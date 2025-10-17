TORYUMON FUKUOKA 2025 BURST「U25 TORYUMONピッチ」審査員発表＆U25起業家・ピッチ登壇者募集

F Ventures LLP

■第2部「U25 TORYUMONピッチ」審査員発表（後日追加発表あり）

TRUST SMITH & CAPITAL 代表パートナー 安藤 奨馬 氏

東大発AI・ロボティクス系スタートアップTRUST SMITH株式会社のCOOを経てRENATUS ROBOTICS Inc.の創業COOに就任。

「IVS2024 LAUNCHPAD KYOTO」にて、「スタートアップ京都国際賞（優勝）」を受賞。

2025年より、シード特化VC兼“次世代型インキュベーション・エコシステム”「TRUST SMITH & CAPITAL」を創業。

瀬戸内と㍿ Co-CEO 山田 邦明 氏

京都大学工学研究科卒。津山高専から筑波大学に編入。京都大学法科大学院卒業後、スタートアップ向け法律事務所で弁護士として活動。

知的財産や資金調達に関する契約業務などに従事。その後、株式会社アカツキで管理部門の立ち上げ、IPO業務の主担当として上場を経験。

岡山県に帰郷後、クリエイターのパートナー事業「しろしinc.」、教育事業「無花果高等学園」、瀬戸内エリアに特化したVC「Setouchi Startups」をはじめる。

クリエイターからの相談を1000件受け、『クリエイター1年目のビジネススキル図鑑』（KADOKAWA）を執筆。VC業に集中するため弁護士資格を返納。

■第2部「U25 TORYUMONピッチ」登壇者募集

「U25 TORYUMONピッチ」は、昨年7月に上場を果たしたタイミー 小川嶺氏も登壇した、TORYUMONの注目コンテンツのひとつです。今回も豪華審査員をお迎えし、選ばれしU25起業家たちによるピッチをジャッジしていただきます。

※TORYUMON FUKUOKAでは、九州・瀬戸内など西日本を拠点とする方に焦点を当て、登壇者を募集いたします。



応募締切：2025年10月28日（火）23:59

結果発表：2025年10月30日（木）頃

TORYUMON賞：12/20（土）に開催される「TORYUMON TOKYO 2025 BURST 」への参加券及び航空券の付与。



※福岡県外からのU25TORYUMONピッチへの登壇者（事前審査を通過した方）へは、当日の参加へ交通費の補助として最大往復20,000円を支給いたします。

■「U25TORYUMONピッチ」 応募フォーム・詳細はこちら

応募フォーム・詳細はこちら :https://share-na2.hsforms.com/1BnJXZvW3RO-a55yCm3u4ugnx3nl---

■イベント趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供します。

前回の「TORYUMON FUKUOKA 2024 RISE」では、過去最大の約150名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。イベント参加者からは着実に起業家が誕生し、イベントを通じて1,000万円前後のシードマネーを獲得した学生起業家も複数名現れています。

有名起業家や投資家、政治家など、ジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流するまさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門（TORYUMON）」として、U25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

■TORYUMON FUKUOKA 2025 BURST 概要

日時：2025年11月8日（土）13:00～19:00

会場：Fukuoka Growth Next

住所：福岡市中央区大名2丁目6-11

イベントページ・登録はこちら :https://luma.com/t0abvv0q

■当日タイムスケジュール（予定）

13:00～13:30（30m） 受付

13:30～13:50（20m） オープニング

13:50～14:40（50m） 第1部 若手起業家トークセッション

14:40～15:10（30m） 休憩・交流会

15:10～15:25（15m） 特別企画 VCリバースピッチ

15:25～16:10（45m） 第2部 U25 TORYUMONピッチ

16:10～16:40（30m） 休憩・交流会

16:40～16:45（5m） スポンサーセッション

16:45～17:40（55m） 第3部 大型調達起業家トークセッション

17:40～18:00（20m） 結果発表・クロージング

18:00～19:00（60m） 第4部 ネットワーキング

■本プレスリリース及び、協賛・取材や登壇・応募に関するお問い合わせTORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※[at]を@に置き換えてご連絡ください