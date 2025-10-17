【癒しと安らぎの環境賞2025】【集中医療大賞2025】【集中医療大賞・高久史麿特別賞2025】受賞者決定

集中出版株式会社

医療情報誌・月刊『集中』を発行する集中出版株式会社は、毎年「癒しと安らぎの環境」フォーラムを開催し、「集中医療大賞」「集中医療大賞・高久史麿特別賞」、「癒しと安らぎの環境賞」の顕彰、および「癒しと安らぎの環境」チャリティコンサートを行っています。

この度、癒しと安らぎの場を提供する優れた医療施設を顕彰する「癒しと安らぎの環境賞2025」、医療界において多大な功績を残した医療従事者に感謝の意を表し顕彰する「集中医療大賞2025」「集中医療大賞・高久史麿特別賞2025」の受賞者が決定致しました。

■「癒しと安らぎの環境賞2025」（50音順）

独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター（岡山県岡山市）

https://okayama.hosp.go.jp/

日本赤十字社 高知赤十字病院（高知県高知市）

https://kochi-med.jrc.or.jp/

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター（東京都世田谷区）

https://www.ncchd.go.jp/

医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院（神奈川県鎌倉市）

https://www.skgh.jp/

医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院（神奈川県川崎市）

https://www.shinyuri-hospital.com/

■癒しと安らぎの環境賞とは

癒しの活動に熱心に取り組む医療・福祉施設を対象にし、集中出版が取り上げた優れた医療機関、及び、応募（自薦・他薦）のあった医療・福祉施設の中から毎年顕彰することを通じて、情報交換の場を提供し、この活動を普及して参ります。

■「集中医療大賞 2025」受賞者（50音順）

黒川 清 特定非営利活動法人 日本医療政策機構 理事・終身名誉チェアマン

https://hgpi.org/

田尻 孝 学校法人 日本医科大学 名誉学長

https://www.nms.ac.jp/

寺野 彰 一般社団法人 日本医学教育評価機構 理事長

https://www.jacme.or.jp/

堀田 知光 公益財団法人 がん研究振興財団 理事長

https://www.fpcr.or.jp/

山崎 學 公益社団法人 日本精神科病院協会 会長

https://www.nisseikyo.or.jp/

■集中医療大賞・高久史麿特別賞2025

永井 慎昌 日本赤十字社 鹿児島赤十字病院 副院長

http://www.kagoshima-med.jrc.or.jp/

■「集中医療大賞」「集中医療大賞・高久史麿特別賞」とは

「集中医療大賞」は、医学・医療を通じて社会に多大な貢献をされている医師、医学界に顕著な功績を挙げられた医師へ、「集中医療大賞 高久史麿特別賞」は、特にへき地医療に貢献された医療従事者へ、その功績を称え毎年顕彰しています。

「癒しと安らぎの環境」フォーラムとは

▲「癒しと安らぎの環境」フォーラムの様子（於：サントリーホール・大ホール）

「癒しと安らぎの環境」フォーラムは、優れた「医療・福祉施設」及び「癒しと安らぎの環境」作りを目的とした活動（以下・「癒しの活動」と言う）を「癒しと安らぎの環境賞」として顕彰し、それを広く世に知らせる事によって、「医療・福祉施設」及び「癒しと活動」の質の向上を図る事を目的として定めるものである。

※ 本活動は2002年に、日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学教授（建築学）の長澤泰先生など20名のメンバーと共に開始致しました。医療情報誌・月刊『集中』は、2008年の創刊より、誌面企画「Art In Hospital」として、癒しと安らぎの環境を提供している優れた医療施設を取り上げ紹介する活動を継続し、「癒しと安らぎの環境賞」の顕彰を実施しています。

【活動】

1．医療情報誌・月刊『集中』誌面企画「Art In Hospital」にて毎号優れた施設を紹介

2.「癒しと安らぎの環境賞」の顕彰

3.「集中医療大賞」「集中医療大賞・高久史麿特別賞」の顕彰

4.「癒しと安らぎの環境」コンサートの開催

【主催】

「癒しと安らぎの環境」フォーラム実行委員会（集中出版株式会社内）

【共催】

日本の医療の未来を考える会、University Cambridge Japan Consulting Supervisor

【「癒しと安らぎの環境」フォーラム実行委員会 代表】

尾尻 佳津典（集中出版株式会社最高経営責任者、『集中』発行人）

【後援】（2025年10月17日現在・各50音順）

厚生労働省／日本赤十字社／毎日新聞社

＜医療関係団体＞（公社）性の健康医学財団／（一社）全国公私病院連盟／（公社）全国国民健康保険診療施設協議会／（公社）全国自治体病院協議会／（公社）全日本病院協会／（特非）地域医療・介護研究会JAPAN／（独）地域医療機能推進機構／（公社）地域医療振興協会／（公社）日本医師会／（一社）日本音楽療法学会／（公社）日本看護協会／（公社）日本産婦人科医会／（公社）日本歯科医師会／（一社）日本私立医科大学協会／（一社）日本病院会／（一社）日本病院薬剤師会

＜医療機関＞（医）あんしん会 四谷メディカルキューブ／（福）櫻継会／（福）恩賜財団 済生会熊本病院／（福）恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター／カマチグループ／（地独）桑名市総合医療センター／（公財）結核予防会 複十字病院／（医）康幸会 かわぐち心臓呼吸器病院／（国研）国立精神・神経医療研究センター／JR東京総合病院／（医）秀仁会／市立芦屋病院／（医）真栄会 にいむら病院／（医）石心会 埼玉石心会病院／（公社）地域医療振興協会 東京北医療センター／（医）直源会 相模原南病院・相模原南病院介護医療院／（公財）筑波メディカルセンター／（医）東京医心会 ニューハート・ワタナベ国際病院／（社）同仁会 耳原総合病院／（学）東邦大学／（医）徳洲会 野崎徳洲会病院／（公財）日本生命済生会 日本生命病院／（一財）脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院／（医）博仁会 志村大宮病院／八戸市立市民病院／ひばりクリニック／平成医療福祉グループ／（医）明雄会 本庄児玉病院／（医）横浜平成会 平成横浜病院／（医）和香会 倉敷スイートタウン

＜企業＞株式会社AIメディカルサービス

＜各国大使館＞カメルーン共和国大使館／スロヴァキア共和国大使館／中国大使館／パナマ大使館／ポルトガル大使館／マレーシア大使館／ミャンマー連邦共和国大使館／モルディブ共和国大使館

【特別協賛】

サントリーホールディングス株式会社