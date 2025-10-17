「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」に初の後輩ゲスト！太田将熙、吉田広大が2週連続出演！

朝日放送ラジオ株式会社

俳優・柿澤勇人がパーソナリティを務める「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」、


10月17日、24日（金）TBSラジオ、10月19日、26日（日）ABCラジオの放送は、


ゲストに俳優の太田将熙さん、シンガーソングライター・俳優の吉田広大さんが登場します！




柿澤勇人と太田将熙・吉田広大はミュージカル「ボニー＆クライド」で共演。


ラジオでは舞台の裏側で起こった「ある事件」や赤裸々すぎるプライベートエピソードが飛び出します！


音楽あり、演技力で競うゲームもありの盛りだくさんすぎるプログラムを2週にわたってお届けします。




先輩風吹かせまくり！？なカッキーをお楽しみください！




▼Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ


ABCラジオ 毎週日曜よる11時30分～　


TBSラジオ 毎週金曜よる8時30分～




番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/kakizawa/


番組公式X：＠kakinoki1008


番組公式TikTok：@kakinoki1008


過去回の聴き逃し配信：https://www.skygroup.jp/company/promotion/kakinokizaka/