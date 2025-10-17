あなたの広告、本当に届いていますか？ ”スマホ世代”の視線を捉える唯一の答え、「歩く広告アドマン」がその本質的価値を体験できる【トライアル10%割引】を開始

株式会社AGES

株式会社AGES (エイジス)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：越智嵩太郎）は、当社が運営する”歩く広告”「アドマン」の本質的な広告価値をより多くの企業に体験していただくため、【トライアル10%割引】プランを新たに開始いたします。スマートフォンが普及し、人々の視線が手元に落ちた現代において、既存の屋外広告が抱える「見られない」という課題を根本から解決する、新しい広告の形をご提案します。

【あなたの広告は、本当に”見られている”だろうか？】

渋谷のスクランブル交差点、新宿の摩天楼、あるいは地方都市の駅前にそびえ立つ、巨大なデジタルサイネージ。

私たちはこれまで、一等地に、より大きく、より美しい広告を掲出することが、認知度を高めるための至上命題だと信じてきました。

しかし、今、その常識が足元から揺らいでいます。

街を歩く人々の姿を、少しだけ観察してみてください。

彼らの視線は、どこを向いているでしょうか。

かつてのように、ショーウィンドウや看板を見上げている人は、もはや少数派です。

ほとんどの人が、首を傾け、その視線を一心に手元のスマートフォンに注いでいます。

友人と談笑しながら、ランチを買いに出かけながら、駅からオフィスへと向かいながら。

彼らの意識は、現実の空間ではなく、手のひらの上のデジタル世界に没入しています。

これは、広告業界にとって、無視できない構造変化です。

代表の越智は、この現状に強い危機感を抱いていました。

「私たちが対峙しなければならないのは、『広告のデザイン』や『出稿場所』といった戦術的な問題以前の、もっと根源的な課題です。それは、そもそも『人々が広告に顔を上げてくれなくなった』という、抗いようのない事実です。どれだけ莫大な費用を投じてビルの壁面に巨大な広告を映し出しても、その真下を歩く人々が誰一人として空を見上げていなければ、その投資は一体何に変換されるというのでしょうか。私たちは、この”見過ごされた現実”と正面から向き合う必要がありました」

この課題認識こそが、私たちが”歩く広告”「アドマン」を世に送り出した原点です。

そして今、この課題が広告業界全体の共通認識となりつつあるからこそ、私たちは改めて問いかけたいのです。

「あなたの会社の広告は、本当に、届けたい人々の目に、届いているでしょうか？」と。

【「景色」になる広告、「出来事」になる広告】

なぜ、従来の屋外広告は「見られなく」なってしまったのでしょうか。

その理由は、人々の視線が落ちたことだけではありません。

もう一つの重要な要因として、越智は「固定されていることの限界」を指摘します。

「屋外広告の多くは、毎日同じ場所に、同じ姿で存在し続けます。最初は目新しさから注目されたとしても、やがてそれは街の風景の一部となり、人々の意識から”消去”されてしまう。つまり、広告が『景色』になってしまうのです。人間は、変化のない景色を、意識的に認識しようとはしません。これが、固定式広告が持つ本質的な限界点です」

では、どうすれば広告は「景色」にならずに済むのか。

その答えは、シンプルです。「動く」こと。

「アドマンの最大の強みは、広告そのものが意思を持って『動く』という点にあります。止まっている電柱は気にならなくても、目の前を横切る猫には思わず視線を向けてしまう。これは人間の本能です。動くものは、私たちにとって『景色』ではなく、注意を払うべき『出来事（イベント）』として認識されます。アドマンは、この人間の本能に直接アプローチすることで、通行人の視線を自然に、そして確実に惹きつけることができるのです」

信号待ちでふと顔を上げた瞬間、目の前にゆっくりと歩く光るサイネージが現れる。

それは、その人にとって予測不能な「出来事」です。

「なんだ、あれは？」という純粋な好奇心が、広告への扉を開きます。

人々が顔を上げない時代だからこそ、広告の方から彼らの視界に「出来事」として飛び込んでいく。

この逆転の発想こそが、「アドマン」が持つ第一の提供価値です。

【顔を上げさせずに届ける。「視線レベル」という名の革命】

しかし、「アドマン」の革新性は、単に「動く」というだけに留まりません。

より重要なのは、その「動き方」にあります。

アドマンは、空高くに設置される看板広告とは異なり、「通行人と同じ目線、同じスピード」で歩きます。

これは、広告の歴史における、ささやかで、しかし決定的な革命であると私たちは考えています。

「多くの広告が『いかに人々の顔を上げさせるか』に腐心する中で、私たちは全く逆のアプローチを取りました。それは、『顔を上げさせずに、メッセージを届ける』という方法です。人々がスマートフォンに視線を落としているのなら、広告がその視線の高さまで下りていけばいい。彼らがゆっくりと歩いているのなら、広告も同じペースで歩けばいい。アドマンは、広告の権威性を振りかざすのではなく、人々の日常の行動様式に、徹底的に寄り添うことで、メッセージを届けるのです」

この「視線レベル」という概念は、広告と受け手の関係性を根底から変えます。

見上げるべき「広告様」ではなく、隣を歩く「気になる誰か」。

この親近感が、広告に対する心理的な壁を取り払い、より自然な形での情報接触を可能にします。

インタビュー中、越智が語った「信号待ちで目の前にいたら、必ず見る」という言葉は、この本質を端的に表しています。

それは、強制的な視線の誘導ではなく、ごく自然な状況下で生まれる、不可避な”出会い”なのです。

【偶然を必然に変える、緻密な「運用戦略」】

アドマンが通行人の視線を捉えるのは、決して偶然の産物ではありません。

その背後には、リーチ数を最大化するための、緻密に計算された「運用戦略」が存在します。

私たちは、単に広告を背負って歩いているだけではないのです。

【戦略1：追い越させることで視線を奪う「スローウォーク」】

私たちは、アドマンスタッフに対し、基本的に『ゆっくり歩く』ことを徹底させています。

なぜなら、アドマンが速く歩きすぎると、後ろを歩く人々はずっと同じ広告を見続けることになり、結果として接触できる人数（リーチ数）が限られてしまうからです。

あえてゆっくり歩くことで、後方から来る通行人に自然な形で追い越しを促します。

そして、人々は何かを追い越す際、それが何であるかを確認するために、一瞬、視線を向ける習性がある。

このコンマ数秒の瞬間を、私たちは意図的に、大量に創出しているのです。

【戦略2：リーチを最大化する「ルート設計」】

スローウォーク戦略の効果を最大化するため、私たちは原則として道幅の狭い路地は避けます。

人々がスムーズに追い越せる、開けた広い道を選定します。

そして、そのルートは、クライアント様のターゲット層が最も多く通行する場所を、現地のプロであるフランチャイズオーナーの『土地勘』に基づいて、ピンポイントで設計します。

この緻密な運用が、広告効果を飛躍的に高めるのです

【戦略3：一瞬で伝える「クリエイティブ設計」】

追い越す一瞬でメッセージを伝えるためには、クリエイティブにも工夫が必要です。

私たちはクライアント様に対し、複雑な動画広告よりも、伝えたいメッセージを凝縮した、シンプルで視認性の高い『静止画広告』を推奨しています。

もし伝えたい情報が多い場合は、一枚に詰め込むのではなく、数秒ごとに切り替わる2～3枚のスライド形式にすることで、興味を持ってくれた人が立ち止まって、より深く情報を読み解くきっかけを作ります。

このように、「アドマン」は単なる奇抜なアイデアではなく、広告効果を最大化するための科学的な知見と運用ノウハウに裏打ちされた、プロフェッショナルな広告媒体なのです。

【広告の価値を「体験」で証明する時が来た】

私たちは、この「アドマン」が持つ本質的な価値を、もはや言葉だけで説明するフェーズは終わったと考えています。

なぜなら、「見られる」という体験は、百の理屈よりも、一度の実感にはるかに劣るからです。

そこでこの度、私たちは、既存の広告手法に限界を感じ、新しい可能性を模索しているすべての企業様のために、特別なプランをご用意いたしました。

本日より、お問い合わせの際に「Webの記事を見た」とお伝えいただいたすべての企業様を対象に、お見積もり金額から10%を割引する【トライアル10%割引プラン】の提供を開始いたします。

あなたの会社のメッセージは、本当に届いていますか？

その問いに、少しでも不安を感じたのなら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

人々が視線を落とすこの時代に、唯一、彼らの目線まで下りていき、直接語りかけることができる広告の力を、ぜひその目でご確認ください。

詳細やお問い合わせは、下記のサービスサイトより心よりお待ちしております。

お問い合わせはこちら

https://ado-man.com/lp202312/

【代表取締役 越智嵩太郎より、すべてのマーケター、ビジネスリーダーへ】

「時代が変わり、人々の行動が変われば、広告のあり方も変わるべきです。私たちは、『アドマン』というサービスを通じて、広告が再び、人々の心を動かし、ビジネスを力強く前進させるための、信頼できるパートナーとなり得ると信じています。机上の空論はもうやめにして、共に街へ出ましょう。あなたのメッセージを本当に届けたい人が、すぐそこにいます。私たちが、その架け橋となります」

【会社名：株式会社AGES 会社概要】

会社名：株式会社 AGES(エイジス)

サービス名：歩く広告！アドマン

代表者名：越智嵩太郎

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-25-7 レスポアールビル3階

お問い合わせ：https://ado-man.com/

電話番号：0120-468-130

YouTube：歩く広告!アドマン(https://www.youtube.com/@%E6%AD%A9%E3%81%8F%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%B3/shorts)

公式Instagram：adoman.tokyo(https://www.instagram.com/adoman.tokyo?igsh=dW1ham9xN2tsNWZj&utm_source=qr)

https://www.instagram.com/adoman.tokyo?igsh=dW1ham9xN2tsNWZj&utm_source=qr(https://www.instagram.com/adoman.tokyo?igsh=dW1ham9xN2tsNWZj&utm_source=qr)

公式TikTok：歩く広告！アドマン～全国展開中～(https://www.tiktok.com/@adomaxvt6up)

https://www.tiktok.com/@adomaxvt6up