「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」に初の後輩ゲスト！太田将熙、吉田広大が2週連続出演！

俳優・柿澤勇人がパーソナリティを務める「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」、

10月17日、24日（金）TBSラジオ、10月19日、26日（日）ABCラジオの放送は、

ゲストに俳優の太田将熙さん、シンガーソングライター・俳優の吉田広大さんが登場します！

柿澤勇人と太田将熙・吉田広大はミュージカル「ボニー＆クライド」で共演。

ラジオでは舞台の裏側で起こった「ある事件」や赤裸々すぎるプライベートエピソードが飛び出します！

音楽あり、演技力で競うゲームもありの盛りだくさんすぎるプログラムを2週にわたってお届けします。

先輩風吹かせまくり！？なカッキーをお楽しみください！

▼Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ

ABCラジオ 毎週日曜よる11時30分～

TBSラジオ 毎週金曜よる8時30分～

番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/kakizawa/

番組公式X：＠kakinoki1008

番組公式TikTok：@kakinoki1008

過去回の聴き逃し配信：https://www.skygroup.jp/company/promotion/kakinokizaka/