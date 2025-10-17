The Black Crowes（ザ・ブラック・クロウズ）2026 JAPAN TOURを発表！世界を席巻し続ける全身全霊のグルーヴ、身震いするほどの熱きロック・スピリットが東京に舞い降りる

The Orchard Japan

昨年3月に15年ぶりとなったニュー・アルバム『HAPPINESS BASTARDS（ハピネス・バスターズ）』をリリースしたロックンロールの伝説、ザ・ブラック・クロウズの来日公演が発表となりました。

ジャパン・ツアー スケジュール

【東京】

4/14（火） Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00開場/19:00開演

4/15（水） Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00開場/19:00開演

主催：J-WAVE／BAYFM78

お問い合わせ： ウドー音楽事務所 03-3402-5999 https://udo.jp

・チケット料金（ドリンク代別途／各税込）

・1Fスタンディング \17,000／2F指定 \20,000

チケット販売スケジュール

●ウドー・プレミアムメンバーズ先行

1Fスタンディング先着：10/18（土）12:00～10/24（金）18:00

2F指定席抽選：10/18（土）12:00～10/22（水）11:00

●ウドー・メンバーズ先行

1Fスタンディング先着： 10/20（月）12:00～11/14（金）18:00

●一般発売：11/15（土）10:00

協力：BIG NOTHING / The Orchard Japan / ユニバーサル ミュージック

企画・招聘・制作：ウドー音楽事務所

公演ページURL：https://udo.jp/concert/TheBlackCrowes26

The Black Crowes - Wanting and Waiting

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rHBu97e--xA ]

The Black Crowes / ザ・ブラック・クロウズ

ザ・ブラック・クロウズは、生々しいエネルギー、魂のこもった風格、そして世代を形作ってきた作品と共に、ロックンロール界で最もアイコニックで独自の路線を突き進むバンドの1つとして存在している。2019年の再結成以来、ロビンソン兄弟は、世界20カ国以上で150公演を超える熱狂的なライヴ・パフォーマンスを披露し、そのグローバルバンドとなった原点ともいえる炎に再び火をつけた。

彼らのキャリアは時代を超えた名盤、忘れられない素晴らしいツアー、そして今もファンや同業であるミュージシャンたちをインスパイアし続ける大胆とも言える精神によって彩られてきた。近年、ザ・ブラック・クロウズは、『ハピネス・バスターズ』で30年以上ぶりにグラミー賞ノミネート（最優秀ロック・アルバム部門）を果たし、25年にはロックの殿堂入りを果たしたことで存在感を示している。これらの功績は、バンドの継続的な存在感と不朽のインパクトを与えている。また、バンドはジミー・ペイジとの歴史的共演から25周年を記念し、2025年3月、絶賛されたライヴアルバム『ジミー・ペイジ＆ザ・ブラック・クロウズ: ライヴ・アット・ザ・グリーク』を再リリースした。ザ・ブラック・クロウズは、いつまでも変わらず飾り気のない骨太なロックンロール -荒削りで、轟音で、大胆不敵- を届けることに徹している。華やかさや派手さではなく、最高のリズム・アンド・ブルースを追求している。

DISCOGRAPHY

『シェイク・ユア・マネー・メイカー』 Shake Your Money Maker（1990年）

『サザン・ハーモニー』 The Southern Harmony and Musical Companion（1992年）

『アモリカ』 Amorica（1994年）

『スリー・スネークス・アンド・ワン・チャーム』 Three Snakes and One Charm（1996年）

『バイ・ユア・サイド』 By Your Side（1999年）

『ライオン』 Lion（2001年）

『ウォーペイント』 Warpaint（2008年）

『ビフォア・ザ・フロスト』 Before the Frost（2009年）

『ハピネス・バスターズ』 Happiness Bastards（2024年）

リリース情報

The Black Crowes（ザ・ブラック・クロウズ）

アルバム『HAPPINESS BASTARDS（ハピネス・バスターズ）』配信中

配信リンク：https://orcd.co/happinessbastards

リリース日：2024年3月15日

レーベル：Silver Arrow Records

Track List：

- Bedside Manners- Rats And Clowns- Cross Your Fingers- Wanting And Waiting- Wilted Rose ft. Lainey Wilson- Dirty Cold Sun- Bleed It Dry- Flesh Wound- Follow The Moon- Kindred Friend

Music Videos:

「Wilted Rose ft. Lainey Wilson」https://www.youtube.com/watch?v=U52ct4hn21I

「Wanting and Waiting」https://www.youtube.com/watch?v=rHBu97e--xA

