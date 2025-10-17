林ゆめ 2nd写真集が2026年1月15日発売決定！ 大胆で大人の色気溢れるカットを余すところなく収録！

株式会社 宝島社

「新世代のくびれ女王」として大人気のグラビアアイドル、林ゆめさんの2nd写真集が発売決定！

20代ラストを飾る節目の写真集となった本作の撮影地は沖縄。水着やランジェリー姿をはじめとする、大胆で大人の色気溢れるカットを余すところなく収録しています。

沖縄の自然に囲まれて無邪気にはしゃぐ姿から、シャワーシーンやベッドシーンで魅せるしっとりとした表情の悩殺カットまで、思わずドキッとすること間違いなしの写真集に仕上がりました。林ゆめさんの魅力をぎゅっと詰め込んだ必見の一冊です。

宝島社書籍編集部公式X (@book_tkj) で、オフショットも公開するのでお見逃しなく！

・先行公開カット

・特典付き写真集も発売決定！

●楽天ブックス／ポストカード

●Amazon／抽選でサイン入りチェキプレゼント

・お渡し会イベントも開催予定！

※詳細は決定次第、SNSでお知らせします

【林ゆめ（はやし・ゆめ）プロフィール】

1995年10月18日生まれ。北海道出身。「世界でもっとも美しい顔100人」に3年連続でにノミネートされ世界規模での美しさと話題に。身長168cmと恵まれたスタイルとビジュアルを武器に、誌面・モデルの活動やバラエティ番組にも多く出演。

自身の地元北海道富良野市の「ふらの観光親善大使」に任命をされ地元富良野市の PRを積極的に行っており北海道のテレビ番組にも多数出演するなど、幅広く活躍中。

『タイトル未定』

著者：林ゆめ

発売日：2026年1月15日

定価：4180円（税込）