なごみの米屋キャラクター「ぴーちゃん」とカシオ計算機の「NAME LAND」がコラボしました！

≪１≫ぴーちゃんが「NAME LAND」に登場！

10月18日は「ぴーなっつ最中の日」です！

原料である落花生の旬が秋で、「ぴーなっつ最中」の販売開始が1998年の10月であること、また、10月18日を1018と見立て「101」が種（皮）に餡を挟んだ最中の形で、「8」が落花生の形に似ていることなどに由来します。

そんな、「ぴーなっつ最中の日」にちなみ、なごみの米屋キャラクター「ぴーちゃん」が、カシオ計算機のラベルプリンター「NAME LAND（ネームランド）」の絵文字として登場します！

「ぴーちゃん」の絵文字は、「NAME LAND」のスマホ専用アプリ「LABEL DESIGN MAKER 2」/ PC用ソフト「LABEL DESIGN MAKER」に対応した「NAME LAND」で使用可能です。本体とスマホ/PCを接続して、アプリ上で文字や絵文字入力をして使用できます。

ダウンロードできる絵文字は、さまざまなポーズをしたぴーちゃんと、ギフトに使える絵柄の全30種類。

「NAME LAND」でお気に入りのぴーちゃんを入れた、ラベルやおなまえテープ、リボンなどを作成できます。

期間は”ぴーなっつ最中の日”10月18日から１年間！

この機会にダウンロードして、いつでもどこでも「ぴーちゃん」と一緒に♪

【提供期間】

2025年10月18日～2026年10月18日

≪２≫ぴーなっつ最中Instagramフォトコンテスト2025

2025年11月1日～2025年11月30日開催のぴーなっつ最中Instagramフォトコンテスト2025にも、「NAME LAND」がコラボします！

今回のフォトコンテストは、「ぴーなっつ最中部門」と「ぴーちゃん部門」の２部構成！

期間中、「ぴーちゃん」を使って写真撮影の上、「ぴーちゃん部門」として作品投稿いただいたお客様には、「ぴーなっつ最中16個詰＋ QUOカード2000円分」をプレゼント！

(【ぴーなっつ最中部門】5名様・【ぴーちゃん部門】5名様の、合計10名様に当たります！)

「ぴーちゃん」のモチーフであれば、商品パッケージや、手書きのイラスト、人形でもOK！

また、「ぴーちゃん」が映っているものであれば、「ぴーなっつ最中」（商品）が映っていなくても

ご応募可能です！

この機会に「NAME LAND」のダウンロードコンテンツをご活用いただき、ぴーちゃんの絵文字入りラベルを使った作品づくりに挑戦して、ぴーちゃん部門にご応募ください！

詳しくは、「ぴーなっつ最中Instagramフォトコンテスト2025」特設ページをチェックしてください！

フォトコンテスト2025 :https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/instagram_peanuts_monaka_photocontest_2025/

そして、2025年11月1日～2025年11月30日のフォトコンテスト開催期間中、

なごみの米屋各店舗では、カシオの「NAME LAND」で作ったぴーちゃんの絵柄入りのラベル等をご希望者に配布します。

（数量に限りがございます。）

また、11月9日（日）、なごみの米屋印西牧の原店で「NAME LAND」のトライアルイベントを開催します。

当日ご希望の方は、「NAME LAND」のデモ機を使ってぴーちゃん絵柄入りラベル作成をお試しいただけます。

（ご試用の回数・作成枚数には限りがございます。）

「NAME LAND」をお持ちでない方は、是非この機会にご利用いただき、ぴーちゃん入りのオリジナルラベルづくりを体験してみてください！

各店舗のご案内についてはこちら

店舗詳細へ :https://nagomi-yoneya.co.jp/shop/

ネームランドの製品ページはこちら :https://www.casio.com/jp/label-writer/?utm_source=web&utm_medium=article&utm_campaign=nameland_lp_202510_jp&utm_content=%7C%7Cnameland%7C251017%7Carticle%7C%7C%7C%7C

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





・コーポレートサイト ： https://nagomi-yoneya.co.jp/

コーポレートサイトQRコードはこちら



・公式オンラインショップ ： https://www.eshop-yoneya.com/

公式オンラインショップQRコードはこちら