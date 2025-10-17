10/21(火) 【燃え尽きないために。人事労務担当者自身のメンタルヘルスケア】ウェビナー開催

株式会社エムステージ

株式会社エムステージ(本社:東京都品川区、代表取締役:杉田雄二)産業保健事業部は、10/21(火)11時より、メンタルヘルスケアをテーマに、自身のための具体的なセルフケアと、組織でできる仕組みづくりについてを解説する人事労務ご担当者様向けのウェビナーを開催いたします。

お申込みはこちらから :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/1117593948333/WN_pNHzTiJsQ5eZB_U8uxZMpgウェビナー概要

従業員の心身の健康を支える一方で、ご自身のケアは後回しになっていませんか？

経営層と従業員の板挟み、機密情報を取り扱う感情的な負担、慢性的な人手不足…。



休職・復職対応の難しさから、担当者様ご自身が疲弊してしまうケースは少なくありません。

人事労務担当者特有のストレスが「燃え尽き」につながると、その影響は組織全体に及びます。

担当者様の心の余裕が、結果的に適切な従業員支援につながり、再休職の防止にも繋がります。



本セミナーでは、人事労務担当者様ご自身の心を守るための具体的なセルフケアと、組織でできる仕組みづくりを解説いたします。

休職・復職対応の専門性を高める「職場復帰支援プログラム講座」のご案内もございますので、最前線で会社を支える皆さまのご参加をお待ちしております。

こんな方におすすめ- 従業員のメンタルヘルス対応で、精神的な負担や孤独を感じている方- 復職後の再休職を防ぐため、より効果的な支援方法を模索されている方- 人事労務担当者を支える組織的な仕組みづくりに関心のある管理職・経営者の方開催概要- 開催日時 ：2025年10月21日(火) 11:00-12:00- 開催方法 ：オンライン（Zoom）- 参加費 ：無料お申込みはこちらから :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/1117593948333/WN_pNHzTiJsQ5eZB_U8uxZMpg

登壇者

公認心理士・特定社会保険労務士・シニア産業カウンセラー・メンタルヘルス法務主任者

舘野 聡子

筑波大学大学院卒。大学卒業後、民間企業・社労士事務所等に勤務し、ハラスメント問題を中心としたコンサルティング業務に従事。その後、産業医事務所の事務長として産業保健領域での問題解決及び産業医・産業保健師のマネジメント等を行う。 2015 年に社会保険労務士として独立後、産業保健領域を専門に活動。 特に企業の職場復帰支援プログラムの構築を多数実施。休職者へのカウンセリング、企業担当者へ産業保健についてのコンサルテーションも多数実施【保有資格】 特定社会保険労務士 公認心理師 シニア産業カウンセラー メンタルヘルス法務主任者 他

株式会社リウェル 代表取締役

鈴木 友紀夫

東京理科大学卒。大手医師紹介サービス会社へ入社後2003年株式会社エムステージ創業メンバーとして参画。その後、取締役へ就任。2016年産業保健事業部を立ち上げる。2022年4月に株式会社リウェルを設立。代表取締役就任。主な著書は「企業にはびこる 名ばかり産業医」。

※本セミナーは法人向けセミナーとなります。

競合他社様、並びに個人事業主様（gmailやyahoo!等のフリーアドレス）のお申込みは

お断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

