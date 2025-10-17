煩雑なFIT申請業務をワンストップで代行

アールエムトラスト株式会社

アールエムトラスト（所在地：東京、代表取締役：松島 億）は、ZEHビルダー・再生可能エネルギー事業者様向けとした「FIT申請業務BPOサービス」を2025年10月より業務開始いたしました。

本サービスは、FIT（固定価格買取制度）に関する煩雑な申請手続きの受付から完了までを一括代行し、さらに専用クラウドサービス上で申請ステータスや申請に必要な図面群をリアルタイムで管理できるWebシステムを提供することで、申請業務の効率化と透明性の向上を実現します。

■ サービス提供の背景

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の普及に伴い、住宅に設置される太陽光発電設備に関するFIT申請件数が増加しています。

FIT申請は書類だけでなく、設備図・配置図・系統図などの図面類の提出も必要であり、複数案件を抱えるZEHビルダーにとって大きな負担となっています。

この課題を解決するため、当社ではBPOによる申請代行とクラウド型ステータス・図面管理システムを組み合わせたサービスを提供。

業務負荷を大幅に削減し、現場業務やお客様対応に専念できる環境を実現します。

（FIT申請ステータス管理/TOP画面）

■ サービスの特徴

1. 申請業務をトータルサポート

申請書類の受付、内容確認、関係機関とのやり取り、修正対応、完了報告までをワンストップで代行。ZEH住宅の太陽光発電設備に関する案件にも完全対応します。

2. クラウドでリアルタイム進捗・図面管理

申請進捗状況や審査段階をクラウド上で確認可能。

SMS通知機能でステータス変更を即時把握。

申請に必要な設備図・配置図・系統図などの図面群もクラウド上で安全に一元管理。

図面の修正・差し替えもクラウド上で簡単に共有でき、申請作業の効率化を実現。

3. 安全なデータ管理

提出書類や図面は電子データとして暗号化管理。

紛失リスクを低減し、外部関係者との共有も安全に行えます。

4. 業務効率化とコスト削減

社内リソースを現場業務や営業活動に集中可能。

人件費・時間コストの削減に貢献します。

■ 今後の展開

今後は、FIT申請にとどまらず、FIP制度対応、蓄電池・V2H導入補助金申請サポート、BELS評価書取得支援など、ZEHビルダーや住宅事業者の業務をトータルで支援するBPOソリューションへ拡充予定です。

■サービス詳細・お問い合わせはこちら

会社名：アールエムトラスト株式会社

代表者：代表取締役 松島 億

所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル７階

設立：2008年12月６日

事業内容：BPO事業、家賃保証事業、Captive（海外再保険）事業、AI支援事業他

会社HP：https://www.rmtrust.co.jp/

問い合わせ先：info@rmtrust.co.jp