます。



“無機質”なマーケティングに終止符を。



テクノロジーと人間の接点が交差する時代に、“最後の一押し”を生み出す戦略とは。




※セッション内容は予告なく変更することがございますので、ご了承ください。



お申し込みは以下のURLからお願いいたします。


https://optemo.co.jp/lp/conference_20251119/neo-m/




【ネオマーケティング登壇情報】


■概要


・登壇日時


2025年11月19日（水）10:30-10:55



・タイトル


AI時代に“選ばれる体験”をつくる


──5Cマーケティング(R)で紐解く共感と信頼のデジタルマーケティング



・登壇内容


デジタル広告や営業活動がAIで高度化する一方、BtoBの意思決定は「情報」だけでなく「共感」や「信頼」によって大きく揺れ動きます。これら共感を得るためには、いかに顧客の心理を捉え、最適な導線設計とクリエイティブで“最後の一押し”を生み出せるかが重要になると考えています。本講演では、弊社独自のメソッドである「5Cマーケティング(R)」の考え方を紹介し、AI時代における“選ばれる体験”の作り方を紐解きます。



■登壇者



加藤 賢大


株式会社ネオマーケティング


コミュニケーションプランニング部 BtoBマーケティンググループ マネージャー



マーケティングリサーチャ―としてキャリアをスタートし、BtoB、BtoCかかわらず戦略立案や施策実行を支援。


自社マーケティングにおいても、戦略提案や業務提携、ウェビナー登壇やコラム執筆などを担当。


その後、自社D2Cのブランドマネージャーを経て、現在はBtoBマーケティンググループのマネージャーとしてクライアントのBtoBマーケに伴走。






【開催概要】


開催日時｜2025年11月19日 (火) 10:00-17:15


アーカイブ配信｜2025年11月20日(木) 10:00-17:15


参加料　｜無料


視聴方法｜オンライン（Zoom）




■株式会社OPTEMOについて


所在地：東京都千代田区内神田3-17-8小山第1ビル3階


代表者：代表取締役 CEO 小池桃太郎


事業内容：アポイントを取らずにその場で商談するWEB接客ツール「OPTEMO」の開発、運営


URL：https://optemo.co.jp/



■株式会社ネオマーケティングについて


所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F


代表者：代表取締役　橋本光伸


資本金：8,574万円


事業内容：マーケティング支援事業


URL：https://corp.neo-m.jp/




【本リリースに関するお問合せ先】


ネオマーケティング広報事務局　担当：今泉


Tel：03-6328-2881


E-Mail：press@neo-m.jp