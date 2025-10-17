北海道デジタル化セミナー＆EXPO 2025 出展のお知らせ

株式会社シーズ・ラボ

位置情報ソフトウェア開発 株式会社シーズ・ラボ（所在地：札幌市中央区北1条、代表取締役社長：市川茂、以下、「シーズ・ラボ」）は、2025年10月22日（水）DO-BOX EASTで開催される「北海道デジタル化セミナー＆EXPO 2025」に出展致します。



■北海道デジタル化セミナー＆EXPO 2025について

日々の業務においてデジタル化が進んでいない道内の中小企業・個人事業主を主な対象とし、デジタル技術の導入に関心を持ってもらうことを目的とした「北海道デジタル化セミナー&EXPO2025」を開催します。道内IT企業による商品・導入事例紹介、商品展示・相談などの交流会を通じ、様々な業務分野でデジタル活用に役立つ情報が一堂に揃う機会となります。





シーズ・ラボではオンプレミス対応3DアバターAIアシスタント「withC」を出展いたします。

当日はブースで「withC」の展示および15分ほどの紹介セミナーを予定しておりますので、是非お越し下さい。



■開催概要：

・名称：北海道デジタル化セミナー＆EXPO 2025

・会期：2025年10月22日（水）13:00～18:00（受付開始は12:30より）

・会場：DO-BOX EAST（札幌市中央区大通東4丁目1番地 北海道新聞ビル1階）

・主催者：北海道経済部AI・DX推進局DX推進課

・URL：https://hokkaido-dx-2025.pref.hokkaido.lg.jp/