ÅìµþÅÔÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ë¡Ö³¬ÁØÊÌ¹½Â¤ÊÑ²½¡×Ä¶¹â³ÛÂÓ¤Ï·øÄ´¡¢¹â³ÛÂÓ¤Ï¸ºÂ®¤Ø
ÅìµþÅÔÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¹½Â¤ÊÑ²½
―²Á³ÊÂÓÊÌÀ®ÌóÆ°¸þ¤ÈºÆÈÎ»Ô¾ì¤ÎÆó¶Ë²½―
ÅìµþÅÔ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾å¾º´ðÄ´¤«¤é¤ä¤ä¹½Â¤Åª¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÃÛ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¶âÍø¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â³ÛÂÓ¤Î¼è°ú¤¬³èÈ¯¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ãæ´ÖÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê¸ºÂ®·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²Á³ÊÂÓÊÌ¤ÎÀ®Ìó¿ô¤Î¿ä°Ü¤È¡¢ºÆÈÎ»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1²¯±ß°Ê¾å2²¯±ßÌ¤Ëþ¡§¹âµëÍ¿½êÆÀ¼ÔÁØ¤Î³èÈ¯¤ÊÆ°¤
¥°¥é¥Õ£±¡§ÅìµþÅÔ1²¯±ß°Ê¾å2²¯±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀ®Ìó·ï¿ô¿ä°Ü
½ÐÅµ:Ê¡ÅèÁí¸¦
¤Þ¤º¡¢²Á³ÊÂÓÊÌ¤ÎÀ®ÌóÆ°¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢1²¯±ß°Ê¾å2²¯±ßÌ¤Ëþ¤ÎÀ®Ìó¿ô¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ä³°»ñ·Ï¶ÐÌ³¼Ô¡¢°å»Õ¡¦ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿³ºº¤òÄÌ²á¤Ç¤¤ëÂ°À¤ò»ý¤ÄÁØ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î¹âµé½»Âð¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¼Â¼û¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦¹Á¶è¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç¤Ï¡¢ÄÚÃ±²Á700Ëü±ß～900Ëü±ß¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÊª·ï¤Ç¤â50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ÂæÁ°¸å¤Î¹¤µ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¹âµéÊª·ï¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÅÔ¿´¤Ç°ìÄê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤ë¼Â¼ûÁØ¤ÎÉ¸½à²Á³ÊÂÓ¡×¤È¤·¤Æ1²¯±ß～2²¯±ß¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ë³¤³°Åê»ñ²È¤ÎÆüËÜÉÔÆ°»º¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¡¢ÅÔ¿´²óµ¢¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»Ö¸þ¤Ê¤É¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÁØ¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤òÄì·ø¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2024Ç¯¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¤¬¤ä¤ä¾å¾º¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀ®Ìó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁØ¤Î¸½¶â¹ØÆþÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5²¯±ß°Ê¾å¡§ÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¸²Ãø¤Ê³èÈ¯²½
¥°¥é¥Õ£²¡§ÅìµþÅÔ5²¯±ß°Ê¾å¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀ®Ìó·ï¿ô¿ä°Ü
½ÐÅµ:Ê¡ÅèÁí¸¦
¼¡¤Ë¡¢5²¯±ß°Ê¾å¤ÎÄ¶¹â³ÛÂÓ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ»³¡¦ËãÉÛ¡¦°ìÈÖÄ®¡¦Âå´±»³¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÅùÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ä¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇ¾å³¬¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
À®Ìó·ï¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ç¯¤´¤È¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2023Ç¯～2024Ç¯Á°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ÂÊª»ñ»º¤ÎÆ¨ÈòÀè¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°¤ä°Å¹æ»ñ»º¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤«¤é¡¢°ÂÄêÅª¤Ë²ÁÃÍ¤òÊÝ¤Á¤¦¤ëÅÔ¿´¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ó¤À¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡Ö´õ¾¯À¡×¤È¡Ö»ñ»ºÊÝÁ´À¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼è°ú·ï¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Çä¤êµÞ¤°Æ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¡ÖÇã¤¨¤ë»þ¤ËÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¼è¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹â³ÛÂÓ¤ÎÀ®Ìó¤ÏÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¡§Ãæ´Ö¹âµéÂÓ¤Î¸ºÂ®
¥°¥é¥Õ£³¡§ÅìµþÅÔ2²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀ®Ìó·ï¿ô¿ä°Ü
½ÐÅµ:Ê¡ÅèÁí¸¦
°ìÊý¤Ç¡¢2²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¤ÇÀ®Ìó·ï¿ô¤Î¿¤Ó¤¬¸ºÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁØ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÉÙÍµÁØ¤È¹âµëÍ¿ÁØ¤ÎÃæ´Ö¡×¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´ë¶È¥ªー¥Êー¤äÌò°÷¥¯¥é¥¹¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î´´Éô¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦ÌÌÀÑ¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÊª·ï¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
2²¯～3²¯±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Î©ÃÏ¤¬¤ä¤ä³°¤ì¤ë¤È100Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤òÄ¶¤¨¤ëÊª·ï¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢µÕ¤ËÅÔ¿´°ìÅùÃÏ¤Ç¤Ï80Ê¿Êý¥áー¥È¥ë Á°¸å¤Ç¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÈËþÂÅÙ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÊª·ï¤¬¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ï²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤È¿·ÃÛ¤ä³¤³°ÉÔÆ°»º¤ËÅê»ñÀè¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÁØ¤ÎÎ®½Ð¤âÀ®Ìó¸º¤Î°ì°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÆÈÎ»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¡§Å±Âà¤ÈÀïÎ¬Å¾´¹¤ÎÆó¶Ë²½
¥°¥é¥Õ£´¡§ÅìµþÅÔ¿·µ¬Çä½Ð¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëºÆÈÎÊª·ï¤Î³ä¹ç
½ÐÅµ:Ê¡ÅèÁí¸¦
¼¡¤Ë¡¢Çã¼èºÆÈÎ»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔÁ´ÂÎ¤Î¿·µ¬Çä½Ð¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖºÆÈÎÊª·ï¡Ê¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÆÈÎ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2023Ç¯Ëö¤«¤é¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Çã¼èºÆÈÎ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö»ÅÆþ²Á³Ê¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Õ¥©ー¥àÈñÍÑ¡¦ÅÐµÈñÍÑ¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Áí¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢½½Ê¬¤ÊÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë½Ð¸ý²Á³Ê¤òÀßÄê¤Ç¤¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆºÆÈÎ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤è¤ê¡¢ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¼éÅª¤ÊÀïÎ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÆÈÎ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤È¤½¤ÎÇØ·Ê
¥°¥é¥Õ£µ¡§ºÆÈÎÊª·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇä½Ð²Á³Ê¿ä°Ü
½ÐÅµ:Ê¡ÅèÁí¸¦
°ìÊý¤Ç¡¢ºÆÈÎÊª·ï¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯Ãæ½Üº¢¤«¤é¤à¤·¤íµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï°ì¸«Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏºÆÈÎ»ö¶È¼Ô¤ÎÀïÎ¬¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿ôÎÌ¤òÄÉ¤ï¤º¡¢Íø±×Î¨¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¸þ¡×¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅÔ¿´Éô¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÑ¤ß¡ÜÎ©ÃÏ¡Ü´ÉÍý¾õÂÖÎÉ¹¥¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÎÂ·¤Ã¤¿Êª·ï¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¡¢ºÆÈÎ²Á³Ê¤ò¹â¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤â¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¡Ö¹â²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Þ¤À¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·2025Ç¯½Õ°Ê¹ß¡¢¤³¤Î¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÆß²½¤·¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¼ûÍ×¤¬°ì½ä¤·¡¢ºÆÈÎ»ö¶È¼Ô¤â¿µ½Å»ÑÀª¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ºß¸ËÂÚÎ±¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ù²ü¤·¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÇöÍøÂ¿Çä¡×¤«¤é¡ÖÁªÊÌ·¿¾¯¿ôÈÎÇä¡×¤Ø¤ÎºÆÅ¾´¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Áí³ç¡§ÅìµþÅÔ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¡ÖÆó¶Ë²½¡×¤È¡ÖÅ¬Àµ²½¡×¤Î¶ÉÌÌ¤Ø
°Ê¾å¤ÎÆ°¤¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¡ÖÆó¶Ë²½¡×¤È¡ÖÅ¬Àµ²½¡×¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡1. 1²¯～2²¯±ßÂÓ¤Î¹âµëÍ¿ÁØ¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï°ÍÁ³·øÄ´¤Ç¡¢¼Â¼û¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄê¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2. 5²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Ã¥È¤â»ñ»ºËÉ±Ò¡¦Åê»ñ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶¹â³ÛÂÓ¤ÎÀ®Ìó¤Ï·ÑÂ³¡£
3. 2²¯～5²¯±ßÂÓ¤ÎÃæ´ÖÁØ¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¤ÈÆâÍÆ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è°ú¤¬Æß²½¡£
ºÆÈÎ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢²áÇ®¤·¤¿²Á³Ê¿å½à¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤¬Å±Âà¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÉô¤ÎÁªÊÌ·¿¥×¥ìー¥äー¤¬¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÊª·ï¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢¶âÍø¾å¾º¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¤Ç¤â²Á³ÊÄ´À°¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹â³ÛÂÓ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÙÍµÁØ¥Þ¥Íー¤ÎÂÚÎ±¡×¤È¡ÖÅÔ¿´¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¤Î´õ¾¯À¡×¤¬°ú¤Â³¤»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê²¼Íî¶ÉÌÌ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²Á³Ê¾å¾º¶ÉÌÌ¤òÄ¶¤¨¡¢³¬ÁØÊÌ¤Ë°Û¤Ê¤ë¹½Â¤ÊÑ²½¤ò¼¨¤¹¿·¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¡Åè ¿¿»Ê¡Ê¤Õ¤¯¤·¤Þ¤·¤ó¤¸¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
¥Çー¥¿»ö¶È³«È¯¼¼¡¡
ÉÔÆ°»º¥Çー¥¿Ê¬ÀÏÀÕÇ¤¼Ô
Ê¡ÅèÁí¸¦
ÂåÉ½¼Ò°÷
Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¡£Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ºº¤òÃ´Åö¸å¡¢
·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤Ë¤ÆË¡Ì³¡¦Ï«Ì³¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÉÔÆ°»º»Ô¾ìÄ´ºº¡¦É¾²Á»ØÉ¸¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯Åù¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄêÅù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡¦³Ø½Ñµ¡´ØÅù¤Ë¤â¥Çー¥¿µÚ¤ÓÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ »³ÅÄÎÏ
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®£µ-£²¡¡Âè£²ÆüÀ®¥Ó¥ë£µ³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 2011Ç¯4·î
»ñËÜ¶â ¡§ 1²¯±ß