【稲垣莉生さん・大和田南那さん来場】美容サロン向けサービス『H.E.A.L』（ヒール） BWJ大阪2025出展のお知らせ

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、2025年9月にローンチした『H.E.A.L』を、2025年10月20日（月）～22日（水）にインテックス大阪にて開催されるビューティーワールドジャパン大阪へ出展いたします。

初日となる20日（月）にはアンバサダー契約をしている稲垣莉生さん・大和田南那さんが来場し、H.E.A.L体験会を実施いたします。

■「ビューティーワールドジャパン 大阪」概要

開催日時 ：2025年10月20日(月)～10月22日(水) 10:00～18:00(最終日のみ 16:30終了)

会場 ： インテックス大阪1-5、6B号館

〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102

アクセス ：大阪メトロ 中央線コスモスクエア駅（下車 徒歩約9分）

対象 ： 美容のプロの皆様や美容業界に関わる皆様

主催 ： メッセフランクフルトジャパン株式会社

詳細URL ： https://beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html

来場予約 ： https://beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html

体験会日時 ：10月22日(月) 1回目13:30～、2回目15:00～

同サービスは、主に脱毛サロンやホワイトニングサロンなどの施術中に、施術機器の発する光を遮断する専用アイウェアを装着しながら動画コンテンツを楽しんでいただくことができるサービスです。視聴中にはオリジナルの広告を差し込むことができるなど、サロン様向け機能も充実しており、販促品の売上向上が期待できる仕様となっております。

9月のローンチ以降、多数のサロン様へ導入いただき、実際に施術中にご利用されたお客様からも好評の声をいただいております。