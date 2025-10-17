【ＢＳ日テレ】感動のフィナーレ！「2025日韓歌王戦」最終回＆「現役歌王JAPAN」総集編 放送決定！

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレで毎週日曜放送中、日韓の音楽の架け橋として話題を呼んだ「2025日韓歌王戦」が、10月19日（日）についに感動のフィナーレを迎えます。最終回は、日本と韓国のTOP7、計14名のアーティストが一堂に会し、音楽と友情で結ばれたスペシャルガラショーを披露。互いの国の言語で歌い合い、国境を越えた絆を感じさせる感動のステージをお届けします。

さらに、同日午後9時からは、「現役歌王JAPAN」TOP7の軌跡をたどる総集編を放送いたします。第1回から第5回までの名場面、そして感動の最終回までを一挙に振り返る永久保存版。TOP7の成長と絆の物語を、ぜひご覧ください。

■「2025日韓歌王戦」最終回

・放送日時：2025年10月19日（日）午後5時～

・放送局：ＢＳ日テレ

・見逃し配信：TVerにて配信予定

【出演者】

＜ＭＣ＞

シン・ドンヨプ

＜出場者＞

竹中雄大、Masaya、TAKUYA、Juni、SHU 、木本慎之介、Shin

パク・ソジン、ジン・ヘソン、エノク、シン・スンテ、キム・ジュンス、チェ・スホ

・番組公式ＨＰ

https://www.bs4.jp/nikkankaousen2025/

■あの感動をもう一度！現役歌王JAPAN TOP7の軌跡！総集編

・放送日時：2025年10月19日（日）午後9時～

・放送局：ＢＳ日テレ

【出演者】

＜ＭＣ＞

BIGBANG D-LITE（テソン）

＜出場者＞

遠藤清一郎、海蔵亮太、川合結人、木本慎之介、竹中雄大、伊達悠太、哲誠、中村悠太、西中葵、日之出莉玖、二見颯一、松岡卓弥、松村一輝、矢田佳暉、吉田裕貴、JIN PARK、Juni、Masaya、SALT.、Shin、SHU、TAKUYA

・番組公式ＨＰ

https://www.bs4.jp/genekikaojapan/

【写真クレジット】

(C)CREA STUDIO, 現役歌王JAPAN製作委員会