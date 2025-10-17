第一生命ホールにて開催の「世界の平和を祈る国際オペラ・ガラコンサート」のチケットを、チケットペイにて販売開始！

株式会社ペイメントフォー

世界各国から１名づつが選ばれた最高に優秀な若手歌手によるオペラの祭典が開催されます！

最高の感動で生きる喜びと世界の平和を祈ります。

リヒテンシュタインＳＩＡＡ財団によって世界で選抜された最高レベルの若手歌手たちによるオペラ・ガラコンサート。指揮はミラノ・ヴェルディ音楽院指揮科教授で世界で活躍するオペラ指揮者Ｄ．アジマン、オーケストラはロイヤルチェンバーオーケストラ。

■開催概要

タイトル：「世界の平和を祈る国際オペラ・ガラコンサート」

日時 ：2025年11月8日（土）14時開演

会場：第一生命ホール

出演者：ダニエーレ・アジマン指揮、ロイヤルチェンバーオーケストラ、インマ・ヒダルゴ、ファン・ジョウ、ファン・カルロス・エレディア、村田孝高ほか

チケット価格：VIP席：11,000円、S席：5,500円

チケット申込：

http://www.ticktpay.jp/booking/?event_id=58612

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーで

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

mail：ticket@paymentfor.com