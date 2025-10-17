元東芝副社長・業界トップ記者らが語る──日本の半導体産業の未来戦略を読み解くオンラインセミナー（11月18日開催）

半導体業界最前線！第5弾

齋藤・鶴丸・泉谷・大幸が語る半導体業界の未来とは？

フジアルテ株式会社

2025年4月に新体制となったNEDIAから斎藤氏・鶴丸氏・泉谷氏、さらに半導体YouTuberの大幸氏を迎え、「半導体業界最前線！セミナー」第5弾を開催します。



今回は、日本のものづくり現場に眠る力を最大限に引き出し、新発想と技術が導く半導体ビジネスの可能性を探るセッションです。 未来展望と次世代ビジネス最前線を共有する場に、ぜひご参加ください。

申し込む :https://info.fujiarte.co.jp/l/1000781/2025-08-26/31tzq?seminar_channel=PRTIMES

講師紹介

齋藤 昇三 氏

一般社団法人 日本電子デバイス産業協会(NEDIA) 理事・相談役

1973年、株式会社東芝に入社。東芝半導体事業部半導体技術研究所において、DRAMの開発に従事。 事業を育てたのち、NAND型フラッシュメモリ事業の急成長を牽引。 セミコンダクター社（旧 東芝セミコンダクター＆ストレージ社）社長、東芝 取締役代表執行役副社長を経て、電子情報技術産業協会（JEITA）半導体部会部会長、日本半導体産業研究所（SIRIJ）代表理事・理事長などを歴任。 電子デバイス産業の川上から川下に亘る横断的戦略組織「日本電子デバイス産業協会（NEDIA）」を立ち上げ、半導体産業の成長に貢献している。

鶴丸 哲哉 氏

一般社団法人 日本電子デバイス産業協会(NEDIA) 代表理事・会長

住友精密工業株式会社 代表取締役社長執行役員

1979年、日立製作所に入社。ルネサステクノロジ（現ルネサスエレクトロニクス）那珂工場長、生産本部長などを経て、2013年から同社代表取締役社長に就任。 2016年から同社代表取締役会長として、全社構造改革やM&Aの推進などを通して、持続的成長に向け尽力し、2021年に退任。 2025年から日本電子デバイス産業協会（NEDIA）会長、住友精密工業株式会社 代表取締役に就任。

泉谷 渉 氏

株式会社産業タイムズ社 取締役会長

電子デバイス産業新聞 特別編集委員

1977年、電子分野の情報を取り扱う産業タイムズ社に入社。半導体、マテリアルの専門記者となる。 1991年に半導体産業新聞を発刊し、編集長に就任。2010年3月に代表取締役社長就任。現役最古参の半導体記者として約40年にわたり取材を続けている。 日本電子デバイス産業協会（NEDIA）副会長。

大幸 秀成 氏

半導体チーフエバンジェリスト

BHオフィス 代表

フジアルテ株式会社 顧問

1982年、東芝（旧 東京芝浦電気）入社以来、汎用半導体の商品企画、アライアンス、標準化、製品開発、プロモーション、そして世界規模の新規用途開拓、顧客開拓・用途開拓を中心に技術マーケティングに長年携わる。2025年1月に東芝を退職。「BHオフィス」を設立して半導体産業全般、新規事業関連のアドバイザー、コーチング、登壇、執筆活動を行う。 2025年2月、フジアルテ株式会社 顧問に就任。

セミナーの詳細

◇開催日

2025年11月18日(火) 14:00 ～ 16:00

◇開催形式

Zoomを使用したオンライン形式

◇プログラム

第一部

特別講演

1.半導体×自動車×成長産業 ―AIがもたらす産業構造大転換と新市場創出 講師 : 泉谷 渉 氏

2.日本成長の鍵は人材の多様性にあり 講師 : 大幸 秀成 氏

第二部

パネルディスカッション ～ 半導体が導く次世代ビジネス最前線 ～

- パネリスト : 齋藤 昇三 氏・泉谷 渉 氏・大幸 秀成 氏

- 特別ゲスト（ビデオメッセージ出演）: 鶴丸 哲哉 氏

- モデレーター : 栗田 達彦（フジアルテ株式会社 上席執行役員・株式会社シンコム 代表取締役社長）

第三部

Q&Aコーナー

皆さまより事前にいただいた質問について、講師からご回答いただきます。

＊定員：300名（先着順、定員に達し次第締切）

＊参加費：無料

＊お申込み期日：2025年11月18日（火）10時

＊キャンセルされる場合は、開催前日までに[seminar@fujiarte.co.jp]へご返信ください。

フジアルテ株式会社

当社は、1962年に鉄工請負業として創業し、製造派遣・製造アウトソーシング・人材紹介などを展開する総合人材サービス企業です。

売上構成比では半導体・電子デバイス業界が40％にのぼり、半導体サプライチェーンおよびバリューチェーン各社に従事することで、各工程や業界全般に精通しています。

フジグループ3社（フジアルテ、シンコム、ファーストステップ）で、エンジニア領域、とりわけ半導体分野に注力し、取り組んでいます。

会社名：フジアルテ株式会社

所在地：〒552-0003 大阪市港区磯路1-6-19 フジビル

代表者：代表取締役社長 平尾 隆志

事業内容：総合人材サービス業／製造アウトソーシング業

コーポレートサイト：https://fujiarte.co.jp/

しごとアルテ（自社求人メディア）：https://www.4510arte.jp/