株式会社 京急百貨店

京急グループの株式会社京急百貨店（本社：横浜市港南区，取締役社長：金子 新司，以下 京急百貨店）は，『2025 冬の贈り物・お歳暮ギフト』を開設いたします。京急百貨店オンラインショッピングでは，2025年10月30日（木）10：00から12月16日（火）11：00まで，店頭では，2025年11月13日（木）から12月15日（月）の間，各日10：00から18：00まで承ります。

今回のお歳暮ギフトカタログの表紙では，全国に神奈川の味をお届けする『かながわグルメ』を代表して，明治33年に創業，125年にわたり鎌倉の地でこだわりの味を作り続けている【鎌倉ハム富岡商会】をクローズアップいたします。「伝統の布巻きロースハム」，「富岡の焼豚２本詰め」をはじめとする，家庭で味わえる冬のギフトおすすめ４アイテムを，創業125周年を記念した特製化粧箱にてお届けいたします。

また、京急沿線を中心としたおすすめの銘産品・銘菓では，三浦【羽床総本店】や横浜【能登屋】など，京急百貨店限定ギフトをはじめ，他にも多彩な品々をお選びいただけます。

そのほか，少人数のご家庭やお一人暮らしの方へのギフトとしてご好評をいただいている『少量・小分けパックギフト』では，【神戸コロッケ】の「王道の味わい！コロッケ・カツ詰合せ」や，【魚がし北田】の「北海セット」などに加え，新たに６アイテムをラインアップに追加し，贈り先のお好みに合わせたものをお選びいただけます。

■■2025 冬の贈り物・お歳暮ギフト■■

【京急百貨店オンラインショッピング】

日 時：2025年10月30日（木）10：00から12月16日（火）11：00まで

【お歳暮ギフトセンター】

日 時：2025年11月13日（木）から12月15日（月）まで

各日10：00から18：00まで

場 所：７階催事場

取扱いアイテム数：約1,000点

お歳暮ギフトカタログ

１．地域に根差した「伝統の味」を贈る『かながわグルメ』特集

■鎌倉【鎌倉ハム富岡商会】

125周年を記念して特製化粧箱でお届けします。

伝統の布巻きロースハム 6,480円（税込）

富岡の焼豚２本詰め 5,400円（税込）

グリル＆オードブル詰合せ 4,320円（税込）

熟成ハム・焼豚３本詰合せ 8,640円（税込）

■横浜中華【重慶飯店】

四川料理の名店【重慶飯店】を代表する料理「四川麻婆豆腐」「海老のチリソース」や人気の点心など，ご家庭で味わえる詰合せを各種ご用意いたしました。

「汽笛」点心セット 5,724円（税込）「キング」点心料理セット 11,880円（税込）

■葉山【葉山 日影茶屋】

創業三百余年の葉山の老舗。伝統の技を「継承する味」と新しい時代の「創造する味」を調和させ，

こだわりの素材で創り上げた深い味わいをご堪能いただけます。

日影撰菓18個入 5,400円（税込）

西京漬４魚種４枚入 4,752円（税込）

■京急沿線を中心としたおすすめの銘産品・銘菓

三浦や葉山，横須賀などの京急沿線を中心とした，銘産品や銘菓を取り揃えました。

葉山【葉山 マーロウ】おすすめプリン５個セット 5,984円（税込）

横須賀【佐島・石川水産】ひもの詰合せ 4,860円（税込）

三浦【羽床総本店】京急百貨店限定ギフト （かじき味噌漬・かじき粕漬・金目鯛西京漬各２切） 6,480円（税込）

横浜【能登屋】京急限定オリジナルギフト (角揚・しそ巻・えだまめ・チーズ巻・五目揚各２個， えび巻・やさい揚各３個・さつま揚４個）5,049円（税込）

２．少人数のご家庭やご年配の夫婦に・・お好きな分だけ『少量・小分けパックギフト』

初登場【神戸コロッケ】 王道の味わい！コロッケ・カツ詰合せ 5,400円（税込）初登場【スープストックトーキョー】 冬のバラエティセット12個入 8,821円（税込）

初登場【魚がし北田】北海セット 5,400円（税込）

【京・料亭わらびの里】料亭の彩り個鍋 6,480円（税込）

【オーベルジーヌ】ビーフカレーセット 5,400円（税込）

【銀座千疋屋】銀座プリン詰合せ８個 6,480円（税込）

３．「お歳暮ギフトセンター」お買上げプレゼント

11月13日（木）から，７階お歳暮ギフトセンターにて，１レシート15,000円（税込）以上お買上げの方，先着1,000名さまに「京急百貨店お買物券（500円相当）」をプレゼントいたします。

４．他社から乗り換えキャンペーン

11月13日（木）から12月15日（日）までの期間中，７階お歳暮ギフトセンターにて他社のギフト申込票をご持参し，新規登録のうえ，10,000円（税込）以上お買上げの方に「お買物券（500円相当）」をプレゼントいたします。

５．お客さまのお問い合わせ先

京急百貨店 0570-045-848（ナビダイヤル）【受付時間 営業時間内】