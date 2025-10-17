あの人気作品が新たなイマーシブ体験として復活！ 「フォルテヴィータの追憶」が11月17日(月)スタート

刀イマーシブ合同会社

株式会社刀（大阪府大阪市、代表取締役CEO 森岡毅）の子会社である刀イマーシブ合同会社が運営するイマーシブ・フォート東京は、2025年11月17日（月）から、新たな体験型エンターテイメントショーとして「フォルテヴィータの追憶」をスタートします。この作品は、今年2月に惜しまれつつ終了した「フォルテヴィータ事件簿」をベースにした作品で、開演に先駆けて10月31日（金）にはハロウィン・イベント「フォルテヴィータ・ハロウィン」も実施します。

◆惜しまれつつ終了した「フォルテヴィータ事件簿」が、新作として帰ってくる

前作「フォルテヴィータ事件簿」は、24年4月にスタートしたイマーシブ体験で、マフィア、踊り子、軍人、船乗り、BARのマスターなど、愉快で個性的なキャラクターが事件を巻き起こす、イマーシブ・フォート東京の名物アトラクションとして人気を博しました。25年3月に、濃密なイマーシブシアターに特化したライブ・エンターテイメント施設に進化するタイミングで、惜しまれつつ終了しました。終了発表時には、ファンからの驚きと悲しみの声がSNSに溢れ、Xでトレンド入りしました。

終了後も復活を熱望するファンの皆様の声をいただき、この度、イマーシブシアターの要素を取り入れた新しい形の体験型エンターテイメントショー「フォルテヴィータの追憶」として生まれ変わります。

◆愉快で個性的なキャラクターはそのままに、新たな体験型エンターテイメントショーとして登場

「事件簿」は、イマーシブ・フォート東京の館内全体を使用し、さまざまなキャラクターが、街のいたるところで同時多発的に大騒動を巻き起こし、来場したゲストが偶発的にその事件に遭遇するというスタイルで実施してきました。「フォルテヴィータの追憶」は、フォルテヴィータという街の名前や設定、そこに住む“住人”はそのままに、新たな体験型エンターテイメントショーにすることで、イマーシブ初心者の方でも安心して楽しめる形に進化しました。

【作品概要】

タイトル：「フォルテヴィータの追憶」

体験時間：90分

開催時間：平日（休館日以外） 19:30～21:00

参加可能年齢：4歳以上

場所：イマーシブ・フォート東京グランドロビー付近

料金：大人 7,800円 大学生 4,800円 高校生以下 4,400円 ※ワンドリンク付き

チケット販売開始日：2025年10月18日（土） 19:00～ イマーシブ・フォート東京公式ホームページ内

https://immersivefort.com/

※ショーの内容は、変更される場合があります

◆ハロウィン特別イベント「フォルテヴィータ・ハロウィン」を10月31日（金）限定で開催

11月の常設公演に先駆けて、10月31日（金）には特別イベント「フォルテヴィータ・ハロウィン」を開催します。このイベントは、「フォルテヴィータ事件簿」を深く愛していただいたファンの皆様と、一夜限りのハロウィン・ナイトを楽しむ催しです。死後の世界の扉が開き、現世との境界線が薄れる日とされている10月31日の夜を、フォルテヴィータの住人とともにお楽しみください。

【作品概要】

タイトル：「フォルテヴィータ・ハロウィン」

体験時間：90分

開催時間：2025年10月31日（金） 19:30～21:00

場所：イマーシブ・フォート東京グランドロビー付近

料金：大人 7,800円 大学生 4,800円 高校生以下 4,400円

チケット販売開始日：2025年10月18日（土） １9：００～ イマーシブ・フォート東京公式ホームページ内

https://immersivefort.com/

＜イマーシブ・フォート東京とは＞

2024年3月、東京・お台場の「ヴィーナスフォート」跡地にオープンした「イマーシブ・フォート東京」は、“完全没入型”をコンセプトに掲げる、ライブ・エンターテイメント施設。世界観を緻密に再現した5つの作品での、演者とのリアルな対話、観客の行動により展開が変わるマルチエンディング構成など、イマーシブ演劇の醍醐味を随所に盛り込んだ構成で注目を集める。開業以来、没入要素の強いイマーシブシアター形式の作品の人気が予想以上に高く、1作品を複数回体験するリピーターや、複数作品を体験する方も多く存在するなどより濃密な体験を望むゲストの声を受け、1周年を迎えた25年3月から、新コンセプト「さあ、感動の最前列へ」のもと、よりプレミアムな完全没入体験を取りそろえた新施設に進化している。