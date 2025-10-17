フリークアウトコリア、グループ会社「UUUM」と連携し日本市場のインフルエンサーマーケティング支援を強化～韓国ブランドの日本進出を強力に後押し～

UUUM株式会社

株式会社フリークアウト・ホールディングス(本社：東京都港区、代表取締役：本田 謙)の韓国法人であるFreakOut Korea Co., Ltd.(本社：韓国、代表取締役社長：岡田 大志、以下 フリークアウトコリア)は、グループ会社であるUUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：梅景 匡之、以下 UUUM)と連携し、韓国ブランドの日本市場進出におけるインフルエンサーマーケティング支援を強化することを発表します。両社の強みを組み合わせたワンストップソリューションを提供することで、効果的な市場参入を支援します。

背景と課題

近年、韓国の美容や化粧品、ファッション、ゲームといった様々なブランドが日本市場への進出を加速させていますが、多様なメディアが存在する日本市場で、ターゲットにリーチし、ブランド認知を効率的に獲得することは容易ではありません。特に、若い世代を中心に影響力を持つインフルエンサーを活用したマーケティングが成功の鍵となりますが、言語や商習慣の違いから適切なパートナーを見つけることの難しさが課題となっています。

連携による提供価値と特長

本連携により、フリークアウトコリアが持つ韓国市場への知見と高度なマーケティングテクノロジーと、UUUMが有する日本国内最大級のインフルエンサーネットワーク、ならびにこれまでに培ってきたインフルエンサーマーケティングのノウハウを融合しグループシナジーを最大限に活用することで、韓国ブランドの日本進出を強力に支援します。

- UUUMの強固なクリエイターネットワーク：日本最大級のYouTube登録者数を誇るHIKAKIN(1950万人)やはじめしゃちょー(1630万人)をはじめ、総勢15,000以上のチャンネルをサポートするUUUMのクリエイターは、幅広い層に影響力を持っています。- 豊富な実績とノウハウ：これまでにも数々の韓国ブランドの日本インフルエンサーマーケティングを成功に導いてきた実績と、効果を最大化するための企画・制作ノウハウを提供します。- ワンストップでの支援体制：韓国ブランドは、企画立案からクリエイターキャスティング、効果測定まで、日本でのインフルエンサーマーケティングをワンストップで完結できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Td6b0Cz-nrI ]

今後の展開

本連携を通じて、日本進出を目指す韓国ブランドのマーケティング活動を強力にサポートし、両国のビジネス交流活性化に貢献していきます。今後は、美容やゲームブランドを中心に、インフルエンサーマーケティングの枠を超えた包括的なソリューション提供を目指します。

フリークアウトコリアについて

フリークアウトコリアは、株式会社フリークアウト・ホールディングスの韓国法人であり、YouTube上のコンテキスト動画広告GPと、韓国企業のグローバルマーケティング支援事業を行なっています。コーポレートミッション「人に人らしい仕事を。」を掲げ、高度なテクノロジーにより、人らしい仕事に価値をもたらすサービスの創出を推進しています。

会社名: FreakOut Korea Co., Ltd.

所在地: 韓国

代表取締役社長: 岡田 大志

URL: https://kr.freakout.net/

UUUMについて

名称：UUUM株式会社

URL：https://www.uuum.co.jp/ https://uuum.jp/

設立：2013年6月

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

所在地：東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー28階

事業内容：UUUMは経営理念「想いの熱量でセカイを切り拓く」のもと、インフルエンサーをはじめ、あらゆるステークホルダーとの共創を生み出し、コンテキストを起点としたエンターテインメントで世界中の笑顔を作り出すクリエイティブ・エージェンシーです。

本件に関するお問い合わせ先

FreakOut Korea Co., Ltd.

kr_info@freakout.net