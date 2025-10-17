「リアル店舗の成長戦略」セミナー開催レポート公開―売場と接客で顧客をファン化する最新ノウハウ　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会リアル店舗の成長戦略セミナー レポート公開

2025年9月26日、「リアル店舗の成長戦略」セミナーを開催しました。

本セミナーには、コンビニエンスストアや家電量販店をはじめ、化粧品や自動車メーカーなど、店舗運営をしている多くの小売・メーカー関係者が集まり、リアル店舗の未来に対する強い問題意識と熱い想いを持った皆さま同士、講師との間で活発な質疑応答や意見交換も行われました。

第1部では、主催者であるマーケティング研究協会 針谷より価値の革新性や消費者ニーズへの対応の重要性について、売場事例や調査データをもとに今後の方向性を提唱しました。

第2部の基調講演では、VMDコンサルタントの深澤智浩氏（株式会社深澤企画）が「売場空間を活かした店舗の価値づくり」をテーマに登壇。

国内外の店舗トレンドを解説したうえで、「エッセンシャル化」をキーに、複雑化した売場を整理し、「核商品×体験」を組み合わせた売場開発事例を紹介しました。

第3部では、顧客育成コンサルタントの齋藤孝太氏（株式会社SIS）が「スタッフを活かした店舗のファンづくり」をテーマに登壇。

デジタル化が進む現代における接客の本質は、情報提供から「体験価値の提供」へとシフトしており、買い物を通して顧客の感情を動かすことが重要であると強調しました。齋藤氏は、ファン化を進めるための具体的手法として「共感・共振・共有」の3段階を提示しました。

セミナーのハイライトをまとめた開催レポートは下記よりダウンロードして、ご覧いただけます。

レポートをダウンロードする :https://form.run/@marken202509semirepo

▼株式会社マーケティング研究協会 店舗の販売力強化に関するサービス

https://www.marken.co.jp/retail/



