¡È¥¿¥ì¥ó¥È¡ß¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Üー¥Àー¡É¤ÎÆóÅáÎ®¡£¡Ö³¤¤ÈÀ¸¤¤ë½÷ÀÁü¡×¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òî²¿Ê¤¹¤ë¡ÖÇòÇÈÀ¥³¤Íè¡×¤¬¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£
¡È¥¿¥ì¥ó¥È¡ß¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Üー¥Àー¡É¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤¬¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÆ»¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢Ä©Àï¤È¹¹¤Ê¤ë¼«Í³¤Ê³èÆ°¡É¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡É¤òºÇÂç¸Â¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë»ö¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Í³¤ËÈ¯¿®¤ä³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡ß¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Üー¥Àー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î»Ä¤ê£³¥ö·î¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³«Àß¡×¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÈ¯Çä¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó²ñ¤Î³«ºÅ¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Üー¥Àー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹°Ù¤ËÎý½¬¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç³¤¤ÈÂÀÍÛ¡ÊKai-La¡Ë¤È¤¤¤¦¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢³¤¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖKai-La¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWater¡ÊÏÂÌ¾¡§¥ïー¥Æ¥ë¡Ë¤òÀßÎ©
·ÝÇ½³èÆ°¤ò16ºÐ¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤Ï¡¢19ºÐ¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥Üー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÃÙ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Üー¥É¤â¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤ëÄø¤Î¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤¬º£¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö³¤¤ÈÀ¸¤¤ë½÷ÀÁü¡×¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ»¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢Ä©Àï¤È¹¹¤Ê¤ë¼«Í³¤Ê³èÆ°¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¤ÏWater¡ÊÏÂÌ¾¡§¥ïー¥Æ¥ë¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÄ©Àï¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë³¤¤È¡¢·Á¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤ë»ö¤Î¤Ç¤¤ë¿å¤ò¼«¿È¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿Ì¾Á°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Üー¥Àー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤Ï¡¢¼«¿È¤¬³¤¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤òÍ¾¤¹»ö¤Ê¤¯³§ÍÍ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë»ö¤òº£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¤Î³èÆ°¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤È¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ÝÇ½³èÆ°¤Ç¤Ï´û¤ËÂç¼ê¤Î²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ーÍÍ¤ä°ûÎÁ¥áー¥«ーÍÍ¡¢¹Ò¶õ²ñ¼ÒÍÍ¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÉñÂæ¤¬³¤¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¡£¼«¿È¤¬¼«Í³¤Ë³èÆ°¤Î¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤ò¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö³¤¤È¸À¤Ã¤¿¤éÇòÇÈÀ¥³¤Íè¡×¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤°¦ÕÈ¤È¥¢¥¹¥êー¥È¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¡¢¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥êー¥È³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¹¥êー¥È³èÆ°¤Ï¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÍè¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¡¢¿ÈÂÎ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Instagram¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â³èÆ°¤òÈ¯¿®¡£SNS¤Ç¤Ï¸«¤ë»ö¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê³¤Íè¤ò¸«¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³«Àß¡×¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÈ¯Çä¡×¡Ö¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤È¯ÇäµÇ°²ñ¤Î³«ºÅ¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡ª
2025Ç¯¤â¤¢¤È¶Ï¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³«Àß¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÈ¯Çä¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó²ñ¤Î³«ºÅ¡×¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£KYRA OFFICIAL FANCLUB
SNS¤Ç¤ÏÈ¯¿®¤¹¤ë»ö¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Åù¿ÈÂç¤Î³¤Íè¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î20Æü¡Ê·î¡Ë18»þ¥ªー¥×¥ó
¢£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖKai-La ³¤¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡×
¡Ö»ä¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³¤Íè¤¬Åù¿ÈÂç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤È¯ÇäµÇ°²ñ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÎÏ¤¬³¤Íè¤Î³èÆ°¤Î¸»¤Ç¤¹¡£12·î¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ÆÏÃ¤»¤ë²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKai-La¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²
¥Þ¥êー¥ó¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Ç¤Ïµ©Í¤ÊÈ¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤Ä³¤Íè¡£³¤¤ÈÂÀÍÛ¤È¤¤¤¦¼«Á³Áê¼ê¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë°Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤³¤ì¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
´û¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³¤Íè¤¬¤³¤ì¤«¤éÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³èÆ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¤é¤·¤¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë³¤Íè¤¬¡¢³¤¤Ç²á¤´¤¹»ö¤¬³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë°Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¡ß¥×¥í¥Ü¥Ç¥£ー¥Üー¥Àー¤ÎÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤È¤Ï¡©
³¤Íè¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤È»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¤òÂç¹¥¤¤ÊÊì¿Æ¤¬¡¢³¤¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï³¤¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤À¤È¤³¤ÎÌ¾¤ò¼ø¤±¤¿»ö¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¤Ï³¤(Kai)¡¦ÂÀÍÛ¡ÊLa¡Ë¤ò°ÕÌ£¤·¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¸½ÃÏ¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¾Ð´é¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤«¤é¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢³¤¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Þ¥êー¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¥×¥í¥Ü¥Ç¥£ー¥Üー¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Üー¥Àー¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWater¡ÊÏÂÌ¾¡§¥ïー¥Æ¥ë¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-25-18 THE SAHRE 207
E-mail¡§info@water-loo.com
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈURL¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.kyra-water.com/
Instagram¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§https://www.instagram.com/kyra.97/
X ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/kyra_shirahase?lang=ja
TikTok¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.tiktok.com/@kyra.927
YouTube¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.youtube.com/@kyra0927/featured
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»¡¦¼èºàÅù¤Î¤ª¿½¹þ¤ßÀè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒWater¡¡Ã´Åö¡§¾®ÎÓ °¸
E-mail : info@water-loo.com