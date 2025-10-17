『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』 第３弾に「ブラック・ジャック」＆「ピノコ」が登場！

株式会社ケンエレファント

『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』 特設サイト：https://kenelephant.co.jp/tezuka(https://kenelephant.co.jp/tezuka)

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）が運営するソフビスタジオ「中空工房（ちゅうくうこうぼう）」は、『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』の第３弾として、「ブラック・ジャック」と「ピノコ」を2026年2月に販売予定で、先行予約を2025年10月17日（金）AM10:00から11月4日（月）PM23:59まで受け付けいたします。



『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』は、手塚プロダクション監修のもと、原作漫画のシーンを立体化。これまでに「アトム大使」や「火の鳥：チロル」などが登場し、シリーズを通してキャラクターの魅力を立体で楽しめる好評なソフビシリーズです。

手塚治虫氏が描いた特徴的で優美な曲線を、自社工房「中空工房」で培ったソフビ制作技術と職人の手作業による塗装で再現し、まるで作品から飛び出してきたかのような仕上がりを実現しています。

作品を読んでいる方だけが知っている、有名キャラクター達の別の顔を発信し、今再び作品を読んでいただくことを目的としています。

第３弾となる今回は、名作「ブラック・ジャック」より、主人公の天才外科医ブラック・ジャックと、その助手ピノコがソフビフィギュアとして登場します。

本商品をご購入いただいた方全員に、特製トレーディングカードを1枚付属いたします。さらに「ブラック・ジャック」と「ピノコ」の両方をご購入いただいた方には数量限定で特製アクリル台座※1をプレゼントいたします。

原典の漫画とともに末永くお楽しみいただける、アートピースとしてのソフビです。

※1：特製アクリル台座は、ケンエレファント公式オンラインストアでのセット購入特典です。単品購入（ばら売り）では付属しません。

【新製品 一覧】

「手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection 005 ブラック・ジャック」

・商品名：「手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection 005 ブラック・ジャック」

・ピックアップシーン：エピソード“医者はどこだ！”より、手術を終え、立ち去る間際のワンシーンに佇むブラック・ジャック

・価格：12,100円（税込）

・JANコード：4573567448562

・サイズ：製品サイズ／H240×W75×D50mm、BOXサイズ／H273×W112×D92mm

・材質：PVC

・原産国：中国

・対象年齢：15歳以上

「手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection 006 ピノコ」

・商品名：「手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection 006 ピノコ」

・ピックアップシーン：エピソード“畸形嚢腫”より、姉の前に初めて姿を現したピノコ

・価格：9,350円（税込）

・JANコード：4573567448531

・サイズ：製品サイズ／H120×W60×D45mm、BOXサイズ／H170×W120×D80mm

・材質：PVC

・原産国：中国

・対象年齢：15歳以上

【パッケージ】

パッケージはコミック誌をイメージしたデザインで、ボール紙をベースに、手塚治虫作品から抜粋したコマを「オペークインキ（ホワイト）」で全面に印刷しております。

また、タイトルは箔押し（黒箔）で、シール部分には蛍光色シール（ルミノ）を起用、天面には手塚ファンおなじみの「ヒョウタンツギ」を空押し加工とこだわりのパッケージとなっております。

【販売方法】

2025年10月17日（金）AM10:00～2025年11月4日（月）PM23:59までの期間で、ケンエレファント公式オンラインストアで先行予約を受付いたします。予約分のお届けと、一般販売は2026年2月以降を予定しています。その他、詳細につきましては特設サイトをご確認ください。

▼ケンエレファント公式オンラインストア

https://kenelestore.jp/

※発売時期が大幅に延期となる可能性や、仕様の変更、発売中止となることもございます。予めご了承ください。

※掲載の画像は開発中サンプルのため、実際の商品と多少異なる場合があります。

※掲載の情報は変更となる場合がございます

※特製アクリル台座は、ケンエレファント公式オンラインストアでのセット購入特典です。単品購入（ばら売り）では付属しません。

【クレジット表記】

(C)Tezuka Productions

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・ケンエレファント公式Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/

・中空工房公式Instagram：https://www.instagram.com/chukukobo/