ビジネス書出版社を母体とするクロスメディアグループ、創立20周年。創業理念を映像化したコーポレートムービーを公開

2025年10月、ビジネス書出版社を母体とするクロスメディアグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、創立20周年を迎えます。



これを記念し、創業以来貫いてきた理念「編集力で未来を創る」をテーマにしたコーポレートムービーを公開いたしました。映像は、クロスメディアグループ公式サイト（https://cm-group.jp）のトップページにてご覧いただけます。

■ムービー概要

クロスメディアの20周年を記念して制作されたコーポレートムービーは、AIを活用して表現された約1分のイメージ映像で、若手社員の姿を通じて会社の想いを描いています。



主人公は、編集者と営業職の二人のスタッフ。

著者の想いを引き出しながら、一冊の本を完成させていく姿を通じて、クロスメディアが大切にしてきた顧客に向き合いながら、「編集力で情報価値を最大化する」姿勢を表現しています。

顧客に熱意を持ってプレゼンを行う営業メンバー原稿をチェックしながら考えを巡らせる編集者



映像では、クロスメディアのスタッフのリアルな姿を感じていただけるよう、イラストを実写に近いタッチで表現しています。

情報があふれる時代だからこそ、「深く、心に残る情報を届けたい」という想いを、社員の眼差しや仕草、セリフを通じてお伝えしています。

■制作の背景

著者と一冊の本を作り上げる喜び本の計り知れない影響力

これまでクロスメディアグループは2005年の創業以来、1000冊以上のビジネス書を手がけてきました。



「読者」「法人顧客」「著者」「パートナー企業」、そして「未来の仲間」。

20年間支えてくださったすべての方への感謝の気持ちと、これからの時代に向けた意思表明をこの映像に込めています。

変化の激しい時代において、私たちはこれからも編集力を駆使して、既成概念にとらわれない新しい挑戦を続けていきます。

――クロスメディアグループ株式会社 代表取締役 小早川幸一郎

■今後の展望

クロスメディアグループは、書籍出版にとどまらず、Web・映像・AIを活用したコーポレートブランディング支援を展開しています。

今回のムービーもAI技術を活用して制作されており、今後は企業の理念や文化を伝えるオリジナル動画制作も提供予定です。「自社のブランドを編集的に可視化したい」と考える企業様からのご相談をお待ちしております。

■クロスメディアグループ株式会社について

クロスメディアグループ株式会社は、「編集力で未来を創る」をビジョンに掲げる総合コンテンツ企業です。ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がけています。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍・Web・映像など多様なメディアで発信。出版を起点に、企業の広報・採用・ブランディングを総合的に支援しています。



